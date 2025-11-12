أحدث الأسلحة الروسية التي جعلت العالم في حالة تأهب

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
09:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:43 GMT
17 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
ما طبيعة الاستفزازات التي تقوم بها بريطانيا لتوريط أمريكا في مجابهة مباشرة مع روسيا؟ يوضح خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
09:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:28 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:34 GMT
25 د
بلا قيود
خبير يتحدث عن أهمية كازاخستان لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الكفاءة الأمنية ووعي الضباط و القيادات العسكرية الروسية وراء إحباط مخطط خطف الطائرة ميغ- 31
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
Rockets - سبوتنيك عربي

أحدث الأسلحة الروسية التي جعلت العالم في حالة تأهب

شهدت التشكيلة النووية الثلاثية الروسية إضافة أنواع جديدة من الأسلحة، والتي صممت لمواجهة التحديات الجيوسياسية المتلاحقة، وتشمل هذه الأسلحة، التي يطلق عليها في بعض الأوساط اسم "أسلحة يوم القيامة" لقدرتها على قلب مجرى التاريخ بضربة واحدة:

1- "بوريفيستنيك"، صاروخ كروز ذو مدى غير محدود.
2- "بوسيدون"، مركبة مسيرة تعمل تحت الماء مزودة بمحطة طاقة نووية.
3- "سارمات"، صاروخ بالستي قادر على الطيران دون المداري.
4- "أوريشنيك"، أحدث نظام صاروخي روسي متوسط المدى مزود برؤوس حربية.

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن صاروخ "بوريفيستنيك" ومركبة "بوسيدون" المسيرة تحت الماء، سيضمنان التكافؤ الاستراتيجي طوال القرن الحادي والعشرين. مشددا على أن روسيا لا تشكل أي تهديد على الإطلاق، وهي دائما منفتحة على علاقات جديدة ذات المنفعة المتبادلة مع الدول الأخرى.

وبفضل قدرة هذه الأسلحة الفريدة على تغيير مجرى التاريخ بضربة واحدة، فإن هذه الأسلحة المخيفة - والتي يطلق عليها" أسلحة نهاية العالم "، والتي تبقي العالم على حافة الهاوية.
بوريفيستنيك... أحدث صاروخ كروز في العالم روسي بعيد المدى
صاروخ بوريفيستنيك (التسمية المؤقتة — 9M730، اسم تعريف الناتو — SSC-X-9 Skyfall) هو صاروخ كروز روسي عابر للقارات يعمل بالطاقة النووية، مصمم لاختراق أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي وإيصال رأس حربي نووي عبر مسافات شاسعة.
1- تاريخ إنشاء واختبار الصاروخ
- تم اتخاذ قرار بدء تطوير "بوريفيستنيك" في ديسمبر/ كانون الأول 2001، بعد انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الحد من أنظمة الدفاع الصاروخي لعام 1972.
- أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن العمل على الصاروخ عام 2018، في خطابه أمام الجمعية الفيدرالية، واصفًا إياه بأنه "غير قابل للاعتراض من قبل أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي الحالية والمستقبلية".
- وفي الوقت نفسه، ذكر الرئيس أن اختبار إطلاق ناجح تم في نهاية عام 2017، وأجريت التجارب الأخيرة على الصاروخ في 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.
- أُجري أحدث اختبار للصاروخ في 21 أكتوبر 2025.
2- تفرد صاروخ بوريفيستنيك
الميزة الرئيسية هي محركه النووي. فعلى عكس صواريخ كروز التقليدية، التي تستخدم الكيروسين الجوي أو الوقود الصناعي أو الصلب، ولها مدى محدود، يعمل محرك بوريفيستنيك بالطاقة النووية، مما يمنح الصاروخ:
1- مدىً غير محدود تقريبًا
2- مدة طيران طويلة
3- القدرة على تغيير مساره والهجوم من أي اتجاه
يمكن طول مدة تحليقه الجوي، وقدرته على تنفيذ " الدوريات الطويلة"، الصاروخ من دخول منطقة عمل العدو من اتجاهات غير متوقعة. على سبيل المثال، يمكنه تجاوز أنظمة الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي عبر المسارات القطبية، حيث تكون المراقبة ضئيلة. هذا يُعقّد مهمة أنظمة الإنذار المبكر وتوجيه الصواريخ الاعتراضية. يُشكّل الجمع بين الطيران على ارتفاعات منخفضة، ومسار متغير، وطول مدة التحمّل، تماسًا " ضبابيًا " لأنظمة المراقبة، مما يجعل تتبعه صعبًا للغاية .
3- خصائص الأداء
لا تزال الخصائص الرئيسية للصاروخ سرية. وهذه بعض الخصائص المعروفة:
- نوع المحرك: محطة طاقة نووية
- نوع الرأس الحربي: نووي
- المدى: غير محدود تقريبًا
- السرعة: دون سرعة الصوت أو تفوق سرعة الصوت، من 850 إلى 1300 كم/ساعة
- خصائص الطيران: على ارتفاع منخفض، مع القدرة على تجاوز مناطق الكشف؛ ووفقًا لبعض التقارير، يتراوح ارتفاع الطيران بين 25 و100 متر.
وبحسب رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري جيراسيموف، فإن هذه الخصائص تسمح باستخدام "بوريفيستنيك" في "ضربات دقيقة مضمونة على أهداف محمية بشدة على أي مسافة".
صرح بوتين بأن صاروخ بوريفيستنيك أظهر "دقة عالية في إصابة الهدف، والتي يحققها بدقة وثقة في وقت محسوب مسبقًا".
4. التقنيات ذات الاستخدام المزدوج في القطب الشمالي والفضاء
وتستخدم منظومتا بوريفيستنيك وبوسيدون مواد روسية الصنع حصريًا، وبعضها له استخدامات محتملة في القطاعات المدنية، وخاصة في القطب الشمالي واستكشاف الفضاء.

