الساحة الحمراء في موسكو تستعد لاستقبال عرض مهيب بمناسبة عيد النصر على النازية
سبوتنيك عربي
تستعد العاصمة الروسية موسكو، في التاسع من مايو/ أيار الجاري، لاستعراض "يوم النصر" على النازية، وذلك وفقًا للقانون الروسي الصادر في 19 مايو 1995، "بشأن تخليد... 09.05.2026, سبوتنيك عربي
تستعد العاصمة الروسية موسكو، في التاسع من مايو/ أيار الجاري، لاستعراض "يوم النصر" على النازية، وذلك وفقًا للقانون الروسي الصادر في 19 مايو 1995، "بشأن تخليد ذكرى انتصار الشعب السوفييتي في الحرب الوطنية العظمى 1941-1945".
وتُقام استعراضات عسكرية سنويًا في موسكو، والمدن الروسية الأخرى، ويعرض في هذه الاحتفاليات الأسلحة والمعدات العسكرية، بالإضافة إلى نماذج طبق الأصل من رمز النصر الرسمي للشعب السوفييتي في الحرب الوطنية العظمى.
وأُقيم أول عرض عسكري بمناسبة "يوم النصر" في الساحة الحمراء بموسكو، إحياءً لذكرى انتصار الاتحاد السوفييتي على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى، في 24 يونيو/ حزيران 1945. بعد ذلك، وحتى عام 1995، كان يُحتفل في 9 مايو بـ"يوم النصر"، وفي سنوات الذكرى السنوية فقط في أعوام 1965 و1985 و1990.
وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي، لم تُقم أي عروض عسكرية بمناسبة "يوم النصر" من عام 1991 إلى عام 1994.
في 9 مايو 1995، إحياءً للذكرى الخمسين للنصر في الحرب الوطنية العظمى، أُقيم عرض عسكري احتفالي في موسكو. وتألف من جزأين مستقلين. أُقيم عرض عسكري للمحاربين القدامى وعمال الجبهة الداخلية من سنوات الحرب، إلى جانب وحدات من حامية موسكو، في الساحة الحمراء. ووفقًا لمنظميه، أعاد العرض تمثيل موكب النصر التاريخي لعام 1945، ورُفع علم النصر خلال الفعالية.
فيما أُقيم الجزء الثاني من العرض، الذي تضمن استعراضًا للمعدات العسكرية، على تلة "بوكلونايا".
ومنذ ذلك الحين، تُقام عروض عسكرية سنويًا في الساحة الحمراء، ولكن دون استخدام معدات عسكرية.
وكان عرض 9 مايو/ أيار 2000، آخر عرض عسكري شارك فيه قدامى المحاربين في الساحة الحمراء. ومنذ عام 2001، أصبحوا من بين المتفرجين في المدرجات. وكان أبرز ما ميّز عرض 2001 هو استضافته، ولأول مرة في تاريخ ما بعد الحقبة السوفيتية، من قبل وزير دفاع مدني.
وفي عام 2002، شارك طلاب أكاديمية الدفاع المدني التابعة لوزارة حالات الطوارئ في روسيا الاتحادية، في العرض لأول مرة.
وحضر كل من الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش، والرئيس الفرنسي جاك شيراك، والمستشار الألماني غيرهارد شرودر، العرض العسكري في الساحة الحمراء، في 9 مايو 2005، احتفالًا بالذكرى الستين للانتصار في الحرب الوطنية العظمى.
وفي عام 2005، استُخدمت الكاميرات المتنقلة لأول مرة خلال العرض العسكري، ناقلةً صورًا من سيارة وزير الدفاع الروسي، ومن الشاحنات التي تقلّ المحاربين القدامى، وحتى من الطائرات التي حلّقت فوق الساحة الحمراء.
وخلال العرض العسكري، تمكن المحاربون القدامى وسكان موسكو وزوار العاصمة من مشاهدة أحدث منظومات صواريخ "بانتسير-إس1" و"توبول-إم". ورسمت أطقم القوات الجوية ألوان العلم الروسي في سماء موسكو وفوق الساحة الحمراء، بينما حلّقت مقاتلات "سو-25" الهجومية ومقاتلات "ميغ-29" فوق الساحة.
وفي عام 2011، ولأول مرة، سار العسكريون بزيّهم الميداني بدلًا من الزي الرسمي، وارتدوا قبعات الـ"بيريه" بدلًا من القبعات العسكرية، بألوان تُشير إلى فرع أو وحدة القوات المسلحة.
وشهد العرض العسكري الذي أقيم في 9 مايو 2015، بمناسبة الذكرى السبعين للانتصار في الحرب الوطنية العظمى، حضور نحو 30 زعيمًا من القادة الأجانب. وشارك في الفعالية أكثر من 15 ألف شخص. ولأول مرة، شاركت طالبات من مدرسة موسكو الحكومية الداخلية للبنات في العرض العسكري.
وإلى جانب العسكريين الروس، شارك ممثلون عن دول أجنبية، من بينهم وحدات استعراضية من أذربيجان وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان والهند ومنغوليا وصربيا والصين، التي مثّلتها وحدات حرس الشرف من 3 فروع للقوات المسلحة، القوات البرية والجوية والبحرية.
