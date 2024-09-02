https://sarabic.ae/20240902/في-يوم-المعرفة-بيلوسؤف-أمن-البلاد-يعتمد-على-القدرة-القتالية-لقوات-الصواريخ-الاستراتيجية-1092320457.html
في "يوم المعرفة"... بيلاؤوسوف: أمن روسيا يعتمد على القدرة القتالية لقوات الصواريخ الاستراتيجية
في "يوم المعرفة"... بيلاؤوسوف: أمن روسيا يعتمد على القدرة القتالية لقوات الصواريخ الاستراتيجية
سبوتنيك عربي
صرح وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الاثنين، أن أمن البلاد يعتمد بشكل حاسم على القدرة القتالية لقوات الصواريخ الاستراتيجية، وذلك خلال اجتماع مخصص... 02.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-02T16:05+0000
2024-09-02T16:05+0000
2024-09-02T16:18+0000
سلاح روسيا
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأشار الوزير إلى دور الأكاديمية العسكرية في تدريب متخصصين على هذا النوع الاستراتيجي من القوات، مشيراً إلى أنّها مجهزة بأنظمة صاروخية حديثة وواعدة، مثل "أفانغارد" و"سارمات" و"يارس".ونوّه الوزير يبلاؤوسوف، في حديثه مع طلاب الأكاديمية، إلى ضرورة إتقان الشؤون العسكرية بشكل مثالي، وتعلم التفكير خارج الصندوق، واقتراح حلول جريئة ومبتكرة.ويذكر أن القوات الروسية، بدأت في وقت سابق، سلسلة تدريبات للقوات النووية غير الاستراتيجية تتضمن تدريب أفراد التشكيلات الصاروخية في المنطقتين العسكريتين الجنوبية والمركزية ووحدات الطيران في القوات الجوية، على الذخيرة التدريبية الخاصة وإرسالهم إلى المناطق العملياتية المحددة، كما تم تجهيز وحدات المناطق العسكرية الجنوبية ولينينغراد ووحدات القوات الجوية والقوات البحرية لاستخدام هذه الأسلحة.
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https://sarabic.ae/20240902/صواريخ-روسية-بعيدة-المدى-تستهدف-منشآت-الطاقة-والصناعات-العسكرية-الأوكرانية--1092301210.html
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سلاح روسيا, روسيا
في "يوم المعرفة"... بيلاؤوسوف: أمن روسيا يعتمد على القدرة القتالية لقوات الصواريخ الاستراتيجية
16:05 GMT 02.09.2024 (تم التحديث: 16:18 GMT 02.09.2024)
صرح وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الاثنين، أن أمن البلاد يعتمد بشكل حاسم على القدرة القتالية لقوات الصواريخ الاستراتيجية، وذلك خلال اجتماع مخصص لـ"يوم المعرفة" في الأكاديمية العسكرية لقوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية.
وأشار الوزير إلى دور الأكاديمية العسكرية في تدريب متخصصين على هذا النوع الاستراتيجي من القوات، مشيراً إلى أنّها مجهزة بأنظمة صاروخية حديثة وواعدة، مثل "أفانغارد" و"سارمات" و"يارس".
ونوّه الوزير يبلاؤوسوف، في حديثه مع طلاب الأكاديمية، إلى ضرورة إتقان الشؤون العسكرية بشكل مثالي، وتعلم التفكير خارج الصندوق، واقتراح حلول جريئة ومبتكرة.
ويذكر أن القوات الروسية، بدأت في وقت سابق، سلسلة تدريبات للقوات النووية غير الاستراتيجية تتضمن تدريب أفراد التشكيلات الصاروخية في المنطقتين العسكريتين الجنوبية والمركزية ووحدات الطيران في القوات الجوية، على الذخيرة التدريبية الخاصة وإرسالهم إلى المناطق العملياتية المحددة، كما تم تجهيز وحدات المناطق العسكرية الجنوبية ولينينغراد ووحدات القوات الجوية والقوات البحرية لاستخدام هذه الأسلحة.