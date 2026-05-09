ذكرى "يوم النصر" في الحرب الوطنية العظمى 1941- 1945

سبوتنيك عربي

تحتفل روسيا بـ"يوم النصر"، في التاسع من مايو/ أيار من كل عام، إحياءً لذكرى الانتصار في الحرب الوطنية العظمى، التي دارت رحاها بين عامي 1941 و1945. 09.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-09T05:30+0000

روسيا

وبدأت الحرب الوطنية العظمى، التي كانت جزءًا من الحرب العالمية الثانية (1939-1945)، فجر يوم 22 يونيو/ حزيران 1941، عندما شنّت ألمانيا النازية هجومًا على الاتحاد السوفييتي، منتهكةً بذلك المعاهدات السوفيتية الألمانية الموقّعة عام 1939. انضمت إيطاليا ورومانيا إلى جانب ألمانيا، ثم سلوفاكيا في 23 يونيو، وفنلندا في 25 يونيو، والمجر في 27 يونيو، والنرويج في 16 أغسطس/ آب 1941.على الجبهة الممتدة من بحر بارنتس إلى البحر الأسود، قاتل ما بين 8 ملايين و13 مليون شخص، في وقت واحد، على كلا الجانبين في مراحل مختلفة من الحرب، مستخدمين ما بين 6000 و20000 مركبة مدرعة، وما بين 85000 و165000 قطعة مدفعية وقذائف هاون، وما بين 7000 و19000 طائرة.إلا أن آمال المحتلين في تحقيق "نصر سريع" على الشعب السوفييتي، في حملة واحدة قصيرة، تبددت. في معارك دامية، استنزفت القوات السوفيتية العدو، وأجبرته على اتخاذ موقف دفاعي على امتداد الجبهة الألمانية السوفيتية بأكملها، ثم ألحقت به سلسلة من الهزائم الكبرى.وهزم الجيش الأحمر القوات الفاشية في معارك كبرى بالقرب من موسكو، ستالينغراد (فولغوغراد الآن)، لينينغراد، على محور كورسك بولغ، على نهر الدنيبر، في بيلاروسيا ودول البلطيق.نفذت القوات السوفيتية عمليات هجومية حاسمة على جبهة امتدت لألف كيلومتر، ووصل عمقها إلى مئات الكيلومترات.تكبّدت ألمانيا النازية أكبر الخسائر على الجبهة السوفيتية الألمانية، إذ حاصرت القوات السوفيتية 607 فرق معادية وهزمتها. وبلغت الخسائر التي تكبدتها ألمانيا وحلفاؤها، على الجبهة السوفيتية الألمانية، أكثر من 8.5 مليون شخص، كما تم الاستيلاء على أكثر من 75% من جميع أسلحة العدو ومعداته العسكرية وتدميرها، وجاء انتصار الاتحاد السوفييتي بثمن باهظ.وانتهت الحرب الوطنية العظمى، وهي مأساة ألمّت بكل أسرة سوفيتية تقريبًا، بانتصار سوفييتي، ووُقّعت وثيقة الاستسلام غير المشروط لألمانيا في ضاحية من ضواحي برلين، في 8 مايو/ أيار 1945، الساعة 10:43 مساءً بتوقيت وسط أوروبا (12:43 صباحًا بتوقيت موسكو في 9 مايو).في الاتحاد السوفييتي، تم إعلان يوم 9 مايو "يوم النصر" على ألمانيا النازية، بموجب مرسوم صادر عن هيئة رئاسة مجلس السوفيتات الأعلى للاتحاد السوفييتي، في 8 مايو 1945. وحدد المرسوم يوم 9 مايو من كل عام، "يوم احتفال وطني" ويوم عطلة رسمية، لإحياء ذكرى النهاية المنتصرة للحرب الوطنية العظمى للشعب السوفييتي ضد الغزاة النازيين والانتصارات التاريخية للجيش الأحمر، والتي بلغت ذروتها في الهزيمة الكاملة لألمانيا النازية، التي أعلنت استسلامها غير المشروط.