الخارجية الروسية حول هجمات كييف على القرم: أعمال إرهابية تصاعدت وتيرتها قبيل عيد النصر
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة على مدينة دجانكوي هي أعمال إرهابية، لافتة... 06.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-06T08:23+0000
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة على مدينة دجانكوي هي أعمال إرهابية، لافتة إلى أن نظام كييف يكثف هجماته قبيل حلول عيد النصر في 9 أيار/مايو.
وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك"، حول الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة على مدينة دجانكوي في شبه جزيرة القرم: "هذه أعمال إرهابية ينفذها نظام كييف، وتصاعدت وتيرتها قُبيل 9 مايو".
وكان حاكم جمهورية القرم الروسية، سيرغي أكسيونوف، أعلن في وقت سابق من اليوم الأربعاء، مقتل خمسة أشخاص جراء هجوم بطائرات مسيّرة استهدف مدينة دجانكوي.
وكتب أكسيونوف في قناته على "تلغرام": "للأسف، ونتيجة لضربة بطائرات مسيّرة معادية على دجانكوي
، هناك ضحايا بين السكان المدنيين، حيث لقي خمسة أشخاص حتفهم. وأعرب عن خالص وأعمق التعازي لأسرهم وذويهم. ستقدم السلطات جميع المساعدات والدعم اللازمين".
وأشار رئيس جمهورية القرم إلى أن الأجهزة المختصة تعمل حاليا في موقع الحادث.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ
.