إعلان حالة التأهب الجوي في شبه جزيرة القرم - وزارة الطوارئ الروسية
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الخميس، حالة التأهب الجوي في القرم ودعت السكان إلى توخي الحذر. 25.12.2025, سبوتنيك عربي
وجاء في بيان الوزارة: "إعلان حالة تأهب جوي في القرم، توخوا الحذر".وتم إعلان حالة التأهب في تمام الساعة 21:29 بتوقيت موسكو.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.
