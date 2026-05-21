الدفاع الروسية: مشاركة غواصات نووية محملة بصواريخ بالستية بمناورات القوات النووية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن غواصات نووية تابعة لها، مزودة بصواريخ بالستية، دخلت نطاقات الاختبارات البحرية خلال مناورات القوات النووية الروسية.
2026-05-21T08:17+0000
وأصدرت الوزارة بيانا قالت فيه: "أبحرت الغواصات النووية المزودة بصواريخ باليستية إلى نطاقات الاختبارات البحرية للقيام بمهام الخدمة القتالية".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات المسلحة الروسية، في إطار تدريبات القوات النووية، نفذت اختبار جهوزية قوات الصواريخ الإستراتيجية وأسطولي الشمال والمحيط الهادئ. وأفادت الوزارة بأنه ضمن مناورات القوات النووية تم نشر منظومات صواريخ إستراتيجية متنقلة في مواقع ميدانية.مناورات جويةكما أعلنت الوزارة في بيانها، أن طائرات القوات الجوية الروسية تُجري تدريبات على تجهيز صواريخ "كينجال" برؤوس حربية خاصة.وتُجري القوات المسلحة الروسية مناورات تدريبية حول إعداد واستخدام القوات النووية في ظروف تهديد بالعدوان، وذلك في الفترة من 19 إلى 21 مايو/ أيار الجاري.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم الخميس، بنقل ذخائر نووية إلى نقاط تخزين ميدانية ضمن منطقة تمركز في بيلاروسيا، في إطار تدريبات القوات النووية الروسية.وأعلنت الوزارة أن وحدة صاروخية بيلاروسية تجري تدريبات على التحضير لإطلاق صواريخ منظومة "إسكندر- إم" العملياتية التكتيكية باستخدام ذخائر خاصة.
07:32 GMT 21.05.2026 (تم التحديث: 08:17 GMT 21.05.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن غواصات نووية تابعة لها، مزودة بصواريخ بالستية، دخلت نطاقات الاختبارات البحرية خلال مناورات القوات النووية الروسية.
وأصدرت الوزارة بيانا قالت فيه: "أبحرت الغواصات النووية المزودة بصواريخ باليستية إلى نطاقات الاختبارات البحرية للقيام بمهام الخدمة القتالية".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات المسلحة الروسية، في إطار تدريبات القوات النووية، نفذت اختبار جهوزية قوات الصواريخ الإستراتيجية وأسطولي الشمال والمحيط الهادئ.
وقالت الوزارة في بيانها: "في إطار تدريبات القوات النووية، أكملت تشكيلات ووحدات عسكرية تابعة لقوات الصواريخ الإستراتيجية وأسطولي الشمال والمحيط الهادئ والطيران بعيد المدى ومنطقتي المركز ولينينغراد العسكريتين، تدريبات على الاستعداد لتنفيذ مهمات قتالية وإطلاق صواريخ".
وأفادت الوزارة بأنه ضمن مناورات القوات النووية تم نشر منظومات صواريخ إستراتيجية متنقلة في مواقع ميدانية.
كما أعلنت الوزارة في بيانها، أن طائرات القوات الجوية الروسية تُجري تدريبات على تجهيز صواريخ "كينجال" برؤوس حربية خاصة.
وأوضح البيان: "يتدرب أفراد من وحدات الطيران التابعة للقوات الجوية المشاركة في المناورة على تجهيز صواريخ "كينجال" الفرط صوتية البالستية برؤوس حربية خاصة، والتحليق في مناطق الدوريات".
وتُجري القوات المسلحة الروسية مناورات تدريبية حول إعداد واستخدام القوات النووية في ظروف تهديد بالعدوان، وذلك في الفترة من 19 إلى 21 مايو/ أيار الجاري.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم الخميس، بنقل ذخائر نووية إلى نقاط تخزين ميدانية ضمن منطقة تمركز في بيلاروسيا، في إطار تدريبات القوات النووية الروسية.
وأصدرت الوزارة بيانًا جاء فيه: "في إطار تدريبات القوات النووية، تم تأمين نقل ذخائر نووية إلى نقاط التخزين الميدانية التابعة لمنطقة تمركز لواء الصواريخ في جمهورية بيلاروسيا".
وأعلنت الوزارة أن وحدة صاروخية بيلاروسية تجري تدريبات على التحضير لإطلاق صواريخ منظومة "إسكندر- إم" العملياتية التكتيكية باستخدام ذخائر خاصة.