إسقاط 19 مسيرة أوكرانية فوق القرم والبحر الأسود ومناطق حدودية - الدفاع الروسية
إسقاط 19 مسيرة أوكرانية فوق القرم والبحر الأسود ومناطق حدودية - الدفاع الروسية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت خلال الليلة الماضية 19 طائرة مسيّرة أوكرانية من طراز الطائرات ثابتة الجناح فوق عدد من... 21.09.2025
وزارة الدفاع الروسية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
وأوضحت الوزارة في بيانها أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمّرت 12 طائرة فوق أراضي جمهورية القرم، وأربعًا فوق مياه البحر الأسود، إضافة إلى طائرتين فوق مقاطعة بريانسك وواحدة فوق مقاطعة كورسك.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
