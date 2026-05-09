بوتين: روسيا تعمل على تطوير أسلحة حديثة استنادا إلى الخبرة القتالية

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، بأن روسيا تعمل على تطوير أسلحة حديثة، استنادًا إلى خبرتها القتالية، وأشار إلى أن شجاعة الشعب الروسي وتضحياته... 09.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-09T08:16+0000

وقال بوتين خلال خطابه في عرض "يوم النصر" في الساحة الحمراء وسط العاصمة الروسية موسكو: "إلى جانب الجنود الروس، يوجد عمال ومصممون ومهندسون وعلماء ومخترعون. إنهم يواصلون تقاليد أسلافهم، ويستفيدون من الخبرة القتالية الحديثة لابتكار أسلحة متطورة وفريدة من نوعها وإطلاق إنتاجها بكميات كبيرة".وتابع بوتين: "الوطنية الحقيقية للشعب وشجاعته وتضحياته رفعته فوق العدو، ومنحته القوة وعززت إيمانه بالنصر"، وأردف: "لقد تم الانتصار والمعاناة والإنجاز".ثم قام وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، والقائد العام للقوات البرية الفريق أول أندريه موردفيتشيف، بجولة في الساحة وحيّا وحدات العرض المصطفة فيها.ثم سارت وحدات العرض سيرًا على الأقدام عبر الساحة الحمراء، وشهد العرض مشاركة أفراد من القوات المسلحة الروسية من جميع الفروع والخدمات العسكرية، الذين أدّوا مهام في منطقة العمليات الخاصة.وتضمن الجزء الجوي من العرض تشكيل "الماس الكوبي"، وهو عبارة عن تحليق مشترك لفرقتي "الفرسان الروس" و"السويفتس" الاستعراضيتين الجويتين بواسطة مقاتلتين من طراز "سو-30" و"ميغ-29" على مسافة ضئيلة من بعضها البعض. واختُتم العرض بتحليق 6 طائرات هجومية من طراز "سو-25"، والتي رسمت سماء موسكو بألوان العلم الروسي.بوتين: شعب الاتحاد السوفييتي أنقذ العالم بأسره من النازيةالساحة الحمراء في موسكو تستعد لاستقبال عرض مهيب بمناسبة عيد النصر على النازية

