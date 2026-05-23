القوات الروسية تدك منشآت الصناعة الحربية ومرافق الطاقة الداعمة لقوات كييف- عاجل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن استهداف القوات التابعة لها بضربات متناهية الدقة، منشآت الصناعة العسكرية الأوكرانية ومحطات توليد الطاقة الداعمة...
2026-05-23T09:21+0000
2026-05-23T09:43+0000
09:21 GMT 23.05.2026 (تم التحديث: 09:43 GMT 23.05.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن استهداف القوات التابعة لها بضربات متناهية الدقة، منشآت الصناعة العسكرية الأوكرانية ومحطات توليد الطاقة الداعمة لقوات كييف، إضافة لتحقيق تقدم على جميع جبهات العملية العسكرية الخاصة.
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "نفذت القوات الجوية التكتيكية، والطائرات المسيّرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية غارات على منشأة للصناعات العسكرية الأوكرانية، ومنشآت طاقة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأشارت الوزارة إلى أن القوات المسلحة الروسية استهدفت أيضاً مصانع تجميع ومواقع تخزين طائرات مسيّرة بعيدة المدى، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية ومرتزقة أجانب في 142 منطقة.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن "قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت ثماني قنابل جوية موجهة و800 طائرة مسيّرة".
كما أعلنت الوزارة في بيانها، أن "وحدات مجموعة القوات الشمال التابعة لها عززت مواقعها التكتيكية، مكبدة العدو خسائر بلغت 190 جندياً، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و17 سيارة، ومدفعين، ومحطة حرب إلكترونية".
وسيطرت مجموعة قوات المركز بالسيطرة على مواقع وخطوطلا حاكمة، وتمكنّت من إلحاق خسائر بالأرواح والعتاد بفرقتين ميكانيكيتين، ولواء محمول جوًا، ولواء هجومي، ولواء هجومي محمول جوًا تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري، ولواءين من الحرس الوطني".
وأضافت وزارة الدفاع أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر تجاوزت 290 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وتسع سيارات، وستة مدافع ميدان.