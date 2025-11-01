عربي
"سلاح فرانكشتاين".. ابتكار روسي جديد يثير قلق الغرب
"سلاح فرانكشتاين".. ابتكار روسي جديد يثير قلق الغرب
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن طوربيد "بوسيدون" (غواصة مسيرة)، المصممة للتحرك السري تحت الماء وتدمير البنية التحتية الساحلية للعدو، يتمتع بمدى محيطي غير محدود.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل نقلا عن الخبير مايكل ب.بيترسن: "قادر (بوسيدون) على عبور المحيطات، ولها مدى غير محدود، مما يجعلها بمثابة "سلاح فرانكشتاين".وشدد أن "روسيا تقدم بوسيدون كسلاح يمكنه أن يغير قواعد اللعبة ويدمر الأهداف على سواحل الخصوم".وفي وقت سابق، أكد بوتين أن قوة جهاز "بوسيدون" أكبر بكثير من قوة "سارمات"، قائلا: "لا يوجد مثيل لـ"بوسيدون" في العالم من حيث السرعة أو العمق ومن غير المرجح أن يظهر في المستقبل القريب، وأن اعتراض "بوسيدون" هو أمر مستحيل".يذكر أن "بوسيدون" هو غواصة مسيرة تعمل بمحرك نووي وتنطلق من غواصة عادية، وتستطيع البقاء في أي منطقة بمحيطات العالم لمدة طويلة جدا دون الحاجة للطفو على السطح أو التزود بالوقود والمؤن والأداء البشري، ويتم التحكم بها عن بعد من مسافة آلاف الكيلومترات.بوتين: قواتنا تحاصر العدو في كوبيانسك وكراسنوأرميسكبقوة غواصة نووية ويستخدم في القمر... بوتين يكشف عن ميزة مهمة في صاروخ "بوريفيستنيك"
"سلاح فرانكشتاين".. ابتكار روسي جديد يثير قلق الغرب

20:26 GMT 01.11.2025
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن طوربيد "بوسيدون" (غواصة مسيرة)، المصممة للتحرك السري تحت الماء وتدمير البنية التحتية الساحلية للعدو، يتمتع بمدى محيطي غير محدود.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل نقلا عن الخبير مايكل ب.بيترسن: "قادر (بوسيدون) على عبور المحيطات، ولها مدى غير محدود، مما يجعلها بمثابة "سلاح فرانكشتاين".

وأشار المقال إلى أن "بوسيدون"، مثل "بوريفيستنيك"، وهو "سلاح خارق" لروسيا قادرة على ضمان التكافؤ العسكري مع الغرب.

وشدد أن "روسيا تقدم بوسيدون كسلاح يمكنه أن يغير قواعد اللعبة ويدمر الأهداف على سواحل الخصوم".
طوربيد بوسيدون - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
مجلس الأمن الروسي يصف طوربيد "بوسيدون" بأنه "سلاح يوم القيامة"
29 أكتوبر, 20:56 GMT
وفي وقت سابق، أكد بوتين أن قوة جهاز "بوسيدون" أكبر بكثير من قوة "سارمات"، قائلا: "لا يوجد مثيل لـ"بوسيدون" في العالم من حيث السرعة أو العمق ومن غير المرجح أن يظهر في المستقبل القريب، وأن اعتراض "بوسيدون" هو أمر مستحيل".
يذكر أن "بوسيدون" هو غواصة مسيرة تعمل بمحرك نووي وتنطلق من غواصة عادية، وتستطيع البقاء في أي منطقة بمحيطات العالم لمدة طويلة جدا دون الحاجة للطفو على السطح أو التزود بالوقود والمؤن والأداء البشري، ويتم التحكم بها عن بعد من مسافة آلاف الكيلومترات.
بوتين: قواتنا تحاصر العدو في كوبيانسك وكراسنوأرميسك
بقوة غواصة نووية ويستخدم في القمر... بوتين يكشف عن ميزة مهمة في صاروخ "بوريفيستنيك"
