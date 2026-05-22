العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية تحرر بلدة فيرخنيايا تيرسا في مقاطعة زابوروجيه - وزارة الدفاع
أفادت وزارة الدفاع الروسية عبر بيان لها، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية حررت بلدة فيرخنيايا تيرسا في مقاطعة زابوروجيه. 22.05.2026, سبوتنيك عربي
القوات الروسية تحرر بلدة فيرخنيايا تيرسا في مقاطعة زابوروجيه - وزارة الدفاع

09:21 GMT 22.05.2026 (تم التحديث: 09:57 GMT 22.05.2026)
أفادت وزارة الدفاع الروسية عبر بيان لها، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية حررت بلدة فيرخنيايا تيرسا في مقاطعة زابوروجيه.
وجاء في البيان: "تم تحرير قرية فيرخنيايا تيرسا في مقاطعة زابوروجيه أمس، نتيجة لعمليات هجومية نشطة نفذتها وحدات من مجموعة قوات "الشرق" الروسية العسكرية".

وأشار إلى أن "البلدة كانت مركزًا لوجستيًا ودفاعيًا هامًا للقوات الأوكرانية في هذا القطاع من الجبهة. وقد استعادت المجموعة السيطرة على 12.5 كيلومترًا مربعًا من الأراضي".

وتابع: "خلال الأسبوع الماضي، حسّنت وحدات مجموعة "الجنوب" الروسية، وضعها التكتيكي، حيث ألحقت خسائر في الأفراد والمعدات بـ5 ألوية ميكانيكية، ولواء مشاة آلي، ولواء محمول جوًا، ولواء هجوم، ولواء هجوم جبلي، وفوج هجوم تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية، ولواءين للدفاع الإقليمي، ولواءين من الحرس الوطني. وبذلك، بلغت خسائر العدو أكثر من 870 جنديًا، و27 مركبة قتالية مدرعة، و114 مركبة، و20 مدفعًا ميدانيًا، و4 محطات حرب إلكترونية في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الجنوب" الروسية".

وأضاف: "واصلت وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، توغلها في عمق دفاعات العدو، حيث تمكنت من دحر تشكيلات تضم 4 ألوية ميكانيكية، ولواء مشاة، ولواء محمول جوًا، ولواء هجوم، ولواءين هجوميين محمولين جوًا، وفوجين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين من مشاة البحرية، و4 ألوية من الحرس الوطني".

وأكد: "خلال الأسبوع، بلغت خسائر العدو في هذه المنطقة أكثر من 1965 جنديًا، و33 مركبة قتالية مدرعة، و62 مركبة، و15 قطعة مدفعية ميدانية. كما تم تدمير 11 محطة للحرب الإلكترونية ".
الدفاع الجوي الروسي يعترض خلال الليل 217 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق
وذكر بيان وزارة الدفاع الروسية: "في الفترة من 16 إلى 22 مايو/أيار من هذا العام، ردًا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق و5 ضربات جماعية باستخدام أسلحة موجهة بدقة وطائرات مسيرة هجومية".
وتابع: "استهدفت الضربات المجمعات الصناعية العسكرية الأوكرانية، ومرافق الوقود والطاقة والنقل والبنية التحتية للموانئ التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، والمطارات العسكرية، ومصانع التجميع، ومواقع التخزين والإطلاق للطائرات بدون طيار والقوارب بدون طيار، فضلاً عن مواقع الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".
وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الغرب" الروسية، قال البيان: "في الفترة من 16 إلى 22 مايو/أيار، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه أكثر من 1290 جنديًا، و17 مركبة قتالية مدرعة، و157 مركبة، و13 مدفعًا ميدانيًا، و4 محطات حرب إلكترونية".

وأشار إلى أن "وحدات قوات "الغرب" الروسية، واصلت عملياتها الهجومية النشطة وحررت قريتي بوروفايا وكوتكوفكا في منطقة خاركيف. بالإضافة إلى ذلك، وعلى مدار أسبوع، تمكنوا من هزيمة تشكيلات من خمسة ألوية ميكانيكية، ولواء هجومي، ولواء محمول جوًا تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري، و3 ألوية للدفاع الإقليمي".

القوات الروسية تفرض سيطرتها على بلدة شيستيروفكا في مقاطعة خاركوف - وزارة الدفاع
وجاء في البيان أنه في منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشرق" الروسية: "تضررت كوادر ومعدات 3 ألوية ميكانيكية، ولواءين هجوميين، و4 ألوية هجومية محمولة جوًا، و3 أفواج هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري، ولواء دفاع إقليمي".
وأضاف: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية مجموعة "الشرق" الروسية، أكثر من 2050 جنديًا، و17 مركبة قتالية مدرعة، و47 سيارة، و6 قطع مدفعية ميدانية".
ونوه إلى أنه "في الفترة من 16 إلى 22 مايو، دمرت طائرات مسيرة هجومية وقوات صواريخ ومدفعية تابعة للقوات المسلحة الروسية 5 مركبات قتالية من طراز "نظام إطلاق صواريخ متعددة" ومدفع "جيبارد" ألماني الصنع ذاتي الحركة مضاد للطائرات".
وعن منطقة سيطرة قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، أوضح: "تمكنت وحدات دنيبر من دحر أفراد ومعدات 3 ألوية ميكانيكية، ولواء هجوم جبلي، ولواء أنظمة غير مأهولة، ولواء مشاة بحرية، ولواءين للدفاع الإقليمي تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية".
وتابع: "خلال الأسبوع، خسر العدو أكثر من 395 جنديًا، و6 مركبات قتالية مدرعة، و105 مركبات، و5 قطع مدفعية ميدانية، و17 محطة حرب إلكترونية ومضادة للبطاريات في هذه المنطقة".
القوات الروسية تحرر بلدة فولوخوفكا في مقاطعة خاركوف- وزارة الدفاع
وأفاد البيان أنه "خلال الأسبوع، ونتيجة لعمليات حاسمة نفذتها وحدات من قوات "الشمال" الروسية، تم السيطرة على بلدتي فولوخوفكا وشيستيروفكا في مقاطعة خاركوف".
كما تضررت قوى بشرية ومعدات تابعة لـ5 ألوية هجومية ميكانيكية ومشاة وجوية محمولة جوًا، وفوجين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، و5 ألوية للدفاع الإقليمي، وفصيلة من جماعة "كراكن" القومية.
وتابع: "إجمالاً، في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشمال"، خسر العدو أكثر من 1260 جنديًا، و6 مركبات قتالية مدرعة، و119 سيارة، و6 قطع مدفعية ميدانية، و11 محطة حرب إلكترونية".
وأضاف: "في الفترة من 16 إلى 22 مايو/أيار، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 46 قنبلة جوية موجهة، و3 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، وصاروخ "فلامنغو" كروز بعيد المدى، وصاروخ "نبتون-إم دي" موجه بعيد المدى، و4184 طائرة مسيّرة ثابتة الجناح".
وأكد أنه "تم تدمير 13 زورقًا غير مأهول تابعًا للقوات المسلحة الأوكرانية في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود خلال الأسبوع".
القوات الروسية تستهدف منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومطاراته - وزارة الدفاع
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
