Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الدفاع الجوي الروسي يعترض خلال الليل 217 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 217 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات. 22.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-22T04:50+0000
2026-05-22T05:03+0000
وقالت الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 217 طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناحين".وأضافت أن المسيرات اعترضت "فوق مناطق بيلغورود، وبريانسك، وفورونيج، وفلاديمير، وكالوغا، وكورسك، ولينينغراد، وليبيتسك، ونيجني نوفغورود، ونوفغورود، وأوريول، وريازان، وسمولينسك، وتفير، وتولا، وياروسلافل، بالإضافة إلى منطقة موسكو وسانت بطرسبرغ".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاع الروسية: مشاركة غواصات نووية محملة بصواريخ بالستية بمناورات القوات النووية
04:50 GMT 22.05.2026 (تم التحديث: 05:03 GMT 22.05.2026)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمدفع مضاد للطائرات زو-23-2 التابعة لمجموعة قوات "الجنوب"
مدفع مضاد للطائرات زو-23-2 التابعة لمجموعة قوات الجنوب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2026
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 217 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات.
وقالت الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 217 طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناحين".
وأضافت أن المسيرات اعترضت "فوق مناطق بيلغورود، وبريانسك، وفورونيج، وفلاديمير، وكالوغا، وكورسك، ولينينغراد، وليبيتسك، ونيجني نوفغورود، ونوفغورود، وأوريول، وريازان، وسمولينسك، وتفير، وتولا، وياروسلافل، بالإضافة إلى منطقة موسكو وسانت بطرسبرغ".
وأكدت وزارة الدفاع الروسية أمس الخميس أن: "قوات الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت 3 قنابل جوية موجهة و516 طائرة مسيرة خلال اليوم".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
