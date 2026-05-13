باحث في الشأن الدولي: صواريخ "سارمات" تؤكد فشل محاصرة روسيا وتفوقها العسكري

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قصة فيروس هانتا الذي ظهر على متن سفينة بالرأس الأخضر ويؤرق العالم
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
إلى أي مدى قانون "محاكمة النخبة" في إسرائيل يشرعن إعدام الأسرى؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:09 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
12:38 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260513/باحث-في-الشأن-الدولي-صواريخ-سارمات-تؤكد-فشل-محاصرة-روسيا-وتفوقها-العسكري-1113374013.html
باحث في الشأن الدولي: صواريخ "سارمات" تؤكد فشل محاصرة روسيا وتفوقها العسكري
باحث في الشأن الدولي: صواريخ "سارمات" تؤكد فشل محاصرة روسيا وتفوقها العسكري
سبوتنيك عربي
تناول الباحث اللبناني في الشأن الدولي الدكتور علي شكر، من بيروت، الإعلان عن نجاح اختبار منظومة صواريخ "سارمات" الروسية، مؤكدًا أن "روسيا لطالما تميّزت بقدراتها... 13.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-13T11:35+0000
2026-05-13T11:35+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103409/47/1034094703_0:34:1330:782_1920x0_80_0_0_95dfc51e592490955baf08c6d9502dbd.jpg
وأوضح شكر، في مقابلة مع وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، أن "الحديث عن هذه الصواريخ المستحدثة في روسيا يأتي في إطار تطوير منظومة الدفاع الروسية، مع التركيز على الصواريخ الرادعة القادرة على توجيه ضربات إستراتيجية للخصم".وحول انعكاسات هذا الإعلان على العملية العسكرية الخاصة، رأى شكر أن "طرح هذا النوع من السلاح يشكّل أداة حسم وردع وضبط لإيقاع العسكرة الدولية، وقد يدفع أوروبا إلى مراجعة علاقتها مع روسيا والبحث عن إمكانية بناء تعاون مختلف معها، خصوصًا في المجال الأمني، وأن روسيا قد تتحول إلى شريك بديل عن الولايات المتحدة في بعض جوانب منظومة الأمن الأوروبية، سواء على مستوى التحالف أو التعاون العسكري، فيما يشكّل هذا التطور أيضًا رسالة ردع تجاه أي ترسانة عسكرية قد تعمل أوروبا على تطويرها في مواجهة موسكو".وأوضح الباحث في الشأن الدولي أن "هذا المشروع، الذي يعود إلى بدايات الألفية الحالية، يندرج ضمن إعادة التموضع الروسي على الساحة العالمية، وإعادة بناء الدور الروسي اقتصاديًا وسياسيًا وجيوسياسيًا، وأن الإعلان عن هذه الصواريخ اليوم يعكس مسارًا إستراتيجيًا طويل الأمد، وليس مجرد رد فعل ظرفي، في إطار السعي الروسي إلى تكريس نظام عالمي متعدد الأقطاب".وأشار إلى أن "الولايات المتحدة قد تتجه نحو تطوير علاقاتها مع روسيا على حساب القارة الأوروبية، بعد التراخي الأوروبي في التعامل واشنطن"، وأن "القرار المطلوب الذي ألمح إليه الكرملين يتمثل في التضحية بأوكرانيا على حساب تقاسم النفوذ مع روسيا، بعد أن فرضت موسكو حضورًا وصمودًا وقدرة على الإمساك بمفاصل المشهد الأوروبي والأوكراني، ما قد يدفع واشنطن إلى وقف دعم أوكرانيا وأوروبا والذهاب نحو تسوية مع روسيا".
https://sarabic.ae/20260513/الكرملين-عن-تجارب-سارمات-حدث-بالغ-الأهمية-لأمن-روسيا-لسنوات-قادمة-1113370775.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103409/47/1034094703_121:0:1209:816_1920x0_80_0_0_3e55d0be65451258603bf2571a2144ad.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, روسيا
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, روسيا

