القوات الروسية ترد بالمثل على أكثر من 16 ألف خرق لإطلاق النار من جانب قوات كييف- وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية بتسجيل أكثر من 16 ألف خرق لوقف إطلاق النار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة منذ بدء سريان وقف...

2026-05-10T10:44+0000

وقالت الوزارة في بيان: "وفقًا لقرار القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، فلاديمير بوتين، ستواصل جميع مجموعات القوات الروسية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، خلال احتفالات يوم النصر الحادي والثمانين، التي تبدأ منتصف ليل 8 مايو/أيار، الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار والبقاء في مواقعها وخطوطها المحررة سابقا".وأفادت وزارة الدفاع: "نفذت القوات المسلحة الأوكرانية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 676 غارة قصفية على مواقع قواتنا باستخدام المدفعية، ومنظومات إطلاق الصواريخ المتعددة، وقذائف الهاون، والدبابات، كما نفذت 6331 غارة جوية بطائرات مسيرة". وأضافت وزارة الدفاع أن القوات الأوكرانية شنت ثماني هجمات على مواقع روسية. وكشفت الوزارة، عن القضاء على نحو 735 عسكريا أوكرانيا بعمليات القوات الروسية على مختلف محاور القتال، في إطار الرد على انتهاكات كييف للهدنة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وقالت الوزارة إن "قوات تجمع "الشمال ألحقت خسائر بالقوات المسلحة الأوكرانية بلغت نحو 80 عسكريا، في هجمات جوابية على قوات كييف".ونوه البيان إلى أن وحدات تجمع قوات "المركز" الروسية، ألحقت خسائر بالعدو بلغت أكثر من 290 عسكريا. وأضافت الدفاع أن تجمع قوات "دنيبر" قضى على نحو 15 عسكريا أوكرانيا أثناء صده لهجمات العدو.وجاء في بيان الوزارة: "لم تُنفّذ أي ضربات جوية عملياتية تكتيكية، أو هجمات بالطائرات المسيّرة الهجومية، أوعن طريق القوات الصاروخية، أو باستخدام المدفعية تابعة للقوات المسلحة الروسية".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 57 مسيرة أوكرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.بوتين: الغرب كان يعوّل على انهيار روسيا السريع في عام 2022