صرح بوتين في نوفمبر 2025: "إن تطبيقها سيسمح لنا بتحقيق اختراقات ليس فقط في قطاع الدفاع، ولكن أيضًا في العديد من القطاعات المدنية عند تنفيذ عدد من المشاريع والبرامج الوطنية ذات الأولوية، بما في ذلك في مجال الطاقة النووية على نطاق صغير، وإنشاء محطات الطاقة لمنطقة القطب الشمالي واستكشاف الفضاء القريب والعميق، بالإضافة إلى توفير الطاقة لمركبة نقل فضائية مصممة لنقل البضائع الثقيلة، والتي نعمل عليها حاليًا، وكذلك لمحطة مستقبلية على القمر".

بوسيدون
بوسيدون هي مركبة بحرية آلية مزودة بنظام دفع نووي ورأس حربي نووي. تعرف أحيانًا باسم "الطوربيد العملاق" (تصنيف "جي آر آه يو" هو "إم 392"، وكانيون حسب تسمية الناتو).
صممت هذه المركبة لتدمير الموانئ والقواعد البحرية باستخدام قوتها التدميرية الخاصة والتسونامي الذي تحدثه. ومن الأهداف المحتملة الأخرى في حالة نشوب صراع عسكري تدمير مجموعات حاملات الطائرات المعادية.

وصفت مجلة "بوبيولار ماشينز" الأمريكية مركبات بوسيدون الروسية بأنها "طوربيدات مرعبة لنهاية العالم".

A screenshot from Popular Mechanics - سبوتنيك عربي
A screenshot from Popular Mechanics
© Photo / Screesnhot of Popular Mechanics's article
1- تاريخ إنشاء الصاروخ واختباره

في 1مارس/ آذار 2018، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطابه أمام الجمعية الاتحادية، أن روسيا طورت "مركبات غواصات غير مأهولة قادرة على الإبحار في أعماق كبيرة وعلى مسافات عابرة للقارات بسرعات تفوق الغواصات وأحدث الطوربيدات وجميع أنواع السفن السطحية، حتى أسرعها".

