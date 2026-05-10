Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية ترد بالمثل على أكثر من 16 ألف خرق لإطلاق النار من جانب قوات كييف- وزارة الدفاع
أفادت وزارة الدفاع الروسية بتسجيل أكثر من 16 ألف خرق لوقف إطلاق النار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة منذ بدء سريان وقف... 10.05.2026, سبوتنيك عربي
09:42 GMT 10.05.2026 (تم التحديث: 10:44 GMT 10.05.2026)
أفادت وزارة الدفاع الروسية بتسجيل أكثر من 16 ألف خرق لوقف إطلاق النار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، منوهة إلى أن القوات الروسية ردت بالمثل على مصادر النيران.
وقالت الوزارة في بيان: "وفقًا لقرار القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، فلاديمير بوتين، ستواصل جميع مجموعات القوات الروسية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، خلال احتفالات يوم النصر الحادي والثمانين، التي تبدأ منتصف ليل 8 مايو/أيار، الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار والبقاء في مواقعها وخطوطها المحررة سابقا".

وعلى الرغم من وقف إطلاق النار، شنت القوات المسلحة الأوكرانية غارات باستخدام طائرات مسيرة ومدفعية على مواقع القوات الروسية، فضلًا عن أهداف مدنية. ويشير التقرير إلى أنه "تم تسجيل 16071 خرقًا لوقف إطلاق النار في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.

وأفادت وزارة الدفاع: "نفذت القوات المسلحة الأوكرانية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 676 غارة قصفية على مواقع قواتنا باستخدام المدفعية، ومنظومات إطلاق الصواريخ المتعددة، وقذائف الهاون، والدبابات، كما نفذت 6331 غارة جوية بطائرات مسيرة". وأضافت وزارة الدفاع أن القوات الأوكرانية شنت ثماني هجمات على مواقع روسية.
وأكدت الوزارة، أنها لليوم الثاني على التوالي، لم تُنفذ القوات الصاروخية الروسية، أو الطائرات المسيّرة، أو المدفعية، أو الطائرات الحربية أي ضربات في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وكشفت الوزارة، عن القضاء على نحو 735 عسكريا أوكرانيا بعمليات القوات الروسية على مختلف محاور القتال، في إطار الرد على انتهاكات كييف للهدنة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وقالت الوزارة إن "قوات تجمع "الشمال ألحقت خسائر بالقوات المسلحة الأوكرانية بلغت نحو 80 عسكريا، في هجمات جوابية على قوات كييف".
وكبد تجمع قوات "الغرب، العدو خسائر بلغت 60 عسكريا"، كما تمكن تجمع قوات "الجنوب" من تكبيد العدو خسائر بما يصل إلى 60 عسكريا أوكرانيا، خلال صد هجمات العدو".
ونوه البيان إلى أن وحدات تجمع قوات "المركز" الروسية، ألحقت خسائر بالعدو بلغت أكثر من 290 عسكريا.
وجاء في البيان أن قوات "الشرق" استهدفت مواقع معادية ردًا على غارات جوية شنتها القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 230 عسكريا".

وأضافت الدفاع أن تجمع قوات "دنيبر" قضى على نحو 15 عسكريا أوكرانيا أثناء صده لهجمات العدو.
وجاء في بيان الوزارة: "لم تُنفّذ أي ضربات جوية عملياتية تكتيكية، أو هجمات بالطائرات المسيّرة الهجومية، أوعن طريق القوات الصاروخية، أو باستخدام المدفعية تابعة للقوات المسلحة الروسية".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 57 مسيرة أوكرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
