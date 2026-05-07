سلوفاكيا تعتبر زيارة فيتسو إلى موسكو رسالة تكريم لضحايا الحرب
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الدفاع السلوفاكي روبرت كالينياك أن زيارة رئيس الوزراء روبرت فيتسو إلى موسكو في ذكرى يوم النصر تأتي في إطار إحياء ذكرى الجنود الذين أسهموا في تحرير...
2026-05-07T10:19+0000
صرّح وزير الدفاع السلوفاكي روبرت كالينياك أن زيارة رئيس الوزراء روبرت فيتسو إلى موسكو في ذكرى يوم النصر تأتي في إطار إحياء ذكرى الجنود الذين أسهموا في تحرير سلوفاكيا.
وأوضح كالينياك أن الزيارة لا تحمل أي رسائل سياسية، بل تهدف إلى إظهار الاحترام والتقدير للتضحيات التي قدمها الجيش الأحمر خلال الحرب، مشيرًا إلى أن فيتسو سيشارك في مراسم وضع الزهور على النصب التذكارية للجنود.
من المقرر أن يحضر رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو عرض "يوم النصر" في موسكو في 9 مايو 2026، احتفالاً بالذكرى الواحدة والثمانين للانتصار على ألمانيا النازية، تلبية لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. تأتي هذه الخطوة في إطار مواقف فيتسو المؤيدة لروسيا، ما يجعله من القلائل في الاتحاد الأوروبي الذين يقومون بزيارات رفيعة المستوى لموسكو، وسط انتقادات من المعارضة والاتحاد الأوروبي.