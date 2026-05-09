معدات النصر... "ترميناتور" الهجومية و"أفانغارد" الفائقة السرعة

سبوتنيك عربي

شهد العرض العسكري في الذكرى الـ81 للنصر، الذي أقيم في الساحة الحمراء في موسكو، اليوم 9 مايو/أيار، استعراض شريط مصور لأحدث المعدات والأسلحة التي يعتمد عليها... 09.05.2026, سبوتنيك عربي

رصد عسكري

سلاح روسيا

روسيا

وأظهرت لقطات مصورة تدريبات لقوات مشاة البحرية الروسية أثناء تنفيذ عمليات اقتحام لمواقع محصنة، مدعومة بمركبات دعم الدبابات "ترميناتور"، التي تعمل إلى جانب الدبابات التقليدية لتوفير غطاء ناري كثيف في المعارك الحضرية والمناطق المفتوحة، بفضل تسليحها المتنوع الذي يضم مدافع ثقيلة وصواريخ مضادة للدروع.وفي جانب المدفعية، اظهر الجيش الروسي أنظمة حديثة متحركة ذات عجلات، بينها "غياتسينت-كيه" و"مالفا"، والتي تتميز بسرعة الانتشار والقدرة على تنفيذ ضربات دقيقة قبل تغيير مواقعها تفاديًا للاستهداف. كما ظهرت راجمات الصواريخ "تورنادو-إس" و"أوراغان"، القادرة على ضرب أهداف واسعة النطاق في عمق مواقع الخصم.وحظيت المنظومات المسيّرة بحيز كبير من العرض، باعتبارها فرعًا متناميًا داخل القوات المسلحة الروسية. وشملت اللقطات تشغيل طائرات هجومية ثابتة الجناح، إضافة إلى مسيّرات "زالا" و"لانسيت" المتخصصة في الاستطلاع والضربات الدقيقة ضد المدرعات والأهداف المتحركة.أما في العمق العملياتي، فقد استعرضت روسيا استخدام الطائرات الانتحارية "غيران-2" و"غيران-5"، القادرة على اختراق الدفاعات الجوية وتنفيذ ضربات ضد أهداف استراتيجية بعيدة.كما استعرضت قوات الدفاع الجوي الروسية منظومات متقدمة شملت "إس-500 بروميتي" لاعتراض الأهداف الباليستية على ارتفاعات عالية، ومنظومة "إس-350 فيتياز" المتعددة المهام، إضافة إلى نظام "بيريسفيت" الليزري المصمم لتعطيل الأقمار الصناعية والصواريخ المجنحة، إلى جانب رادارات "فورونيج-تي إم" الخاصة بالإنذار المبكر.ويظل جوهر الردع الروسي متمثلًا في منظومات "يارس" الصاروخية المتنقلة، ومنظومة "أفانغارد" فرط الصوتية القادرة على تجاوز أحدث الدفاعات الصاروخية، إلى جانب القاذفة الاستراتيجية الأسرع من الصوت "تو-160"، التي تعد إحدى أبرز ركائز القوة النووية الروسية.على خطى "تي- 34"... الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من الدبابات المتطورة قبيل عيد النصر