في يوليو/ تموز من ذلك العام، كشفت وزارة الدفاع عن مركبة بوسيدون وأعلنت أنها منيعة ضد أي هجوم مضاد للعدو. وفي الوقت نفسه، أشارت الوزارة إلى أنها اختبرت بنجاح محطة الطاقة النووية الخاصة ببوسايدون في ديسمبر/كانون الأول 2017، وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول 2025، اختبرت روسيا أيضًا غواصة بوسيدون.
2- الغواصات التي تحمل بوسيدون
- لا يمكن تشغيل بوسيدون إلا من غواصات نووية محددة تحمل هذه الغواصة.
- في أبريل/نيسان 2019، أطلق حوض بناء السفن سيفماش في سيفيرودفينسك الغواصة النووية بيلغورود من مشروع ٩٤٩. وهي غواصة تجريبية، مُعدّلة خصيصًا لحمل بوسيدون.
- في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، أطلقت غواصة خاباروفسك النووية، الحاملة المخصصة لبوسيدون. صممت هذه الغواصة وبنيت خصيصًا لمجمّع بوسيدون للغواصات النووية.
3. الخصائص التكتيكية والفنية
في 29 أكتوبر 2025، صرّح الرئيس الروسي بأنه لا يوجد مثيل لها في العالم، ومن غير المرجح ظهورها قريبًا، ولأول مرة، أشار بوتين إلى أنه لم يعد من الممكن إطلاقها من حاملة غواصات باستخدام محركها المعزز فحسب، بل أصبح من الممكن أيضًا تشغيل محطة الطاقة النووية، حيث قضت الغواصة وقتًا معينًا. وأضاف الرئيس أنه لا توجد طرق لاعتراضها. وتعد المواصفات الدقيقة للمركبة سرية.
وفقًا للرئيس الروسي، تتميز هذه الأجهزة بالخصائص التالية:
1- ضجيج منخفض
2- قدرة عالية على المناورة
3- منيعة تقريبًا ضد هجمات العدو
4- يمكن تسليحها برؤوس حربية تقليدية ونووية.
من الخصائص الأخرى المعروفة لـ "بوسيدون":
- قادرة على إيصال سلاح نووي إلى مدى غير محدود بفضل محطتها النووية المدمجة
- قادرة على العمل على عمق كبير، ما يحد من اكتشافها. يصل عمق الغوص إلى 1000 متر.
- سرعتها تفوق سرعة جميع السفن السطحية الحديثة بمرات عدة، حيث تصل إلى 60-70 عقدة (110-130 كم/ساعة).
- بفضل حجمها الأصغر بمئة مرة من حجم الغواصات النووية الحديثة، تتمتع بقوة أكبر ووقت استعداد أسرع بـ 200 مرة لوضع القتال، أي أقصى قوة.
- صرح بوتين أن قوة "بوسيدون" تتجاوز بكثير قوة صاروخ "سارمات"، الصاروخ الروسي العابر للقارات الواعد. ووفقًا لبعض التقارير، يمكن أن تصل قوة الشحنة المركبة على "بوسيدون" إلى 2 ميغا طن من مادة "تي إن تي" المكافئة.
- أثناء الحركة، تتمتع المركبة بالقدرة على المناورة النشطة.
- فقًا لمصادر مفتوحة، يبلغ طول بوسيدون 20 مترًا، وقطرها 1.8 متر، ووزنها 100 طن.
في نهاية أكتوبر 2025، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين استحالة اعتراض "بوسيدون".
في 4 نوفمبر 2025، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن مبادئ التشغيل الجديدة لمركبة بوسيدون تحت الماء ستسهم في تطوير أنظمة جديدة غير مأهولة.
يستخدم بوسيدون مثل صاروخ الكروز الروسي العالمي المدى "بوريفيستنيك"، مواد محلية الصنع فقط. ويمكن استخدام بعض هذه المواد أيضًا في التطبيقات المدنية في القطب الشمالي وفي الفضاء.
"أوريشنيك"
"أوريشنيك" هو أحدث نظام صاروخي روسي، مزوّد بصاروخ باليستي متوسط ​​المدى ورؤوس حربية تفوق سرعة الصوت.

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلاً: "لا توجد أي فرصة لإسقاط هذه الصواريخ".

