https://sarabic.ae/20260507/الخارجية-الروسية-لن-نستهين-بتهديدات-زيلينسكي-باستهداف-عرض-يوم-النصر-1113182191.html
الخارجية الروسية: لن نستهين بتهديدات زيلينسكي باستهداف عرض يوم النصر
الخارجية الروسية: لن نستهين بتهديدات زيلينسكي باستهداف عرض يوم النصر
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا لن تستهين بالتهديدات التي أطلقها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بشأن احتمال استهداف عرض يوم النصر في 9 مايو/أيار. 07.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-07T10:56+0000
2026-05-07T10:56+0000
2026-05-07T10:56+0000
مجتمع
كييف
روسيا
العالم
موسكو
سانت بطرسبورغ
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/0d/1080994180_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1dcb68f8e398789efa36c749de649e61.jpg
وجاء في تصريح المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن التهديدات بشن هجمات باستخدام طائرات مسيّرة أوكرانية على عرض النصر في 9 مايو، والتي صدرت – بحسب قولها – عن "نظام كييف" خلال اجتماع في يريفان ضمن إطار اجتماع القمة السياسية الأوروبية، لن يتم التقليل من شأنها.وأضافت زاخاروفا خلال إحاطة صحفية، أن روسيا تأخذ هذه التصريحات على محمل الجد ولن تتجاهلها أو تقلل من خطورتها.جاء تصريح الخارجية الروسية في سياق توتر متصاعد بين موسكو وكييف، خصوصاً مع اقتراب احتفالات 9 مايو التي تعد من أهم المناسبات الوطنية في روسيا، حيث يقام العرض العسكري في الساحة الحمراء في موسكو بمشاركة الجيش الروسي وكبار المسؤولين والعديد من الضيوف الأجانب الرفيعي المستوى.
https://sarabic.ae/20260507/سلوفاكيا-تعتبر-زيارة-فيتسو-إلى-موسكو-رسالة-تكريم-لضحايا-الحرب-1113181744.html
كييف
موسكو
سانت بطرسبورغ
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/0d/1080994180_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b5ff8557c4bed23e6082ef7d0dd260c6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
كييف, روسيا, العالم, موسكو, سانت بطرسبورغ, أخبار الاتحاد الأوروبي
كييف, روسيا, العالم, موسكو, سانت بطرسبورغ, أخبار الاتحاد الأوروبي
الخارجية الروسية: لن نستهين بتهديدات زيلينسكي باستهداف عرض يوم النصر
أكدت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا لن تستهين بالتهديدات التي أطلقها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بشأن احتمال استهداف عرض يوم النصر في 9 مايو/أيار.
وجاء في تصريح المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن التهديدات بشن هجمات باستخدام طائرات مسيّرة أوكرانية على عرض النصر في 9 مايو، والتي صدرت – بحسب قولها – عن "نظام كييف" خلال اجتماع في يريفان ضمن إطار اجتماع القمة السياسية الأوروبية، لن يتم التقليل من شأنها.
وأضافت زاخاروفا خلال إحاطة صحفية، أن روسيا تأخذ هذه التصريحات على محمل الجد ولن تتجاهلها أو تقلل من خطورتها.
جاء تصريح الخارجية الروسية في سياق توتر متصاعد بين موسكو وكييف، خصوصاً مع اقتراب احتفالات 9 مايو التي تعد من أهم المناسبات الوطنية في روسيا، حيث يقام العرض العسكري في الساحة الحمراء في موسكو بمشاركة الجيش الروسي وكبار المسؤولين والعديد من الضيوف الأجانب الرفيعي المستوى.