وفي التاسع من مايو عام 1945، عمّت الاحتفالات العامة والتجمعات الحاشدة أرجاء البلاد، وقدّمت فرقٌ فنيةٌ وممثلون مسرحيون وسينمائيون مشهورون وفرقٌ موسيقية، عروضًا في الساحات والحدائق في المدن والقرى. وفي تمام الساعة التاسعة مساءً من ذلك اليوم، ألقى رئيس مجلس مفوضي الشعب جوزيف ستالين، خطابًا موجّهًا إلى الشعب السوفييتي. وفي تمام الساعة العاشرة مساءً، أُطلقت تحيةٌ بواسطة 30 قذيفة مدفعية من ألف مدفع. وعقب التحية، أسقطت عشرات الطائرات وابلًا من الشهب متعددة الألوان فوق موسكو، وانطلقت الألعاب النارية في الساحات العامة.وفي عام الذكرى العشرين ليوم النصر، وبموجب مرسوم صادر عن هيئة رئاسة مجلس السوفيتات الأعلى، في 26 أبريل/ نيسان 1965، أُعلن يوم 9 مايو عطلة رسمية. وفي ذلك اليوم، أُقيم عرض عسكري في الساحة الحمراء بموسكو، لأول مرة منذ نهاية الحرب. بعد ذلك، اقتصرت احتفالات يوم النصر في الاتحاد السوفييتي على سنوات الذكرى السنوية فقط، وتحديدًا عامي 1985 و1990.وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي، لم تُقم أي احتفالات بـ"يوم النصر" بين عامي 1991 و1994.وفقًا للقانون الاتحادي الصادر في 19 مايو/ أيار 1995، بعنوان "إحياء ذكرى انتصار الشعب السوفييتي في الحرب الوطنية العظمى 1941- 1945"، أُعلن يوم 9 مايو عطلةً وطنيةً تُعرف بـ"يوم النصر".وهو يوم عطلة رسمية، يُحتفل به سنويًا بعرض عسكري وإطلاق مدفعي. ومنذ ذلك الحين، أُقيمت عروض عسكرية في الساحة الحمراء بالعاصمة موسكو سنويًا، ولكن دون استخدام معدات عسكرية. وفي عام 2008، استؤنف استخدام المعدات العسكرية. وفي هذا العام، أُعيد إحياء تقليد إقامة عروض جوية ضخمة في 9 مايو/ أيار، بمشاركة جميع أنواع الطائرات القتالية وأهم الطائرات المساعدة التابعة للقوات الجوية الروسية.وفي عام 2007، صدر قانون "علم راية النصر"، الذي ينصّ على أنه في حال ترميم علم النصر، يجوز استخدام نسخ طبق الأصل منه.تقليديًا، إلى جانب العرض العسكري وإطلاق المدفعية، يُحتفل بيوم النصر بتجمعات احتفالية واستقبالات ولقاءات مع المحاربين القدامى، ووضع أكاليل الزهور على النصب التذكارية والمقابر الجماعية للجنود السوفييت."حديقة الذكرى"، مشروع سنوي واسع النطاق لغرس الأشجار تخليدًا لذكرى كل مواطن سوفييتي قُتل خلال الحرب الوطنية العظمى. ومنذ عام 2005، تُقام حملة "شريط القديس جاورجيوس" الوطنية قبل أيام قليلة من "يوم النصر".وكجزء من احتفالات "يوم النصر"، يُقام حدث "الفوج الخالد" التذكاري، وهو مسيرة يحمل فيها الناس صور أقاربهم، الذين حاربوا في الحرب الوطنية العظمى. وأُقيمت هذه المسيرة لأول مرة في مدينة تومسك الروسية عام 2012.منذ ذلك الحين، أصبح هذا الحدث جزءًا لا يتجزأ من احتفالات التاسع من مايو في جميع أنحاء البلاد. ويصادف عام 2026 الذكرى الـ81 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى.وسيتضمن العرض العسكري استعراضًا لأفراد القوات المسلحة من جميع الفروع والوحدات العسكرية، الذين يؤدون مهامًا في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، بالإضافة إلى أولئك الذين يؤدون واجبات قتالية وخدمية فعلية، بما في ذلك أفراد طواقم مراكز قيادة قوات الصواريخ الإستراتيجية، وقوات الفضاء الجوي، وعلى متن سفن البحرية.وسيُقام موكب "الفوج الخالد" الروسي الشامل في روسيا عام ،2026 بنظام مختلط. وستقرر كل منطقة موعد وطريقة إقامة هذا الموكب الوطني في 9 مايو.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

