قوات كييف ترتكب أكثر من 23 ألف خرق لوقف إطلاق النار والجيش الروسي يرد- وزارة الدفاع

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:03 GMT
14 د
مساحة حرة
دور الذكاء الاصطناعي في إرباك المشهد الإعلامي خلال الحروب
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:48 GMT
7 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
10:03 GMT
45 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:48 GMT
11 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:32 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
طوفان الأقصى تفجر معركة في إسرائيل بين نتنياهو والمحكمة العليا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
16:33 GMT
15 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بوتين : الصراع حول إيران يضع روسيا في موقف حرج ، يوم دام جنوب لبنان وعون يطالب بضغط أوروبي
17:00 GMT
60 د
الإنسان والثقافة
الزواج المختلط بين العرب والروس..رحلة الحب عبر الثقافات
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
30 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
09:03 GMT
28 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قصة فيروس هانتا الذي ظهر على متن سفينة بالرأس الأخضر ويؤرق العالم
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الزواج المختلط بين العرب والروس..رحلة الحب عبر الثقافات
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
قوات كييف ترتكب أكثر من 23 ألف خرق لوقف إطلاق النار والجيش الروسي يرد- وزارة الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن جميع مجموعات القوات الروسية في منطقة العمليات الخاصة تواصل التزامها التام بوقف إطلاق النار، وتلتزم البقاء في... 11.05.2026, سبوتنيك عربي
ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تم تسجيل 23802 خرقًا لوقف إطلاق النار من جانب القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وفي ظل هذه الظروف، ردّ الجيش الروسي بالمثل على هذه الخروقات. وقالت الوزارة في بيان: "خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، شنت القوات المسلحة الأوكرانية 12 محاولة هجوم، ونفذت 767 قصفًا مدفعيًا على مواقع قواتنا باستخدام منظومات إطلاق صواريخ متعددة، ومدفعية، وقذائف هاون. كما نفذت 6905 غارات جوية باستخدام طائرات مسيرة".وقالت الوزارة في البيان: إن "قوات تجمع "الشمال" ألحقت خسائر بالقوات المسلحة الأوكرانية بلغت نحو 90 عسكريا، في هجمات جوابية على قوات كييف". وأشار البيان إلى أن وحدات تجمع قوات "المركز" الروسية صدت تسع هجمات لمجموعات اقتحام أوكرانية، وألحقت خسائر بالعدو تجاوزت 305 عسكريين في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبيتروفسك.وأضافت وزارة الدفاع أن تجمع قوات "دنيبر" قضى على نحو 45 عسكريا أوكرانيا و17 مركبة خلال صده لهجمات العدو.كما أعلنت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 85 طائرة مسيّرة أوكرانية من نوع الطائرات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وجاء في البيان: بناءً على قرار القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، وخلال احتفالات الذكرى الحادية والثمانين ليوم النصر، اعتبارًا من منتصف ليل الثامن من مايو/أيار، ستواصل جميع مجموعات القوات الروسية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة الالتزام التام بوقف إطلاق النار، والبقاء في خطوطها ومواقعها التي احتلتها سابقًا. وتابعت الوزارة في البيان: "لم يتم تنفيذ أي هجمات من قِبل القوات الجوية العملياتية التكتيكية، أو الطائرات المسيّرة الهجومية، أو القوات الصاروخية، أو المدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية".وأضاف البيان: "ووفقًا لقرار القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، فلاديمير بوتين، ستواصل جميع مجموعات القوات الروسية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار، والبقاء في مواقعها وخطوطها التي كانت قد حررتها سابقًا خلال احتفالات الذكرى الحادية والثمانين ليوم النصر، بدءًا من منتصف ليل الثامن من مايو/أيار، وعلى الرغم من وقف إطلاق النار المعلن، شنّت القوات المسلحة الأوكرانية غارات باستخدام الطائرات المسيّرة والمدفعية على مواقع القوات الروسية، فضلًا عن أهداف مدنية".ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير ما يلي: 671 طائرة، و284 مروحية، و144,888 طائرة مسيرة، و661 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و29,260 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى، و1,718 راجمة صواريخ، و34,864 مدفع ميدان وقاذف هاون، و61,323 مركبة عسكرية خاصة.
10:13 GMT 11.05.2026 (تم التحديث: 10:46 GMT 11.05.2026)
جندي روسي من مجموعة قوات "المركز" بعد تمكنه من إزالة الألغام في جمهورية دونيتسك الشعبية.
جندي روسي من مجموعة قوات المركز بعد تمكنه من إزالة الألغام في جمهورية دونيتسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2026
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن جميع مجموعات القوات الروسية في منطقة العمليات الخاصة تواصل التزامها التام بوقف إطلاق النار، وتلتزم البقاء في مواقعها التي حررتها سابقًا.
ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تم تسجيل 23802 خرقًا لوقف إطلاق النار من جانب القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وفي ظل هذه الظروف، ردّ الجيش الروسي بالمثل على هذه الخروقات.
وقالت الوزارة في بيان: "خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، شنت القوات المسلحة الأوكرانية 12 محاولة هجوم، ونفذت 767 قصفًا مدفعيًا على مواقع قواتنا باستخدام منظومات إطلاق صواريخ متعددة، ومدفعية، وقذائف هاون. كما نفذت 6905 غارات جوية باستخدام طائرات مسيرة".

