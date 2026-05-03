تراجع أسعار النفط بعد تصريحات ترامب بأن أمريكا ستساعد في تحرير سفن عالقة في مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
تراجعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل، اليوم الاثنين، بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستبدأ صباح اليوم جهودا لتحرير السفن... 03.05.2026, سبوتنيك عربي
تراجعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل، اليوم الاثنين، بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستبدأ صباح اليوم جهودا لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.83 دولار أو 1.69 بالمئة إلى 106.34 دولار للبرميل بحلول الساعة 2203 بتوقيت غرينتش، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 100.22 دولار للبرميل منخفضا 1.72 دولار أو 1.69 بالمئة.
كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن أن الولايات المتحدة ستقوم بعملية إنسانية تحت اسم "مشروع الحرية"
تستهدف إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز.
وقال ترامب، في منشور، عبر منصة "تروث سوشيال"، اليوم الأحد، إنه طلب من ممثليه إبلاغ الدول التي لديها سفن عالقة في المضيق أن الولايات المتحدة "ستبذل قصارى الجهد لإخراج سفنهم وطاقمهم بأمان".
وأضاف "وفي جميع الحالات، قالوا إنهم لن يعودوا حتى تصبح المنطقة آمنة للملاحة وكل ما يتعلق بذلك. ستبدأ هذه العملية، مشروع الحرية، صباح يوم الاثنين بتوقيت الشرق الأوسط."
وأضاف: "إذا تم التدخل بأي شكل في عملية مشروع الحرية الإنسانية فسنتعامل بشكل حازم".
كما أكد بقوله: "يجري ممثلوّنا مناقشات إيجابية للغاية مع دولة إيران، وهذه المناقشات قد تؤدي إلى نتائج إيجابية للجميع."