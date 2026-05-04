فيكو: سلوفاكيا لن تدعم أي قروض عسكرية لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، اليوم الاثنين، أن بلاده لن تدعم أي قروض مخصصة للإنفاق العسكري لأوكرانيا، ولن تقدم أي أسلحة مجانًا، مشددًا على رفض... 04.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-04T12:47+0000
أكد رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، اليوم الاثنين، أن بلاده لن تدعم أي قروض مخصصة للإنفاق العسكري لأوكرانيا، ولن تقدم أي أسلحة مجانًا، مشددًا على رفض سلوفاكيا المشاركة في أي آليات أوروبية تهدف إلى تمويل الحرب أو تغطية النفقات العسكرية لكييف.
وقال فيتسو، في تصريحات على هامش القمة الأوروبية، إن سلوفاكيا “لن تشارك في أي مخططات مالية تهدف إلى دعم أوكرانيا في إدارة الحرب أو الإنفاق العسكري”، مؤكدًا أن بلاده “لن تسهم ولو بنسبة 1%” في هذا النوع من التمويل.
وأضاف أن سلوفاكيا لن توقع أي ضمانات مالية مرتبطة بتمويل أوكرانيا خلال الفترة 2026–2027، معلنًا عزمه عقد جلسة استثنائية في البرلمان لتثبيت هذا الموقف.
كما شدد على أن الدعم السلوفاكي يقتصر على المساعدات الإنسانية فقط، وأن بلاده ترفض استخدام ميزانيتها في أي إنفاق عسكري مرتبط بالصراع.
وكانت سلوفاكيا أوقفت المساعدات العسكرية المباشرة لأوكرانيا منذ عام 2023، مع استمرار موقفها الرافض للمشاركة في التمويل العسكري ضمن الاتحاد الأوروبي.