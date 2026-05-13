الكرملين عن تجارب "سارمات": حدث بالغ الأهمية لأمن روسيا لسنوات مقبلة
قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، اليوم الأربعاء، للصحفيين إن "نجاح تجارب "سارمات" تعتبر حدثًا بالغ الأهمية لروسيا وأمنها لسنوات عديدة مقبلة".
2026-05-13T11:08+0000
10:48 GMT 13.05.2026 (تم التحديث: 11:08 GMT 13.05.2026)
قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، اليوم الأربعاء، للصحفيين إن "نجاح تجارب "سارمات" تعتبر حدثًا بالغ الأهمية لروسيا وأمنها لسنوات عديدة مقبلة".
ووفقا لبيسكوف، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أشاد باختبار منظومة صواريخ "سارمات".
وأوضح أن روسيا تبلغ عن عمليات إطلاق الصواريخ، مثل صاروخ سارمات، وفقًا للممارسات الدولية.
وأشار إلى إن "روسيا لم تتلق بعد ردًا رسميًا من الولايات المتحدة بشأن تجارب صواريخ "سارمات".
وأجاب عن سؤال حول الخطوة المهمة التي يجب على زيلينسكي اتخاذها للتقرب من تسوية النزاع الأوكراني ، قائلا: "من أجل تحقيق وقف إطلاق النار وفتح ممر لمفاوضات سلام شاملة، كما صرح الرئيس بالفعل في يونيو من العام قبل الماضي، متحدثاً إلى قيادة وزارة الخارجية الروسية، يجب على الرئيس زيلينسكي أن يأمر القوات المسلحة الأوكرانية بوقف إطلاق النار ومغادرة أراضي دونباس، ومغادرة أراضي المناطق الروسية".
وأوضح: "فيما يتعلق بالاتصالات، فإننا نواصل حوارنا مع الأمريكيين (تسوية النزاع الأوكراني) من خلال القنوات القائمة. هذه الاتصالات مستمرة".
وقال بيسكوف للصحفيين، معلقاً على قضية تسوية الصراع الأوكراني: "يمكن للأطراف البدء بهدوء في المفاوضات، والتي ستكون بالمناسبة معقدة للغاية وستتضمن العديد من التفاصيل المهمة".
وقال بخصوص المشاريع الاستثمارية والاقتصادية الأمريكية: "يمكن أن يشمل جدول أعمال العلاقات الروسية الأمريكية العديد من المشاريع ذات المنفعة المتبادلة في مجالات الاستثمار المتبادل والاقتصاد وما إلى ذلك. ويمكن أن تكون هذه المشاريع مفيدة للغاية وذات فائدة اقتصادية لكل من الشركات الروسية والأمريكية".
وقال بيسكوف: "بمجرد أن يكون الجانب الأمريكي مستعداً لعدم ربط احتمالات تطبيع العلاقات التجارية والاقتصادية بتسوية أوكرانية، أو بمجرد حدوث تسوية أوكرانية ودخولها حيز التنفيذ، فإننا نأمل أن يكون الطريق مفتوحاً لتنفيذ مجموعة كاملة من المشاريع الاقتصادية" .
يوم أمس الثلاثاء، أبلغ قائد القوات الصاروخية الاستراتيجية، سيرغي كاراكاييف، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بنجاح تجربة إطلاق منظومة صواريخ "سارمات".
وأشار الرئيس إلى أن خصائص صاروخ "سارمات" تجعله قادرًا على اختراق جميع أنظمة الدفاع الصاروخي الحالية والمستقبلية.
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظام "سارمات" بأنه الأقوى في العالم، مهنئاً قوات الصواريخ الاستراتيجية على الإطلاق الناجح لأحدث صاروخ باليستي عابر للقارات.
وأشار بوتين إلى أن الصاروخ يمكن أن يسير ليس فقط في مسار باليستي، بل أيضاً في مسار شبه مداري، ويتجاوز مداه 35 ألف كيلومتر. وهذا ما يجعله قادراً على اختراق جميع أنظمة الدفاع الصاروخي الحالية والمستقبلية.
سيتم وضع أول فوج صواريخ في الخدمة القتالية بحلول نهاية العام، بحسب قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية، الفريق أول سيرغي كاراكايف.
بدأت روسيا بتحديث قواتها النووية الرادعة منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما انسحبت الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية.
وأشار بوتين قائلاً، يوم أمس : "لدينا الآن صاروخ كينجال المتوسط المدى، وهو صاروخ فرط صوتي يطلق من الجو، وقد دخل الخدمة منذ عام 2017. ويستخدم في العمليات الخاصة، لكن تحسينه مستمر، بما في ذلك زيادة الدقة في الرؤوس الحربية غير النووية".
علاوة على ذلك، أوشك العمل على تطوير طوربيد غير مأهول "بوسيدون" وصاروخ "بوريفستنيك" كروز عابر للقارات يعمل بالطاقة النووية. وأكد أن منظومة صواريخ "أوريشنيك" الأرضية المتوسطة المدى، والقادرة على حمل رؤوس نووية، في حالة تأهب قتالي منذ العام الماضي.