وفي عام 2016، ولأول مرة في تاريخ عرض 9 مايو في موسكو، تم تقديم وحدة نسائية مشتركة من المجندات من الجامعة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الروسية، وفرع فولسك التابع لأكاديمية خروليوف العسكرية للوجستيات.
وفي عام 2017، سارت وحدة استعراضية تابعة للحركة العسكرية الوطنية "يونارميا" في الساحة الحمراء لأول مرة. وارتدت وحدة الاستعراض النسائية التابعة للجامعة العسكرية بوزارة الدفاع الروسية سترات زرقاء وتنانير بيضاء وأحذية سوداء لأول مرة. وكانت جميع الوحدات النسائية المشاركة في استعراض "يوم النصر" ترتدي سابقًا زيًا أبيض.
وفي التاسع من مايو/ أيار 2018، ولأول مرة، شارك طلاب من مدرسة ناخيموف البحرية في سيفاستوبول، ومدرسة موسكو الرئاسية لطلاب الحرس الروسي، وطلاب من أكاديمية سمولينسك العسكرية للدفاع الجوي، ومعهد ساراتوف التابع للحرس الروسي، ووحدة استعراضية من الشرطة العسكرية، في العرض العسكري في الساحة الحمراء.
وفي عام 2020، وبسبب جائحة فيروس "كورونا"، تأجل العرض العسكري الذي أُقيم احتفالًا بالذكرى الخامسة والسبعين لـ"يوم النصر"، حيث أُقيم في 24 يونيو/ حزيران، بدلًا من 9 مايو.
وشارك في العرض العسكري أكثر من 14 ألف عسكري، و234 وحدة من المعدات العسكرية البرية التاريخية والحديثة، و75 طائرة، بالإضافة إلى عسكريين من 13 دولة أجنبية وهي أذربيجان وأرمينيا وبيلاروسيا والهند وكازاخستان وقيرغيزستان والصين ومولدوفا، ومنغوليا وصربيا وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.
وفي عام 2021، أُقيم العرض في الساحة الحمراء في 9 مايو، لكن منظميه قرروا عدم دعوة ضيوف من الخارج بسبب قيود فيروس "كورونا".
وفي عام 2024، سار المشاركون في العملية العسكرية الخاصة عبر الساحة الحمراء، لأول مرة. وانضمت وحدتهم الاستعراضية إلى موكب النصر احتفالًا بالذكرى التاسعة والسبعين للانتصار في الحرب الوطنية العظمى.
وسار الجنود تحت رايات الوحدات القتالية، التي حررت دونيتسك وزابوروجيه وميكولايف وأوديسا، خلال الحرب الوطنية العظمى. وقاد التشكيل "بطل روسيا" المقدم يفغيني كابانوف. وسار المشاركون في العملية العسكرية الخاصة عبر الساحة الحمراء، مرتدين الزي العسكري المموّه. وضمّت الوحدة جنودًا تميّزوا في منطقة العملية، ودُعوا إلى الحفل من خط التماس، بالإضافة إلى جنود مُنحوا لقب "بطل روسيا". ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، شارك أكثر من ألف جندي من منطقة العملية العسكرية الخاصة في هذا الحدث.
وفي التاسع من مايو/ أيار 2025، أُقيم عرض عسكري في الساحة الحمراء، إحياءً للذكرى الثمانين للانتصار في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945).
وحضر إلى موسكو للاحتفال بهذه المناسبة كلٌ من الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، والرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، والرئيس القرغيزي سادير جاباروف، والرئيس الأوزبكي شوكت ميرزيوييف، والرئيس الطاجيكي إمام علي رحمون، وآخرون.
وفي عام 2026، سيُقام عرض عسكري احتفالي في الساحة الحمراء إحياءً للذكرى الحادية والثمانين للانتصار في الحرب الوطنية العظمى.
وسيشارك في العرض أفراد من مؤسسات التعليم العسكري العالي التابعة لجميع فروع وأقسام القوات المسلحة الروسية، ضمن طابور مشاة. ونظرًا للوضع العملياتي الراهن، لن يشارك طلاب من مدرستي سوفوروف وناخيموف العسكريتين، وطلاب الكلية العسكرية، ورتل من المعدات العسكرية في العرض العسكري هذا العام.
وسيتضمن البث التلفزيوني للعرض العسكري، عرضًا لأداء أفراد من جميع فروع وأقسام القوات المسلحة في مهام بمنطقة العملية العسكرية الخاصة، بالإضافة إلى أداء أفراد في الخدمة القتالية، بما في ذلك أفراد طواقم مراكز قيادة قوات الصواريخ الإستراتيجية، وقوات الفضاء الجوي، وعلى متن سفن البحرية.
وخلال الجزء الجوي من العرض، ستحلّق طائرات تابعة لفرق الاستعراض الجوي الروسية فوق الساحة الحمراء، وفي نهاية العرض، سيقوم طيارو مقاتلات "سو-25" الهجومية بتلوين سماء موسكو بألوان العلم الروسي.