وفي إطار الرد على انتهاكات قوات كييف وهجماتها تم القضاء على نحو 920 عسكريًا أوكرانيًا على مختلف محاور القتال خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما ذكرته الدفاع الروسية.

وقالت الوزارة في البيان: إن "قوات تجمع "الشمال" ألحقت خسائر بالقوات المسلحة الأوكرانية بلغت نحو 90 عسكريا، في هجمات جوابية على قوات كييف".
وكبد تجمع قوات "الغرب" العدو خسائر بلغت أكثر من 90 عسكريا، كما تمكن تجمع قوات "الجنوب"، من تكبيد العدو خسائر تجاوزت 70 عسكريا أوكرانيا وست مركبات قتالية مدرعة، خلال صد ثلاث محاولات هجومية".
وأشار البيان إلى أن وحدات تجمع قوات "المركز" الروسية صدت تسع هجمات لمجموعات اقتحام أوكرانية، وألحقت خسائر بالعدو تجاوزت 305 عسكريين في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبيتروفسك.
وأوضح البيان أن تجمع قوات "الشرق" استهدف مواقع معادية ردًا على غارات جوية شنتها القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 320 عسكريا".

وأضافت وزارة الدفاع أن تجمع قوات "دنيبر" قضى على نحو 45 عسكريا أوكرانيا و17 مركبة خلال صده لهجمات العدو.
كما أعلنت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 85 طائرة مسيّرة أوكرانية من نوع الطائرات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وجاء في البيان: بناءً على قرار القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، وخلال احتفالات الذكرى الحادية والثمانين ليوم النصر، اعتبارًا من منتصف ليل الثامن من مايو/أيار، ستواصل جميع مجموعات القوات الروسية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة الالتزام التام بوقف إطلاق النار، والبقاء في خطوطها ومواقعها التي احتلتها سابقًا.
وتابعت الوزارة في البيان: "لم يتم تنفيذ أي هجمات من قِبل القوات الجوية العملياتية التكتيكية، أو الطائرات المسيّرة الهجومية، أو القوات الصاروخية، أو المدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية".
وأضاف البيان: "ووفقًا لقرار القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، فلاديمير بوتين، ستواصل جميع مجموعات القوات الروسية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار، والبقاء في مواقعها وخطوطها التي كانت قد حررتها سابقًا خلال احتفالات الذكرى الحادية والثمانين ليوم النصر، بدءًا من منتصف ليل الثامن من مايو/أيار، وعلى الرغم من وقف إطلاق النار المعلن، شنّت القوات المسلحة الأوكرانية غارات باستخدام الطائرات المسيّرة والمدفعية على مواقع القوات الروسية، فضلًا عن أهداف مدنية".
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 85 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير ما يلي: 671 طائرة، و284 مروحية، و144,888 طائرة مسيرة، و661 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و29,260 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى، و1,718 راجمة صواريخ، و34,864 مدفع ميدان وقاذف هاون، و61,323 مركبة عسكرية خاصة.
