أحدث الأسلحة الروسية التي جعلت العالم في حالة تأهب

صرّح الرئيس بأنه لا توجد اليوم أي إجراءات مضادة لنظام "أوريشنيك"، وأشار إلى أن روسيا تمتلك العديد من الأنظمة المشابهة لصاروخ "أوريشنيك"، والتي تخضع حاليًا للاختبار، وقال: "على حدّ علمنا، وعلى حدّ علمكم، لا أحد في العالم يمتلك مثل هذا السلاح. نعم، عاجلًا أم آجلًا سيظهر في دول رائدة أخرى؛ نحن نعلم ما هي التطورات الجارية هناك. لكن ذلك سيكون غدًا. أو بعد عام أو عامين. لكننا نمتلك هذا النظام اليوم، و "وهذا مهم".