أعلن عن ذلك، لأول مرة في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، عندما أعلن الرئيس عن ضربة أوريشنيك.
1. الخصائص التكتيكية والتقنية
- المدى المتوسط: من 1000 إلى 5500 كيلومتر.
- السرعة: ماخ 10 (12380 كم/ساعة، أي ما يقارب 2.5-3 كم/ثانية).
- درجة حرارة الرؤوس الحربية: 4000 درجة مئوية.
- وزن الرأس الحربي: نحو 1.5 طن.
- وفقا للخبراء، يعمل الصاروخ بالوقود الصلب، ويمكنه حمل رؤوس حربية تقليدية ونووية، بالإضافة إلى ثلاثة إلى ستة رؤوس حربية نووية حرارية بقوة 150 كيلوطنًا لكل منها.
- عندما يكون صاروخًا نوويًا، يمكنه إطلاق رؤوس حربية بقوة إجمالية تبلغ 900 كيلوطن (45 قنبلة هيروشيما).
- يلحق أضرارًا بأهداف مدفونة على عمق 3-4 طوابق في هياكل محصّنة.
لا يمكن إسقاط صاروخ أوريشنيك إلا في المرحلة الأولى من انطلاقه. تقترب الرؤوس الحربية من الهدف بأقصى سرعة. يصبح اعتراض صاروخ أوريشنيك في مرحلته الأخيرة مستحيلا.

· يمكن للصاروخ إصابة أهداف محصنة جيدًا وعميقة، حيث تصل درجة حرارة رؤوسه الحربية إلى 4000 درجة مئوية. لذلك، صرّح بوتين في 28 نوفمبر 2024، بأن الاستخدام المكثف لهذا النوع من الصواريخ "يضاهي في قوته استخدام الأسلحة النووية". وأضاف الرئيس الروسي: "يتفتت كل شيء في مركز الانفجار إلى أجزاء وجسيمات أولية، ويتحول إلى غبار".

عند إطلاقه من موقع كابوستين يار للتجارب (منطقة أستراخان)، سيتمكن صاروخ أوريشنيك من ضرب:
- قاعدة الدفاع الصاروخي الأمريكية في ريدزيكوفو (بولندا) في غضون 11 دقيقة تقريبًا
- قاعدة رامشتاين الجوية (معقل القوات الجوية الأمريكية في ألمانيا، ومقر القيادة الأوروبية) - في غضون 15 دقيقة
- مقر قيادة حلف الناتو في بروكسل - في غضون 17 دقيقة.
2- استخدام الصواريخ ومبادئ نشرها
أكد الرئيس بوتين أن هذا تطور جديد كليًا، أنتج في روسيا باستخدام تقنيات حديثة ومتطورة. تمتلك روسيا بالفعل مخزونًا من هذه الصواريخ جاهزًا للاستخدام، وقد بدأ إنتاجها التسلسلي.
في 21 نوفمبر 2024، شنت القوات المسلحة الروسية هجومًا مشتركًا بصاروخ أوريشنيك مزود برأس حربي فرط صوتي غير نووي ضد منشأة صناعية أوكرانية في دنيبروبتروفسك (دنيبرو). وفقًا لمصادر مفتوحة، كان هذا مصنع يوجماش، أحد ركائز المجمع الصناعي العسكري الأوكراني. هناك، يحاول نظام كييف تنفيذ برنامجه الخاص للصواريخ الباليستية. وقد وصلت جميع الرؤوس الحربية الصاروخية إلى أهدافها.
3. المبادئ التي ستتبعها روسيا مستقبلًا عند استخدام صاروخ أوريشنيك:
1- حق الهجوم المضاد: تعتبر روسيا نفسها مخولة باستخدام أسلحتها ضد المنشآت العسكرية في الدول التي تسمح باستخدام أسلحتها ضد أهداف روسية.
2- رد الفعل المعاكس: في حال تصعيد الأعمال العدوانية، سترد روسيا بنفس الحزم والمثل.
3- تحذير للنخب الحاكمة: أوصى بوتين النخب الحاكمة في الدول التي تخطط لاستخدام وحداتها العسكرية ضد روسيا بإعادة النظر بجدية.
أسباب وأهداف استخدام الأسلحة:
- نفذت الضربة ردًا على استخدام أوكرانيا لصواريخ ATACMS وStorm Shadow بعيدة المدى على الأراضي الروسية.
- تجرى تجارب قتالية لصاروخ أوريشنيك ردًا على الإجراءات العدوانية التي اتخذتها دول حلف الناتو ضد روسيا.
- في حال شنّ "أوريشنيك" ضربات على الأراضي الأوكرانية، ستحثّ روسيا المدنيين على مغادرة مناطق الخطر مسبقًا.
3- تفرّد نظام الصواريخ
صرّح الرئيس بأنه لا توجد اليوم أي إجراءات مضادة لنظام "أوريشنيك".

