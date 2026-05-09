تغطية مباشرة... 81 عاما من المجد… موسكو تحيي ذكرى النصر على النازية
تُحيي روسيا، اليوم السبت، الذكرى الحادية والثمانين للنصر على النازية، في مناسبة وطنية تحمل دلالات تاريخية عميقة، إذ تُجسد نهاية الحرب الوطنية العظمى التي امتدت...
2026-05-09T07:10+0000
العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ81 للنصر على النازية في الساحة الحمراء في موسكو
06:51 GMT 09.05.2026 (تم التحديث: 07:10 GMT 09.05.2026)
تُحيي روسيا، اليوم السبت، الذكرى الحادية والثمانين للنصر على النازية، في مناسبة وطنية تحمل دلالات تاريخية عميقة، إذ تُجسد نهاية الحرب الوطنية العظمى التي امتدت بين عامي 1941 و1945، التي شهدت صراعا حاسما أسفر عن هزيمة النازية.
ويشهد الحفل حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى جانب عدد من الزعماء الأجانب المدعوين من مختلف دول العالم، في مشهد يعكس الطابع الدولي لهذه المناسبة، وما تحمله من رمزية سياسية وتاريخية تتجاوز حدود روسيا.
ويشارك في العرض أفراد من مؤسسات التعليم العسكري العالي التابعة لجميع فروع وأقسام القوات المسلحة الروسية، ضمن طابور مشاة. ونظرًا للوضع العملياتي الراهن، لن يشارك طلاب من مدرستي سوفوروف وناخيموف العسكريتين، وطلاب الكلية العسكرية، ورتل من المعدات العسكرية في العرض العسكري هذا العام.
ويتضمن البث التلفزيوني للعرض العسكري، عرضًا لأداء أفراد من جميع فروع وأقسام القوات المسلحة في مهام بمنطقة العملية العسكرية الخاصة، بالإضافة إلى أداء أفراد في الخدمة القتالية، بما في ذلك أفراد طواقم مراكز قيادة قوات الصواريخ الإستراتيجية، وقوات الفضاء الجوي، وعلى متن سفن البحرية.
وخلال الجزء الجوي من العرض، ستحلّق طائرات تابعة لفرق الاستعراض الجوي الروسية فوق الساحة الحمراء، وفي نهاية العرض، سيقوم طيارو مقاتلات "سو-25" الهجومية بتلوين سماء موسكو بألوان العلم الروسي.