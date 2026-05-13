باحث في الشأن الدولي: صواريخ "سارمات" تؤكد فشل محاصرة روسيا وتفوقها العسكري

تناول الباحث اللبناني في الشأن الدولي الدكتور علي شكر، من بيروت، الإعلان عن نجاح اختبار منظومة صواريخ "سارمات" الروسية، مؤكدًا أن "روسيا لطالما تميّزت بقدراتها...

وأوضح شكر، في مقابلة مع وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، أن "الحديث عن هذه الصواريخ المستحدثة في روسيا يأتي في إطار تطوير منظومة الدفاع الروسية، مع التركيز على الصواريخ الرادعة القادرة على توجيه ضربات إستراتيجية للخصم".وحول انعكاسات هذا الإعلان على العملية العسكرية الخاصة، رأى شكر أن "طرح هذا النوع من السلاح يشكّل أداة حسم وردع وضبط لإيقاع العسكرة الدولية، وقد يدفع أوروبا إلى مراجعة علاقتها مع روسيا والبحث عن إمكانية بناء تعاون مختلف معها، خصوصًا في المجال الأمني، وأن روسيا قد تتحول إلى شريك بديل عن الولايات المتحدة في بعض جوانب منظومة الأمن الأوروبية، سواء على مستوى التحالف أو التعاون العسكري، فيما يشكّل هذا التطور أيضًا رسالة ردع تجاه أي ترسانة عسكرية قد تعمل أوروبا على تطويرها في مواجهة موسكو".وأوضح الباحث في الشأن الدولي أن "هذا المشروع، الذي يعود إلى بدايات الألفية الحالية، يندرج ضمن إعادة التموضع الروسي على الساحة العالمية، وإعادة بناء الدور الروسي اقتصاديًا وسياسيًا وجيوسياسيًا، وأن الإعلان عن هذه الصواريخ اليوم يعكس مسارًا إستراتيجيًا طويل الأمد، وليس مجرد رد فعل ظرفي، في إطار السعي الروسي إلى تكريس نظام عالمي متعدد الأقطاب".وأشار إلى أن "الولايات المتحدة قد تتجه نحو تطوير علاقاتها مع روسيا على حساب القارة الأوروبية، بعد التراخي الأوروبي في التعامل واشنطن"، وأن "القرار المطلوب الذي ألمح إليه الكرملين يتمثل في التضحية بأوكرانيا على حساب تقاسم النفوذ مع روسيا، بعد أن فرضت موسكو حضورًا وصمودًا وقدرة على الإمساك بمفاصل المشهد الأوروبي والأوكراني، ما قد يدفع واشنطن إلى وقف دعم أوكرانيا وأوروبا والذهاب نحو تسوية مع روسيا".

