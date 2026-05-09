https://sarabic.ae/20260509/الكرملين-9-مايو-يوم-عمل-شاق-للرئيس-بوتين-إلى-جانب-كونه-مناسبة-مهيبة-1113240740.html
الكرملين: 9 مايو يوم عمل شاق للرئيس بوتين إلى جانب كونه مناسبة مهيبة
الكرملين: 9 مايو يوم عمل شاق للرئيس بوتين إلى جانب كونه مناسبة مهيبة
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن اليوم السبت الموافق لـ9 مايو/ أيار الجاري، سيكون يوم عمل شاق للرئيس فلاديمير بوتين، علاوة على أنه مناسبة... 09.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-09T05:55+0000
2026-05-09T05:55+0000
2026-05-09T05:55+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg
وقال بيسكوف في مداخلة مع البرنامج الإخباري التلفزيوني "فيستي": "بالنسبة للرئيس، يوم 9 مايو هو يوم عمل شاق، فإلى جانب كونه مناسبة مهيبة، ويومًا لإحياء الذكرى، ويوم فخر وفخر لأي روسي، فهو أيضًا يوم عمل بالنسبة للرئيس".وأوضح بيسكوف أن بوتين سيلقي خطابًا في الساحة الحمراء في هذا اليوم، ويضع إكليلًا من الزهور على ضريح الجندي المجهول، برفقة ضيوفه، ويشارك في حفل استقبال رسمي.وتُحيي روسيا، اليوم السبت، الذكرى الـ81 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، في مناسبة وطنية تحمل دلالات تاريخية عميقة، إذ تُجسد نهاية الحرب التي امتدت بين عامي 1941 و1945، والتي شهدت صراعًا حاسمًا أسفر عن هزيمة النازية.ويشهد العرض العسكري حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى جانب عدد من الزعماء الأجانب من مختلف دول العالم، في مشهد يعكس الطابع الدولي لهذه المناسبة، وما تحمله من رمزية سياسية وتاريخية تتجاوز حدود روسيا.كيم جونغ أون يبعث برقية تهنئة إلى بوتين بمناسبة يوم النصر على الفاشية
https://sarabic.ae/20260509/ذكرى-يوم-النصر-في-الحرب-الوطنية-العظمى-1941--1945-1113183229.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_0722e86c63dfc2c7083a1a15d2cc0288.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين
روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين
الكرملين: 9 مايو يوم عمل شاق للرئيس بوتين إلى جانب كونه مناسبة مهيبة
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن اليوم السبت الموافق لـ9 مايو/ أيار الجاري، سيكون يوم عمل شاق للرئيس فلاديمير بوتين، علاوة على أنه مناسبة مهيبة ويوما لإحياء ذكرى النصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى.
وقال بيسكوف في مداخلة مع البرنامج الإخباري التلفزيوني "فيستي": "بالنسبة للرئيس، يوم 9 مايو هو يوم عمل شاق، فإلى جانب كونه مناسبة مهيبة، ويومًا لإحياء الذكرى، ويوم فخر وفخر لأي روسي، فهو أيضًا يوم عمل بالنسبة للرئيس".
وأوضح بيسكوف أن بوتين سيلقي خطابًا في الساحة الحمراء في هذا اليوم، ويضع إكليلًا من الزهور على ضريح الجندي المجهول، برفقة ضيوفه، ويشارك في حفل استقبال رسمي.
وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن ذلك سيتضمن أيضا سلسلة من الاجتماعات الثنائية، والتي ستُعقد لاحقًا في الكرملين.
وتُحيي روسيا، اليوم السبت، الذكرى الـ81 للنصر على النازية
في الحرب الوطنية العظمى، في مناسبة وطنية تحمل دلالات تاريخية عميقة، إذ تُجسد نهاية الحرب التي امتدت بين عامي 1941 و1945، والتي شهدت صراعًا حاسمًا أسفر عن هزيمة النازية.
ويشهد العرض العسكري حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى جانب عدد من الزعماء الأجانب من مختلف دول العالم، في مشهد يعكس الطابع الدولي لهذه المناسبة، وما تحمله من رمزية سياسية وتاريخية تتجاوز حدود روسيا.