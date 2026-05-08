https://sarabic.ae/20260508/كيم-جونغ-أون-يبعث-برقية-تهنئة-إلى-بوتين-بمناسبة-يوم-النصر-على-الفاشية-1113237656.html
كيم جونغ أون يبعث برقية تهنئة إلى بوتين بمناسبة يوم النصر على الفاشية
كيم جونغ أون يبعث برقية تهنئة إلى بوتين بمناسبة يوم النصر على الفاشية
سبوتنيك عربي
بعث زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، برقية تهنئة إلى الرئيس فلاديمير بوتين بمناسبة الذكرى الـ81 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى. 08.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-08T22:22+0000
2026-05-08T22:22+0000
2026-05-08T22:22+0000
فلاديمير بوتين
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
روسيا
أخبار روسيا اليوم
عيد النصر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/13/1089993397_0:0:2814:1583_1920x0_80_0_0_5a181a768117901fc9dc1c092e3a7c5b.jpg
وجاء في بيان لوكالة الأنباء المركزية الكورية: "وجّه الرفيق المحترم كيم جونغ أون، في 9 مايو/أيار، برقية تهنئة إلى رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين".وأعرب زعيم كوريا الديمقراطية، ، في برقيته، عن أمله في استمرار التاريخ الروسي العظيم والانتصارات التي حققتها البلاد.كما أكد كيم جونغ أون فخره بقيادة العلاقات الكورية الروسية إلى جانب بوتين، والعمل على افتتاح "مرحلة جديدة مشرقة من الاستقلال والكرامة والسلام والازدهار" استنادًا إلى المثل المشتركة وتطلعات شعبي البلدين.وتمنى زعيم كوريا الديمقراطية للرئيس الروسي الصحة الجيدة والمزيد من النجاح في مهامه المتعلقة بحماية كرامة ومصالح روسيا.وتُحيي روسيا، اليوم السبت، الذكرى الحادية والثمانين للنصر على النازية، في مناسبة وطنية تحمل دلالات تاريخية عميقة، إذ تُجسد نهاية الحرب الوطنية العظمى التي امتدت بين عامي 1941 و1945، التي شهدت صراعا حاسما أسفر عن هزيمة النازية.ويشهد العرض العسكري حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى جانب عدد من الزعماء الأجانب المدعوين من مختلف دول العالم، في مشهد يعكس الطابع الدولي لهذه المناسبة، وما تحمله من رمزية سياسية وتاريخية تتجاوز حدود روسيا.
https://sarabic.ae/20260508/بوتين-ذكرى-النصر-العظيم-تعزز-العلاقات-بين-روسيا-وتركمانستان-1113234418.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/13/1089993397_131:0:2634:1877_1920x0_80_0_0_d80840ffe13968aba2013fa78044b81c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, روسيا, أخبار روسيا اليوم, عيد النصر
فلاديمير بوتين, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, روسيا, أخبار روسيا اليوم, عيد النصر
كيم جونغ أون يبعث برقية تهنئة إلى بوتين بمناسبة يوم النصر على الفاشية
بعث زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، برقية تهنئة إلى الرئيس فلاديمير بوتين بمناسبة الذكرى الـ81 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى.
وجاء في بيان لوكالة الأنباء المركزية الكورية: "وجّه الرفيق المحترم كيم جونغ أون، في 9 مايو/أيار، برقية تهنئة إلى رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين".
وأعرب زعيم كوريا الديمقراطية، ، في برقيته، عن أمله في استمرار التاريخ الروسي العظيم والانتصارات التي حققتها البلاد.
كما أكد كيم جونغ أون فخره بقيادة العلاقات الكورية الروسية إلى جانب بوتين، والعمل على افتتاح "مرحلة جديدة مشرقة من الاستقلال والكرامة والسلام والازدهار" استنادًا إلى المثل المشتركة وتطلعات شعبي البلدين.
وتمنى زعيم كوريا الديمقراطية للرئيس الروسي الصحة الجيدة والمزيد من النجاح في مهامه المتعلقة بحماية كرامة ومصالح روسيا.
وتُحيي روسيا، اليوم السبت، الذكرى الحادية والثمانين للنصر على النازية
، في مناسبة وطنية تحمل دلالات تاريخية عميقة، إذ تُجسد نهاية الحرب الوطنية العظمى التي امتدت بين عامي 1941 و1945، التي شهدت صراعا حاسما أسفر عن هزيمة النازية.
ويشهد العرض العسكري حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى جانب عدد من الزعماء الأجانب المدعوين من مختلف دول العالم، في مشهد يعكس الطابع الدولي لهذه المناسبة، وما تحمله من رمزية سياسية وتاريخية تتجاوز حدود روسيا.