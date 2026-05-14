الكرملين: هناك ضجة كبيرة في الصحافة الغربية عقب الإطلاق الناجح لـ"سارمات"
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الصحافة الغربية تحاول التقليل من شأن أداء منظومة "سارمات"، وهو أمر غير صحيح.
2026-05-14T12:30+0000
وأضاف بيسكوف للصحفيين: "يقول بعضهم (في الصحافة) إنهم يقرّون بالواقع، وهو أن الروس نجحوا بالفعل في ضمان أمنهم لسنوات عديدة مقبلة، وهذا صحيح. بينما يحاول بعضهم الآخر (في الصحافة) التقليل من شأن المواصفات التقنية لمنظومة "سارمات"، وهو أمر غير صحيح".وقال للصحفيين، ردًا على سؤال من وسائل إعلام روسية، حول إمكانية إجراء تبادل أسرى مع أوكرانيا في المستقبل القريب: "العمل جارٍ لتنسيق القوائم. هذه هي أصعب مراحل هذا العمل، وهي تسير بوتيرة سريعة للغاية".وأشار الرئيس إلى أن خصائص "سارمات" تُمكّنها من اختراق جميع أنظمة الدفاع الصاروخي الحالية والمستقبلية.بوتين: "سارمات" أقوى منظومة صاروخية في العالم
وحول موضوع تبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن العمل جارٍ لتنسيق قوائم الأسرى الراغبين في تبادل أسرى مع أوكرانيا.
وفي يوم الثلاثاء، أبلغ قائد القوات الصاروخية الاستراتيجية، سيرغي كاراكاييف، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنجاح تجربة إطلاق منظومة صواريخ "سارمات".