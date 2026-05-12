بوتين يتلقى تقريرا بنجاح إطلاق صاروخ "سارمات" العابر للقارات

سبوتنيك عربي

تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقريرا، من سيرغي كاراكاييف، قائد القوات الصاروخية الاستراتيجية، تحدث فيه عن اختبار منظومة صواريخ سارمات. 12.05.2026

2026-05-12T14:26+0000

والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بقائد قوات الصواريخ الاستراتيجية، سيرغي كاراكاييف، للاطلاع على التقرير الخاص باختبار منظومة صواريخ "سارمات". واطلع الرئيس الروسي على تقرير كاراكاييف حول نجاح اختبار منظومة صواريخ سارمات عبر تقنية الفيديو. وقد استمع الرئيس الروسي بوتين، عبر تقنية الفيديو، إلى تقرير كاراكاييف بشأن النجاح في اختبار منظومة "سارمات" الصاروخية.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن العمل على تطوير وتعزيز قوى الردع في روسيا مستمر ولم ينقطع منذ بداية سنوات الألفين.وقال بوتين خلال لقاء مع قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية سيرغي كاراكايف: "لقد استؤنف العمل على تطوير قوى الردع في روسيا وهو مستمر دون توقف منذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وبصراحة، لم يكن لدينا وقت لذلك حينها، يجب قول ذلك صراحة حيث كانت روسيا تمر بمرحلة صعبة للغاية في تاريخها".أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "سارمات" هي أقوى منظومة صاروخية في العالم، حيث تزيد القدرة الإجمالية للشحنة القتالية التي يحملها الصاتروخ عن أربعة أضعاف القدرة الإجمالية لأي نظير غربي مماثل.وقال بوتين: "هذه أقوى منظومة صاروخية في العالم، لا يقل قوة عن المجمع الصاروخي ’فويفودا’ الموجود في خدمتنا، والذي يعود للعهد السوفييتي كما ذكرنا للتو. تزيد القدرة الإجمالية للشحنة القتالية التي يحملها عن أربعة أضعاف القدرة الإجمالية لأقوى نظير غربي موجود حالياً".أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن مدى صاروخ "سارمات" يتجاوز 35 ألف كيلومتر.وأضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن منظومة "سارمات" تضاهي في قوتها منظومة "فويفودا" السوفيتية الصنع التي لا تزال في الخدمة لدى روسيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن العمل على تطوير صاروخ "كينجال" الفرط صوتي متوسط المدى والذي يُطلق من الجو، لا يزال مستمراً.وقال بوتين، خلال اجتماع مع قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية سيرغي كاراكاييف: "لدينا الآن صاروخ كينجال الفرط صوتي المتوسط المدى الذي يُطلق من الجو، الذي دخل الخدمة منذ عام 2017... والعمل على تطويره مستمر، بما في ذلك ما يتعلق بزيادة دقة الإصابة في النسخة ذات التجهيز غير النووي".ورفع قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية، الفريق أول سيرغي كاراكايف، اليوم الثلاثاء، تقريراً إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد فيه أنه سيتم وضع أول فوج صاروخي مجهز بمنظومة "سارمات" في حالة تأهب قتالي قبل نهاية العام الجاري.وأضاف كاراكاييف: "من حيث قدراتها القتالية، تتفوق منظومة "سارمات" على سابقتها، وخاصة في مدى الطيران، والحمولة القابلة للإطلاق، ودرجة الاستعداد للإطلاق، ويسمح نظام الوسائل المضادة المستخدم بتخطي أنظمة الدفاع الصاروخي الحالية والمستقبلية بشكل مضمون".

