https://sarabic.ae/20260504/الاتحاد-الأوروبي-يواجه-مخاطر-نقص-الإمدادات-مع-تصاعد-الأزمة-الإيرانية-1113095286.html

الاتحاد الأوروبي يواجه مخاطر نقص الإمدادات مع تصاعد الأزمة الإيرانية

الاتحاد الأوروبي يواجه مخاطر نقص الإمدادات مع تصاعد الأزمة الإيرانية

سبوتنيك عربي

أفاد موقع "يوراكتيف"، نقلاً عن مسؤول أوروبي رفيع لم يكشف عن هويته، بأن الاتحاد الأوروبي يواجه حاليًا خطرًا متزايدًا يتمثل في نقص الإمدادات على خلفية الأزمة... 04.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-04T10:14+0000

2026-05-04T10:14+0000

2026-05-04T10:14+0000

مجتمع

طهران

أخبار ايران اليوم

بروكسل

أخبار الاتحاد الأوروبي

واشنطن

تصدير نفط

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/08/1099341217_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_60ee951bb4ca9de01961093d267150c9.png

وأوضح المسؤول أن الغموض لا يزال يحيط بتطورات الوضع في الشرق الأوسط، إلا أن المؤشرات الحالية تدل على أن الأزمة لن تحسم في المستقبل القريب. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يواجه "خطرًا حقيقيًا وملموسًا" يتعلق بتراجع الإمدادات، دون تحديد طبيعتها بشكل دقيق.وأضاف، في تعليقه على اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل، أن هذا الإدراك لم يكن حاضرًا في بداية الأزمة، لكنه أصبح الآن عنصرًا أساسيًا في النقاشات، ما يخلق أرضية جديدة لبحث التداعيات. ومع ذلك، استبعد المصدر تحقيق نتائج ملموسة أو حلول فورية خلال الاجتماع فيما يتعلق بأزمة الإمدادات.وفي سياق متصل، كانت البحرية الأمريكية قد فرضت، في 13 أبريل/نيسان الماضي، حصارًا على حركة الملاحة البحرية المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية عبر مضيق هرمز، الذي يعد شريانًا حيويًا يمر عبره نحو 20% من الإمدادات العالمية من النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال. وتؤكد واشنطن أن السفن غير الإيرانية يمكنها عبور المضيق بحرية بشرط عدم دفع أي رسوم لإيران، في حين لم تعلن طهران رسميًا فرض مثل هذه الرسوم، رغم تداول مقترحات بهذا الشأن.

https://sarabic.ae/20260504/الاتحاد-الأوروبي-القوات-الأمريكية-توجد-في-أوروبا-لحماية-مصالح-واشنطن-كذلك-1113092821.html

واشنطن

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

طهران, أخبار ايران اليوم, بروكسل, أخبار الاتحاد الأوروبي, واشنطن, تصدير نفط