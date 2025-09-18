https://sarabic.ae/20250918/تدمير-43-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-ليلة-واحدة---الدفاع-الروسية-1104971245.html
تدمير 43 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ليلة واحدة - الدفاع الروسية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 43 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات خلال الليل. 18.09.2025, سبوتنيك عربي
وقالت الوزارة في بيان لها إن "منظومات الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمرت 43 مسيرة أوكرانية خلال الليل".وأضافت أنه تم تدمير "23 مسيرة فوق مقاطعة روستوف، و11 فوق مقاطعة فولغوغراد، وخمس فوق مقاطعة كورسك، وثلاث فوق أراضي جمهورية القرم، وواحدة فوق مقاطعة بيلغورود".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