صرّح الرئيس بأنه لا توجد اليوم أي إجراءات مضادة لنظام "أوريشنيك"، وأشار إلى أن روسيا تمتلك العديد من الأنظمة المشابهة لصاروخ "أوريشنيك"، والتي تخضع حاليًا للاختبار، وقال: "على حدّ علمنا، وعلى حدّ علمكم، لا أحد في العالم يمتلك مثل هذا السلاح. نعم، عاجلًا أم آجلًا سيظهر في دول رائدة أخرى؛ نحن نعلم ما هي التطورات الجارية هناك. لكن ذلك سيكون غدًا. أو بعد عام أو عامين. لكننا نمتلك هذا النظام اليوم، و "وهذا مهم".

4- "أوريشنيك" في بيلاروسيا
- في ديسمبر/ كانون الأول 2024، طلب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو من فلاديمير بوتين نشر أحدث الأسلحة الروسية، بما في ذلك نظام "أوريشنيك"، على الأراضي البيلاروسية.
- في 8 أغسطس/ آب 2025، أعلن لوكاشينكو أن المواقع الأولى لنظام "أوريشنيك" قيد الإنشاء بالفعل. وسيبدأ النظام العمل في ديسمبر 2025.
- في 1 أغسطس 2025، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين في اجتماع مع ألكسندر لوكاشينكو في فالام (كاريليا) أن أول إنتاج متسلسل لنظام أوريشنيك قد تم تسليمه للقوات.
- في 4 نوفمبر 2025، أعلن فلاديمير بوتين أن روسيا بدأت الإنتاج المتسلسل لنظام "أوريشنيك".
"سارمات"
"سارمات" هو نظام صاروخي استراتيجي روسي من الجيل الخامس، يعتمد على الصوامع، ومجهز بصاروخ باليستي عابر للقارات ثقيل يعمل بالوقود السائل
1- تاريخ التطوير والاعتماد
أعلن الرئيس فلاديمير بوتين، لأول مرة عن التقدم في تطوير "سارمات" عام 2018، مشيرًا إلى أن "سارمات" سيحل محل نظام "فويفودا آر - 36 إم"، الذي وقف عن الخدمة منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي.
سُمي "سارمات" بهذا الاسم تيمنًا بالشعوب البدوية الناطقة باللغة الإيرانية، التي عاشت في السهول الأوروبية من الديستر إلى شمال بحر قزوين، من القرن الرابع قبل الميلاد حتى القرن السادس الميلادي.
- تم تطوير الصاروخ في بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وتميّز الصاروخ الجديد بأنه روسي بالكامل، ولم يسبق للصناعة الروسية أن طوّرت منتجًا عسكريًا بهذا الحجم.
- تم اختبار محرك المرحلة الأولى للصاروخ في عام 2016، وبدأت اختبارات الصاروخ البالستي القاري، في ديسمبر/كانون الأول 2017.
- أجري أول اختبار طيران للصاروخ في 20 أبريل/ نيسان 2022، وتم إنجاز مهام الإطلاق بالكامل، ووصلت الرؤوس الحربية التدريبية إلى المنطقة المحددة في ميدان الاختبار "كورا" في كامتشاتكا.
نوّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حينها، إلى الخصائص التكتيكية والفنية العالية للنظام، بالإضافة إلى استخدام مكونات وتجميعات وقطع غيار محلية الصنع حصريًا، ما يُبسّط الإنتاج التسلسلي من قِبل شركات صناعة الدفاع.
  • في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، أعلنت إدارة مركز الأكاديمي ماكييف الحكومي للصواريخ عن بدء الإنتاج المتسلسل للصاروخ، وكان من المقرر أن يقوم مصنع كراسنويارسك للآلات (التابع لوكالة "روسكوسموس" الحكومية) تجميع "سارمات".
  • وفي 4 نوفمبر 2025، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن أنظمة الصواريخ "سارمات" ستدخل مرحلة التدريب القتالي في عام 2025، وستبدأ عملياتها التشغيلية في عام 2026.
2. تفرد السلاح

