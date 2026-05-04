الاتحاد الأوروبي يواجه مخاطر نقص الإمدادات مع تصاعد الأزمة الإيرانية
سبوتنيك عربي
أفاد موقع "يوراكتيف"، نقلاً عن مسؤول أوروبي رفيع لم يكشف عن هويته، بأن الاتحاد الأوروبي يواجه حاليًا خطرًا متزايدًا يتمثل في نقص الإمدادات على خلفية الأزمة...
2026-05-04T10:14+0000
وأوضح المسؤول أن الغموض لا يزال يحيط بتطورات الوضع في الشرق الأوسط، إلا أن المؤشرات الحالية تدل على أن الأزمة لن تحسم في المستقبل القريب. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يواجه "خطرًا حقيقيًا وملموسًا" يتعلق بتراجع الإمدادات، دون تحديد طبيعتها بشكل دقيق.وأضاف، في تعليقه على اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل، أن هذا الإدراك لم يكن حاضرًا في بداية الأزمة، لكنه أصبح الآن عنصرًا أساسيًا في النقاشات، ما يخلق أرضية جديدة لبحث التداعيات. ومع ذلك، استبعد المصدر تحقيق نتائج ملموسة أو حلول فورية خلال الاجتماع فيما يتعلق بأزمة الإمدادات.وفي سياق متصل، كانت البحرية الأمريكية قد فرضت، في 13 أبريل/نيسان الماضي، حصارًا على حركة الملاحة البحرية المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية عبر مضيق هرمز، الذي يعد شريانًا حيويًا يمر عبره نحو 20% من الإمدادات العالمية من النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال. وتؤكد واشنطن أن السفن غير الإيرانية يمكنها عبور المضيق بحرية بشرط عدم دفع أي رسوم لإيران، في حين لم تعلن طهران رسميًا فرض مثل هذه الرسوم، رغم تداول مقترحات بهذا الشأن.
