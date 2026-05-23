مصدر لـ"سبوتنيك": الجيش الروسي يدمر 85 برج اتصالات ومعدات للقوات الأوكرانية في خاركوف
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر عسكري لـ"سبوتنيك"، بتدمير وحدات منظومات الطائرات المسيرة التابعة لمجموعة قوات "الشمال" الروسية، لعشرات معدات الاتصال والتخابر الحساسة التي تعتمد... 23.05.2026, سبوتنيك عربي
أفاد مصدر عسكري لـ"سبوتنيك"، بتدمير وحدات منظومات الطائرات المسيرة التابعة لمجموعة قوات "الشمال" الروسية، لعشرات معدات الاتصال والتخابر الحساسة التي تعتمد عليها قوات كييف للتنسيق والتواصل.
ووفقًا لما صرح به رئيس قسم التخطيط والتدابير المضادة في الفيلق الحادي عشر، المعروف باسم "كارتا"، لوكالة "سبوتنيك": "منذ بداية شهر مايو، دمرت منظومات الطائرات المسيرة التابعة لمجموعة "الشمال" أكثر من 85 هوائيًا ومعدات اتصالات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف.
وتم رصد هذه الهوائيات بواسطة أطقم الاستطلاع الجوي، بالإضافة إلى محطات الرادار والاستطلاع اللاسلكي. كما لوحظ ضعف التمويه ورصد البصمات الحرارية خلال الطلعات الليلية.
وتابع "كارتا": "بعد عمليات استطلاع إضافية بواسطة طائرات مسيرة خفيفة، لم يتم تحديد مواقع الهوائيات فحسب، بل تم أيضًا تحديد مواقع مراكز القيادة والمخابئ ومراكز التحكم بالطائرات المسيرة المعادية".
وأشار كارتا إلى أن الإحداثيات تُرسل بسرعة إلى مركز القيادة عبر أجهزة الاتصالات القياسية، وبعد ذلك تُهاجم الأهداف بواسطة طائرات مسيّرة مزودة برؤوس حربية شديدة الانفجار.
ووفقًا للمصدر، يُعطّل هذا الأمر قيادة الوحدات وسيطرتها في مناطق معينة، ويكشف مواقع مستخدمي الاتصالات.
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.