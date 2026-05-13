الكرملين عن تجارب "سارمات": حدث بالغ الأهمية لأمن روسيا لسنوات مقبلة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قصة فيروس هانتا الذي ظهر على متن سفينة بالرأس الأخضر ويؤرق العالم
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
إلى أي مدى قانون "محاكمة النخبة" في إسرائيل يشرعن إعدام الأسرى؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:09 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
12:38 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
الكرملين عن تجارب "سارمات": حدث بالغ الأهمية لأمن روسيا لسنوات مقبلة
10:48 GMT 13.05.2026 (تم التحديث: 11:08 GMT 13.05.2026)
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصورتجربة ناجحة لاختبار صاروخ "سارمات" باليستي عابر للقارات، 21 أبريل 2022
قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، اليوم الأربعاء، للصحفيين إن "نجاح تجارب "سارمات" تعتبر حدثًا بالغ الأهمية لروسيا وأمنها لسنوات عديدة مقبلة".
ووفقا لبيسكوف، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أشاد باختبار منظومة صواريخ "سارمات".

وأوضح أن روسيا تبلغ عن عمليات إطلاق الصواريخ، مثل صاروخ سارمات، وفقًا للممارسات الدولية.

وأشار إلى إن "روسيا لم تتلق بعد ردًا رسميًا من الولايات المتحدة بشأن تجارب صواريخ "سارمات".

وأجاب عن سؤال حول الخطوة المهمة التي يجب على زيلينسكي اتخاذها للتقرب من تسوية النزاع الأوكراني ، قائلا: "من أجل تحقيق وقف إطلاق النار وفتح ممر لمفاوضات سلام شاملة، كما صرح الرئيس بالفعل في يونيو من العام قبل الماضي، متحدثاً إلى قيادة وزارة الخارجية الروسية، يجب على الرئيس زيلينسكي أن يأمر القوات المسلحة الأوكرانية بوقف إطلاق النار ومغادرة أراضي دونباس، ومغادرة أراضي المناطق الروسية".

وأوضح: "فيما يتعلق بالاتصالات، فإننا نواصل حوارنا مع الأمريكيين (تسوية النزاع الأوكراني) من خلال القنوات القائمة. هذه الاتصالات مستمرة".
وقال بيسكوف للصحفيين، معلقاً على قضية تسوية الصراع الأوكراني: "يمكن للأطراف البدء بهدوء في المفاوضات، والتي ستكون بالمناسبة معقدة للغاية وستتضمن العديد من التفاصيل المهمة".

وقال بخصوص المشاريع الاستثمارية والاقتصادية الأمريكية: "يمكن أن يشمل جدول أعمال العلاقات الروسية الأمريكية العديد من المشاريع ذات المنفعة المتبادلة في مجالات الاستثمار المتبادل والاقتصاد وما إلى ذلك. ويمكن أن تكون هذه المشاريع مفيدة للغاية وذات فائدة اقتصادية لكل من الشركات الروسية والأمريكية".

وقال بيسكوف: "بمجرد أن يكون الجانب الأمريكي مستعداً لعدم ربط احتمالات تطبيع العلاقات التجارية والاقتصادية بتسوية أوكرانية، أو بمجرد حدوث تسوية أوكرانية ودخولها حيز التنفيذ، فإننا نأمل أن يكون الطريق مفتوحاً لتنفيذ مجموعة كاملة من المشاريع الاقتصادية" .
يوم أمس الثلاثاء، أبلغ قائد القوات الصاروخية الاستراتيجية، سيرغي كاراكاييف، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بنجاح تجربة إطلاق منظومة صواريخ "سارمات".

وأشار الرئيس إلى أن خصائص صاروخ "سارمات" تجعله قادرًا على اختراق جميع أنظمة الدفاع الصاروخي الحالية والمستقبلية.

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظام "سارمات" بأنه الأقوى في العالم، مهنئاً قوات الصواريخ الاستراتيجية على الإطلاق الناجح لأحدث صاروخ باليستي عابر للقارات.
وأشار بوتين إلى أن الصاروخ يمكن أن يسير ليس فقط في مسار باليستي، بل أيضاً في مسار شبه مداري، ويتجاوز مداه 35 ألف كيلومتر. وهذا ما يجعله قادراً على اختراق جميع أنظمة الدفاع الصاروخي الحالية والمستقبلية.

سيتم وضع أول فوج صواريخ في الخدمة القتالية بحلول نهاية العام، بحسب قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية، الفريق أول سيرغي كاراكايف.

أسلحة لا مثيل لها

بدأت روسيا بتحديث قواتها النووية الرادعة منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما انسحبت الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية.

وأشار بوتين قائلاً، يوم أمس : "لدينا الآن صاروخ كينجال المتوسط ​​المدى، وهو صاروخ فرط صوتي يطلق من الجو، وقد دخل الخدمة منذ عام 2017. ويستخدم في العمليات الخاصة، لكن تحسينه مستمر، بما في ذلك زيادة الدقة في الرؤوس الحربية غير النووية".

علاوة على ذلك، أوشك العمل على تطوير طوربيد غير مأهول "بوسيدون" وصاروخ "بوريفستنيك" كروز عابر للقارات يعمل بالطاقة النووية. وأكد أن منظومة صواريخ "أوريشنيك" الأرضية المتوسطة المدى، والقادرة على حمل رؤوس نووية، في حالة تأهب قتالي منذ العام الماضي.
