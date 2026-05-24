الخارجية الروسية: لدى موسكو مقترحات بشأن الخطة الأمريكية المتعلقة بأوكرانيا
أكد مدير القسم الثاني لبلدان رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية، أليكسي بوليشوك، أن الخبراء الروس مستعدون لعرض مقترحاتهم بشأن الخطة الأمريكية المتعلقة... 24.05.2026, سبوتنيك عربي
أكد مدير القسم الثاني لبلدان رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية، أليكسي بوليشوك، أن الخبراء الروس مستعدون لعرض مقترحاتهم بشأن الخطة الأمريكية المتعلقة بأوكرانيا في الاجتماع المقبل.
وقال بوليتشوك، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد: "بعد جولات مثمرة في أبو ظبي وجنيف (في أشارة إلى المفاوضات)، وضع خبراؤنا مقترحات بناءة للخطة الأمريكية المكونة من 27 بندًا، وسيكونون على أتم الاستعداد لعرضها في الاجتماع المقبل".
يذكر أن الإدارة الأمريكية أعلنت سابقا عن إعداد خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشددة على أنها لا تزال في طور الإعداد، ولن تفصل بشأنها في الوقت الراهن.
وفي موسكو، أكد الكرملين أن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات، وتلتزم بمنصة الحوار التي انطلقت في أنكوريدج.