https://sarabic.ae/20260511/قوات-كييف-ترتكب-أكثر-من-23-ألف-خرقا-لوقف-إطلاق-النار-والجيش-الروسي-يرد--وزارة-الدفاع-1113321804.html

قوات كييف ترتكب أكثر من 23 ألف خرق لوقف إطلاق النار والجيش الروسي يرد- وزارة الدفاع

قوات كييف ترتكب أكثر من 23 ألف خرق لوقف إطلاق النار والجيش الروسي يرد- وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن جميع مجموعات القوات الروسية في منطقة العمليات الخاصة تواصل التزامها التام بوقف إطلاق النار، وتلتزم البقاء في... 11.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-11T10:13+0000

2026-05-11T10:13+0000

2026-05-11T10:46+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

رصد عسكري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/02/1105538201_0:165:3056:1884_1920x0_80_0_0_92813e72e5e3877d47b09f95d46a702c.jpg

ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تم تسجيل 23802 خرقًا لوقف إطلاق النار من جانب القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وفي ظل هذه الظروف، ردّ الجيش الروسي بالمثل على هذه الخروقات. وقالت الوزارة في بيان: "خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، شنت القوات المسلحة الأوكرانية 12 محاولة هجوم، ونفذت 767 قصفًا مدفعيًا على مواقع قواتنا باستخدام منظومات إطلاق صواريخ متعددة، ومدفعية، وقذائف هاون. كما نفذت 6905 غارات جوية باستخدام طائرات مسيرة".وقالت الوزارة في البيان: إن "قوات تجمع "الشمال" ألحقت خسائر بالقوات المسلحة الأوكرانية بلغت نحو 90 عسكريا، في هجمات جوابية على قوات كييف". وأشار البيان إلى أن وحدات تجمع قوات "المركز" الروسية صدت تسع هجمات لمجموعات اقتحام أوكرانية، وألحقت خسائر بالعدو تجاوزت 305 عسكريين في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبيتروفسك.وأضافت وزارة الدفاع أن تجمع قوات "دنيبر" قضى على نحو 45 عسكريا أوكرانيا و17 مركبة خلال صده لهجمات العدو.كما أعلنت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 85 طائرة مسيّرة أوكرانية من نوع الطائرات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وجاء في البيان: بناءً على قرار القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، وخلال احتفالات الذكرى الحادية والثمانين ليوم النصر، اعتبارًا من منتصف ليل الثامن من مايو/أيار، ستواصل جميع مجموعات القوات الروسية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة الالتزام التام بوقف إطلاق النار، والبقاء في خطوطها ومواقعها التي احتلتها سابقًا. وتابعت الوزارة في البيان: "لم يتم تنفيذ أي هجمات من قِبل القوات الجوية العملياتية التكتيكية، أو الطائرات المسيّرة الهجومية، أو القوات الصاروخية، أو المدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية".وأضاف البيان: "ووفقًا لقرار القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، فلاديمير بوتين، ستواصل جميع مجموعات القوات الروسية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار، والبقاء في مواقعها وخطوطها التي كانت قد حررتها سابقًا خلال احتفالات الذكرى الحادية والثمانين ليوم النصر، بدءًا من منتصف ليل الثامن من مايو/أيار، وعلى الرغم من وقف إطلاق النار المعلن، شنّت القوات المسلحة الأوكرانية غارات باستخدام الطائرات المسيّرة والمدفعية على مواقع القوات الروسية، فضلًا عن أهداف مدنية".ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير ما يلي: 671 طائرة، و284 مروحية، و144,888 طائرة مسيرة، و661 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و29,260 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى، و1,718 راجمة صواريخ، و34,864 مدفع ميدان وقاذف هاون، و61,323 مركبة عسكرية خاصة.مصدر لـ"سبوتنيك": نظام كييف ينشر المرتزقة الأجانب في خاركوف مستغلا فترة وقف إطلاق النار

https://sarabic.ae/20260508/ترامب-الهدنة-بين-روسيا-وأوكرانيا-تمتد-لـ3-أيام-تزامنا-مع-احتفالات-يوم-النصر--1113231664.html

https://sarabic.ae/20260510/القوات-الروسية-ترد-بالمثل-على-أكثر-من-16-ألف-خرق-لإطلاق-النار-من-جانب-قوات-كييف--وزارة-الدفاع-1113295321.html

https://sarabic.ae/20260510/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-3556-مسيرة-أوكرانية-خلال-أسبوع-1113316049.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري