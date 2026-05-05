مقتل 5 أشخاص إثر هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على أراضي جمهورية القرم
أعلن رئيس جمهورية القرم، سيرغي أكسيونوف، اليوم الأربعاء، مقتل خمسة أشخاص جراء هجوم بطائرات مسيّرة استهدف مدينة دجانكوي. 05.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-05T22:10+0000
وكتب أكسيونوف في قناته على "تليغرام": "للأسف، ونتيجة لضربة بطائرات مسيّرة معادية على دجانكوي، هناك ضحايا بين السكان المدنيين، حيث لقي خمسة أشخاص حتفهم. وأعرب عن خالص وأعمق التعازي لأسرهم وذويهم. ستقدم السلطات جميع المساعدات والدعم اللازمين".وأشار الرئيس إلى أن الأجهزة المختصة تعمل حاليًا في موقع الحادث.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.
