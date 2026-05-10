مصدر لـ"سبوتنيك": كييف تستخدم مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية لتجنيد القاصرين
أفاد مسؤولون في أجهزة الأمن الروسية اليوم الأحد، لوكالة "سبوتنيك" بأن الاستخبارات الأوكرانية تستخدم عناصر من قوات كييف لتجنيد القاصرين. 10.05.2026, سبوتنيك عربي
وقال المصدر للوكالة: "تنشط في أوكرانيا، وخاصة في مناطق المواجهة، مراكز المسح الاجتماعي والنفسي، وتعمل هذه المراكز بالتعاون مع العسكريين والسكان المحليين، فعندما تدخل وحدات عسكرية أوكرانية منطقة ما بأعداد كبيرة، تحدد هذه الوحدات الوجهاء في المنطقة وتتواصل معهم".
ووفقاً للمصدر، فإن من بين مهام المسلحين، تحديد المواطنين الموالين وغير الموالين للقوات المسلحة الأوكرانية، بمن فيهم طلاب المدارس والجامعات، كما يشاركون بنشاط في المحاضرات المدرسية والفعاليات الشبابية.
وأضاف المصدر أنه بالإضافة إلى جهود الدعاية وتلقين الشباب بالأفكار القومية، يتم تجنيد تلاميذ المدارس والطلاب بنشاط للمشاركة في حروب المعلومات وجمع المعلومات.
وأوضح المصدر: "كل هذا يُفعل لإشراك الأطفال والمراهقين في هذه الحرب الإعلامية، إنهم يحثون الشباب على إنشاء قنوات على تطبيق تيلغرام، والتواصل مع الناس في المناطق المحررة، وجمع معلومات عن تحركات القوات الروسية".
وأضاف أن هناك العديد من الشباب الناطقين بالروسية في مناطق الخطوط الأمامية التي تسيطر عليها كييف، لذا تُبثّ الدعاية باللغة الروسية.
واختتم المصدر كلامه بالقول: "الشباب هم حاليًا الشريحة الأكثر عرضةً للخطر في المجتمع الأوكراني".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.