الكرملين عن تجارب "سارمات": حدث بالغ الأهمية لأمن روسيا لسنوات مقبلة

سبوتنيك عربي

قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، اليوم الأربعاء، للصحفيين إن "نجاح تجارب "سارمات" تعتبر حدثًا بالغ الأهمية لروسيا وأمنها لسنوات عديدة مقبلة". 13.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-13T10:48+0000

ووفقا لبيسكوف، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أشاد باختبار منظومة صواريخ "سارمات".وأشار إلى إن "روسيا لم تتلق بعد ردًا رسميًا من الولايات المتحدة بشأن تجارب صواريخ "سارمات".وأوضح: "فيما يتعلق بالاتصالات، فإننا نواصل حوارنا مع الأمريكيين (تسوية النزاع الأوكراني) من خلال القنوات القائمة. هذه الاتصالات مستمرة".وقال بيسكوف للصحفيين، معلقاً على قضية تسوية الصراع الأوكراني: "يمكن للأطراف البدء بهدوء في المفاوضات، والتي ستكون بالمناسبة معقدة للغاية وستتضمن العديد من التفاصيل المهمة".وقال بيسكوف: "بمجرد أن يكون الجانب الأمريكي مستعداً لعدم ربط احتمالات تطبيع العلاقات التجارية والاقتصادية بتسوية أوكرانية، أو بمجرد حدوث تسوية أوكرانية ودخولها حيز التنفيذ، فإننا نأمل أن يكون الطريق مفتوحاً لتنفيذ مجموعة كاملة من المشاريع الاقتصادية" .يوم أمس الثلاثاء، أبلغ قائد القوات الصاروخية الاستراتيجية، سيرغي كاراكاييف، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بنجاح تجربة إطلاق منظومة صواريخ "سارمات". وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظام "سارمات" بأنه الأقوى في العالم، مهنئاً قوات الصواريخ الاستراتيجية على الإطلاق الناجح لأحدث صاروخ باليستي عابر للقارات.وأشار بوتين إلى أن الصاروخ يمكن أن يسير ليس فقط في مسار باليستي، بل أيضاً في مسار شبه مداري، ويتجاوز مداه 35 ألف كيلومتر. وهذا ما يجعله قادراً على اختراق جميع أنظمة الدفاع الصاروخي الحالية والمستقبلية. أسلحة لا مثيل لها بدأت روسيا بتحديث قواتها النووية الرادعة منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما انسحبت الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية. علاوة على ذلك، أوشك العمل على تطوير طوربيد غير مأهول "بوسيدون" وصاروخ "بوريفستنيك" كروز عابر للقارات يعمل بالطاقة النووية. وأكد أن منظومة صواريخ "أوريشنيك" الأرضية المتوسطة المدى، والقادرة على حمل رؤوس نووية، في حالة تأهب قتالي منذ العام الماضي.

