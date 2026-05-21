الدفاع الروسية: مشاركة غواصات نووية محملة بصواريخ بالستية بمناورات القوات النووية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن غواصات نووية تابعة لها، مزودة بصواريخ بالستية، دخلت نطاقات الاختبارات البحرية خلال مناورات القوات النووية الروسية. 21.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-21T07:32+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

رصد عسكري

وأصدرت الوزارة بيانا قالت فيه: "أبحرت الغواصات النووية المزودة بصواريخ باليستية إلى نطاقات الاختبارات البحرية للقيام بمهام الخدمة القتالية".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات المسلحة الروسية، في إطار تدريبات القوات النووية، نفذت اختبار جهوزية قوات الصواريخ الإستراتيجية وأسطولي الشمال والمحيط الهادئ. وأفادت الوزارة بأنه ضمن مناورات القوات النووية تم نشر منظومات صواريخ إستراتيجية متنقلة في مواقع ميدانية.مناورات جويةكما أعلنت الوزارة في بيانها، أن طائرات القوات الجوية الروسية تُجري تدريبات على تجهيز صواريخ "كينجال" برؤوس حربية خاصة.وتُجري القوات المسلحة الروسية مناورات تدريبية حول إعداد واستخدام القوات النووية في ظروف تهديد بالعدوان، وذلك في الفترة من 19 إلى 21 مايو/ أيار الجاري.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم الخميس، بنقل ذخائر نووية إلى نقاط تخزين ميدانية ضمن منطقة تمركز في بيلاروسيا، في إطار تدريبات القوات النووية الروسية.وأعلنت الوزارة أن وحدة صاروخية بيلاروسية تجري تدريبات على التحضير لإطلاق صواريخ منظومة "إسكندر- إم" العملياتية التكتيكية باستخدام ذخائر خاصة.موسكو حول صواريخ "سارمات": روسيا لن تتخذ خطوات تقوض الاستقرار ولكن تحذر "المتهورين في الغرب"