باحث في الشأن الدولي: صواريخ "سارمات" تؤكد فشل محاصرة روسيا وتفوقها العسكري

11:35 GMT 13.05.2026
© Sputnik . Ministry of defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق صاروخ "سارمات"
إطلاق صاروخ سارمات - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2026
© Sputnik . Ministry of defence of the Russian Federation
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
تناول الباحث اللبناني في الشأن الدولي الدكتور علي شكر، من بيروت، الإعلان عن نجاح اختبار منظومة صواريخ "سارمات" الروسية، مؤكدًا أن "روسيا لطالما تميّزت بقدراتها العسكرية، التي شكّلت رافعة لدورها في محطات عديدة للحفاظ على نفوذها وموقعها على الساحة العالمية، في مواجهة السعي الغربي الدائم إلى التفوق".
وأوضح شكر، في مقابلة مع وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، أن "الحديث عن هذه الصواريخ المستحدثة في روسيا يأتي في إطار تطوير منظومة الدفاع الروسية، مع التركيز على الصواريخ الرادعة القادرة على توجيه ضربات إستراتيجية للخصم".

وأضاف أن "طرح هذا الصاروخ في هذا التوقيت يندرج ضمن سياق الصراع العالمي للحد من النفوذ الأميركي وتثبيت النفوذ الجيوسياسي الروسي على مستوى العالم، كما يؤسس لحد أدنى من الردع في إطار الدور الروسي على الساحة الدولية، ويسهم في ضبط إيقاع منظومة الردع النووي، ويثبت أن روسيا، رغم محاولات تطويقها وفرض الحصار عليها واستنزافها اقتصاديًا ومحاولة إضعاف قدراتها العسكرية، لا تزال قادرة على الحفاظ على قدراتها الذاتية والتوجه نحو التفوق والتميز في الإنتاج العسكري".

وحول انعكاسات هذا الإعلان على العملية العسكرية الخاصة، رأى شكر أن "طرح هذا النوع من السلاح يشكّل أداة حسم وردع وضبط لإيقاع العسكرة الدولية، وقد يدفع أوروبا إلى مراجعة علاقتها مع روسيا والبحث عن إمكانية بناء تعاون مختلف معها، خصوصًا في المجال الأمني، وأن روسيا قد تتحول إلى شريك بديل عن الولايات المتحدة في بعض جوانب منظومة الأمن الأوروبية، سواء على مستوى التحالف أو التعاون العسكري، فيما يشكّل هذا التطور أيضًا رسالة ردع تجاه أي ترسانة عسكرية قد تعمل أوروبا على تطويرها في مواجهة موسكو".
تجربة ناجحة لاختبار صاروخ سارمات باليستي عابر للقارات، 21 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2026
الكرملين عن تجارب "سارمات": حدث بالغ الأهمية لأمن روسيا لسنوات مقبلة
10:48 GMT
وأوضح الباحث في الشأن الدولي أن "هذا المشروع، الذي يعود إلى بدايات الألفية الحالية، يندرج ضمن إعادة التموضع الروسي على الساحة العالمية، وإعادة بناء الدور الروسي اقتصاديًا وسياسيًا وجيوسياسيًا، وأن الإعلان عن هذه الصواريخ اليوم يعكس مسارًا إستراتيجيًا طويل الأمد، وليس مجرد رد فعل ظرفي، في إطار السعي الروسي إلى تكريس نظام عالمي متعدد الأقطاب".

وبشأن إمكانية زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى روسيا، رأى شكر أن "الولايات المتحدة باتت تدرك أن روسيا أصبحت جزءًا أساسيًا من المشهدين الشرق أوسطي والعالمي، ولا يمكن تجاوز دورها أو الاستغناء عنها، خصوصًا بعد التحولات التي شهدها الشرق الأوسط"، وأضاف أن "روسيا ستكون وجهة ترامب الأساسية بعد الصين، باعتبارها قوة موازية للدور الصيني على الساحة الدولية، في إطار إعادة ترتيب العلاقة مع موسكو وإعادة التموضع عالميًا".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة قد تتجه نحو تطوير علاقاتها مع روسيا على حساب القارة الأوروبية، بعد التراخي الأوروبي في التعامل واشنطن"، وأن "القرار المطلوب الذي ألمح إليه الكرملين يتمثل في التضحية بأوكرانيا على حساب تقاسم النفوذ مع روسيا، بعد أن فرضت موسكو حضورًا وصمودًا وقدرة على الإمساك بمفاصل المشهد الأوروبي والأوكراني، ما قد يدفع واشنطن إلى وقف دعم أوكرانيا وأوروبا والذهاب نحو تسوية مع روسيا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала