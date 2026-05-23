https://sarabic.ae/20260523/الخارجية-الروسية-معاهدة-الحد-من-انتشار-الأسلحة-النووية-تعتبر-حجر-الأساس-في-السلم-الدولي-1113678495.html
الخارجية الروسية: معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية تعتبر حجر الأساس في السلم الدولي
الخارجية الروسية: معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية تعتبر حجر الأساس في السلم الدولي
سبوتنيك عربي
اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية كانت ولا تزال حجر الأساس للأمن الدولي ونظام عدم الانتشار النووي. 23.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-23T14:01+0000
2026-05-23T14:01+0000
2026-05-23T14:01+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
معاهدة ستارت
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/0f/1048698910_0:185:2982:1862_1920x0_80_0_0_d331c1c3d3a97c527127be0b508e9cbb.jpg
وأصدرت الوزارة بيانا على موقعها الإلكتروني جاء فيه: "كانت ولا تزال المعاهدة حجر الزاوية للأمن الدولي ونظام عدم الانتشار النووي. والأهم من ذلك، أن مراجعة المعاهدة قد تمت".وأوضحت الوزارة في البيان أن روسيا، بصفتها الجهة الوديعة للمعاهدة، ستواصل تعزيز جهودها لضمان سلامتها وسيادتها بما يخدم مصالح السلام والأمن والاستقرار.وأردفت الخارجية الروسية بأن عدم التوصل إلى بيان ختامي في مؤتمر معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية لا يُشكك في أهمية المعاهدة نفسها.وقال بيسكوف، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا لديها أي مقترحات محددة للحد من التسلح في أعقاب انتهاء معاهدة "نيو ستارت"، وما هو الأهم بالنسبة لروسيا، القيود الكمية على الصواريخ أم جغرافية القواعد النووية الأمريكية في أوروبا: "كل شيء بالغ الأهمية الآن. إن مناقشة جميع قدراتنا المشتركة أمر بالغ الأهمية".وأضاف: "مناقشة جميع القدرات المشتركة أمر ضروري. نحن نتحدث عن المملكة المتحدة وفرنسا وغيرهما. لقد ناقشنا هذا الأمر مرارًا. لا توجد تفاصيل حتى الآن".القوات الروسية تدك منشآت الصناعة الحربية ومرافق الطاقة الداعمة لقوات كييف
https://sarabic.ae/20260211/فانس-الولايات-المتحدة-تواصل-محادثاتها-مع-روسيا-بشأن-معاهدة--نيو-ستارت-1110260094.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/0f/1048698910_127:0:2856:2047_1920x0_80_0_0_38cfdb8409c68c312bb625f8562035dc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, معاهدة ستارت
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, معاهدة ستارت
الخارجية الروسية: معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية تعتبر حجر الأساس في السلم الدولي
اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية كانت ولا تزال حجر الأساس للأمن الدولي ونظام عدم الانتشار النووي.
وأصدرت الوزارة بيانا على موقعها الإلكتروني جاء فيه: "كانت ولا تزال المعاهدة حجر الزاوية للأمن الدولي ونظام عدم الانتشار النووي. والأهم من ذلك، أن مراجعة المعاهدة قد تمت".
وأوضحت الوزارة في البيان أن روسيا، بصفتها الجهة الوديعة للمعاهدة، ستواصل تعزيز جهودها لضمان سلامتها وسيادتها بما يخدم مصالح السلام والأمن والاستقرار.
وأردفت الخارجية الروسية بأن عدم التوصل إلى بيان ختامي في مؤتمر معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية لا يُشكك في أهمية المعاهدة نفسها.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في 14 نيسان/ أبريل، أن جميع قضايا الحد من الأسلحة النووية ذات أهمية جوهرية بالنسبة لروسيا في الوقت الراهن.
وقال بيسكوف،
ردًا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا لديها أي مقترحات محددة للحد من التسلح في أعقاب انتهاء معاهدة "نيو ستارت"، وما هو الأهم بالنسبة لروسيا، القيود الكمية على الصواريخ أم جغرافية القواعد النووية الأمريكية في أوروبا: "كل شيء بالغ الأهمية الآن. إن مناقشة جميع قدراتنا المشتركة أمر بالغ الأهمية".
وأضاف: "مناقشة جميع القدرات المشتركة أمر ضروري. نحن نتحدث عن المملكة المتحدة وفرنسا وغيرهما. لقد ناقشنا هذا الأمر مرارًا. لا توجد تفاصيل حتى الآن".