فيما يتعلق بتطوير صاروخ سارمات، أكد بوتين أن مثل هذه الأنظمة تهدف إلى "ضمان الردع الاستراتيجي" في العالم، مشيرًا إلى أنه يمكن لـ"سارمات" تجاوز أي نظام دفاع جوي مضاد للصواريخ بشكل مضمون، سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل".

بحسب بيان صادر، في مايو/أيار 2022، عن فلاديمير ديجتيار، المدير العام والمصمم الرئيسي لمركز ماكييف الحكومي للصواريخ، لا يمكن اعتراض صاروخ "سارمات" بواسطة أي أنظمة دفاعية حالية متاحة للخصوم المحتملين، مما يعني أنه لا يمكن إيقافه.
- أكد ديجتيار أن "هذا هو أكبر صاروخ قتالي في تاريخ البشرية، تم إنتاجه بواسطة الصناعة الروسية".
- يمكن لمسارات طيران "سارمات" أن تمر عبر الفضاء الخارجي، وحتى عبر القطب الجنوبي.
- تم تصميم الصاروخ لحمل مركبات أفانغارد الانزلاقية الأسرع من الصوت ويمكن تجهيزه بعدة رؤوس حربية من هذا النوع.
-حظيت صواريخ "سارمات باهتمام كبير بين أوساط الخبراء الغربيين. وقد حللت المجلة العسكرية السياسية الأمريكية، "ذا ناشيونال إنترست"، مرارا قدرات الصواريخ الروسية الجديدة، بما في ذلك مقال بعنوان "تعرّف على سارمات - الصاروخ الباليستي العابر للقارات الروسي الضخم القادر على ضرب أي مكان تقريبًا على وجه الأرض".
National Interest's article about Russia's Sarmat - سبوتنيك عربي
National Interest's article about Russia's Sarmat
© Photo / Screenshot of National Interest's article

أشار المقال إلى أن صاروخ "سارمات" يتمتع بخصائص مذهلة ستثير إعجاب "دكتور سترينغلوف (الشخصية المهووسة بالحرب النووية في فيلم ستانلي كوبريك "دكتور سترينغلوف"). وأكدت "ناشيونال إنترست" أن "مزيجه من مدى عال جدا، وقدرة تفوق سرعة الصوت، ومجموعة متنوعة من الرؤوس الحربية النووية، ربما لا مثيل له".

3 المواصفات التكتيكية والفنية
لم تكشف المواصفات الفنية التفصيلية للسلاح علنا. من بين المعايير المعروفة:
المكون الرئيسي لمجمع "سارمات" هو الصاروخ الباليستي العابر للقارات الثقيل 15A28
- المدى – 18000 كم
- وزن الإطلاق: 208.1 طن
- وزن الحمولة – نحو 10 أطنان
- وزن الوقود – 178 طنا
- الطول – 35.5 متر (ما يعادل مبنى مكون من 14 طابقا
- القطر – 3 م
- رأس حربي - مركبات إعادة دخول متعددة قابلة للاستهداف بشكل مستقل (MIRVs) مجهزة بما يصل إلى عشرة رؤوس حربية نووية أو غير نووية
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الثالوث النووي هو "ضمانة رئيسية للأمن العسكري الروسي والاستقرار العالمي".

قال الرئيس: "إن تسليح الثالوث النووي الروسي يمكننا من ضمان الردع الاستراتيجي بفعالية وموثوقية، والحفاظ على توازن القوى العالمي. وهو ثمرة جهد هائل وطويل الأمد بذلته مؤسساتنا، ومكاتب التصميم، وعمالنا ومهندسونا، ومتخصصونا العسكريون والمدنيون".

العودة إلى البدايةالعودة إلى الصفحة الرئيسية
12:55 GMT 12.11.2025 (تم التحديث: 14:43 GMT 12.11.2025)
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала