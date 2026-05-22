الدفاع الجوي الروسي يعترض خلال الليل 217 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 217 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات.
2026-05-22T05:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
04:50 GMT 22.05.2026 (تم التحديث: 05:03 GMT 22.05.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 217 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات.
وقالت الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 217 طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناحين".
وأضافت أن المسيرات اعترضت "فوق مناطق بيلغورود، وبريانسك، وفورونيج، وفلاديمير، وكالوغا، وكورسك، ولينينغراد، وليبيتسك، ونيجني نوفغورود، ونوفغورود، وأوريول، وريازان، وسمولينسك، وتفير، وتولا، وياروسلافل، بالإضافة إلى منطقة موسكو وسانت بطرسبرغ".
وأكدت وزارة الدفاع الروسية أمس الخميس أن: "قوات الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت 3 قنابل جوية موجهة و516 طائرة مسيرة خلال اليوم".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.