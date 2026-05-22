القوات الروسية تحرر بلدة فيرخنيايا تيرسا في مقاطعة زابوروجيه - وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية عبر بيان لها، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية حررت بلدة فيرخنيايا تيرسا في مقاطعة زابوروجيه. 22.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-22T09:21+0000

2026-05-22T09:57+0000

وجاء في البيان: "تم تحرير قرية فيرخنيايا تيرسا في مقاطعة زابوروجيه أمس، نتيجة لعمليات هجومية نشطة نفذتها وحدات من مجموعة قوات "الشرق" الروسية العسكرية".وتابع: "خلال الأسبوع الماضي، حسّنت وحدات مجموعة "الجنوب" الروسية، وضعها التكتيكي، حيث ألحقت خسائر في الأفراد والمعدات بـ5 ألوية ميكانيكية، ولواء مشاة آلي، ولواء محمول جوًا، ولواء هجوم، ولواء هجوم جبلي، وفوج هجوم تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية، ولواءين للدفاع الإقليمي، ولواءين من الحرس الوطني. وبذلك، بلغت خسائر العدو أكثر من 870 جنديًا، و27 مركبة قتالية مدرعة، و114 مركبة، و20 مدفعًا ميدانيًا، و4 محطات حرب إلكترونية في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الجنوب" الروسية".وأكد: "خلال الأسبوع، بلغت خسائر العدو في هذه المنطقة أكثر من 1965 جنديًا، و33 مركبة قتالية مدرعة، و62 مركبة، و15 قطعة مدفعية ميدانية. كما تم تدمير 11 محطة للحرب الإلكترونية ".وذكر بيان وزارة الدفاع الروسية: "في الفترة من 16 إلى 22 مايو/أيار من هذا العام، ردًا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق و5 ضربات جماعية باستخدام أسلحة موجهة بدقة وطائرات مسيرة هجومية".وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الغرب" الروسية، قال البيان: "في الفترة من 16 إلى 22 مايو/أيار، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه أكثر من 1290 جنديًا، و17 مركبة قتالية مدرعة، و157 مركبة، و13 مدفعًا ميدانيًا، و4 محطات حرب إلكترونية".وجاء في البيان أنه في منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشرق" الروسية: "تضررت كوادر ومعدات 3 ألوية ميكانيكية، ولواءين هجوميين، و4 ألوية هجومية محمولة جوًا، و3 أفواج هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري، ولواء دفاع إقليمي". ونوه إلى أنه "في الفترة من 16 إلى 22 مايو، دمرت طائرات مسيرة هجومية وقوات صواريخ ومدفعية تابعة للقوات المسلحة الروسية 5 مركبات قتالية من طراز "نظام إطلاق صواريخ متعددة" ومدفع "جيبارد" ألماني الصنع ذاتي الحركة مضاد للطائرات".وعن منطقة سيطرة قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، أوضح: "تمكنت وحدات دنيبر من دحر أفراد ومعدات 3 ألوية ميكانيكية، ولواء هجوم جبلي، ولواء أنظمة غير مأهولة، ولواء مشاة بحرية، ولواءين للدفاع الإقليمي تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية".وأفاد البيان أنه "خلال الأسبوع، ونتيجة لعمليات حاسمة نفذتها وحدات من قوات "الشمال" الروسية، تم السيطرة على بلدتي فولوخوفكا وشيستيروفكا في مقاطعة خاركوف". وتابع: "إجمالاً، في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشمال"، خسر العدو أكثر من 1260 جنديًا، و6 مركبات قتالية مدرعة، و119 سيارة، و6 قطع مدفعية ميدانية، و11 محطة حرب إلكترونية".وأضاف: "في الفترة من 16 إلى 22 مايو/أيار، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 46 قنبلة جوية موجهة، و3 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، وصاروخ "فلامنغو" كروز بعيد المدى، وصاروخ "نبتون-إم دي" موجه بعيد المدى، و4184 طائرة مسيّرة ثابتة الجناح". وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.روسيا تطور طائرة مسيرة متعددة الاستخدام مضادة للمسيرات المعاديةمقتل مدني وإصابة 8 آخرين بهجوم شنته القوات الأوكرانية على جمهورية دونيتسك الشعبية

