ترامب يطلق عملية "مشروع الحرية" لإخراج السفن العالقة في مضيق هرمز الاثنين

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
08:30 GMT
30 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:33 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:47 GMT
13 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
أفريقيا تختار رئيسا جديدا للبرلمان الافريقي في جلسات استثنائية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:03 GMT
7 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يعلن انتهاء "الأعمال العدائية" ضد إيران، و يدعو رئيس الوزراء العراقي المكلف لزيارة واشنطن
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار "4+4 " في كسر جمود الأزمة السياسية في ليبيا؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:47 GMT
9 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار "4+4 " في كسر جمود الأزمة السياسية في ليبيا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
12:34 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:53 GMT
6 د
عالم سبوتنيك
إيران تقدم مقترحها النهائي لإنهاء الحرب.. والناتو يجري مشاورات لخفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
ترامب يطلق عملية "مشروع الحرية" لإخراج السفن العالقة في مضيق هرمز الاثنين
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستقوم بعملية إنسانية تحت اسم "مشروع الحرية" تستهدف إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز. 03.05.2026, سبوتنيك عربي
وقال ترامب، في منشور، عبر منصة "تروث سوشيال"، اليوم الأحد، إنه طلب من ممثليه إبلاغ الدول التي لديها سفن عالقة في المضيق أن الولايات المتحدة "ستبذل قصارى الجهد لإخراج سفنهم وطاقمهم بأمان".وأضاف: "إذا تم التدخل بأي شكل في عملية مشروع الحرية الإنسانية فسنتعامل بشكل حازم".كما أكد بقوله: "يجري ممثلوّنا مناقشات إيجابية للغاية مع دولة إيران، وهذه المناقشات قد تؤدي إلى نتائج إيجابية للجميع."وفي ذات السياق، نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف قوله بشأن المناقشات حول تسوية الصراع مع إيران "نحن منخرطون حاليًا في محادثات".كانت وسائل إعلام إيرانية قد ذكرت سابقًا أن خطة طهران للتسوية السلمية للحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل تتكون من 14 نقطة، تشمل دفع تعويضات لصالح الجمهورية الإسلامية، بالإضافة إلى إنشاء "آلية جديدة" للملاحة في مضيق هرمز.وأفاد موقع "أكسيوس" الإخباري نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن إيران تطالب في مقترحها للتسوية بالانتقال إلى مناقشة برنامجها النووي، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الأخرى، بما في ذلك رفع الحصار الأميركي عن مضيق هرمز وإنهاء الحرب في إيران ولبنان.وذكر الموقع نقلاً عن شخصين مطلعين على محتوى الخطة الإيرانية أن "المقترح يحدد مهلة شهر واحد للمفاوضات بشأن اتفاق لفتح مضيق هرمز، وإنهاء الحصار البحري من قبل الولايات المتحدة، والإنهاء النهائي للحرب في إيران وفي لبنان. وفقط بعد التوصل إلى مثل هذا الاتفاق، سيبدأ الشهر التالي من المفاوضات لمحاولة التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي".وفيما تعثرت الجولة الثانية من مفاوضات باكستان من أجل التوصل لتسوية نهائية للصراع، كانت الجولة الأولى التي عُقدت في إسلام آباد في 11 نيسان/أبريل الماضي قد انتهت دون نتائج تُذكر، وسط خلافات حول سيطرة إيران على مضيق هرمز ورفضها التخلي عن مخزون اليورانيوم المخصب، ما دفع الولايات المتحدة في 13 نيسان/أبريل لفرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20 بالمئة من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.ومنذ ذلك الحين لا تزال الخلافات الجوهرية بين الولايات المتحدة وإيران تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، لتدخل المفاوضات في حالة من الجمود.واندلعت مواجهات عسكرية عنيفة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، في 28 شباط/فبراير استمرت نحو 40 يومًا، وشملت هجمات واسعة شنتها القوات الأميركية والإسرائيلية على مواقع داخل إيران أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، وعدد من كبار المسؤولين ونحو 3500 شخص، وردّت عليها طهران بضربات صاروخية ومسيرات استهدفت إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط.
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستقوم بعملية إنسانية تحت اسم "مشروع الحرية" تستهدف إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز.
وقال ترامب، في منشور، عبر منصة "تروث سوشيال"، اليوم الأحد، إنه طلب من ممثليه إبلاغ الدول التي لديها سفن عالقة في المضيق أن الولايات المتحدة "ستبذل قصارى الجهد لإخراج سفنهم وطاقمهم بأمان".
وأضاف "وفي جميع الحالات، قالوا إنهم لن يعودوا حتى تصبح المنطقة آمنة للملاحة وكل ما يتعلق بذلك. ستبدأ هذه العملية، مشروع الحرية، صباح يوم الاثنين بتوقيت الشرق الأوسط."
وأضاف: "إذا تم التدخل بأي شكل في عملية مشروع الحرية الإنسانية فسنتعامل بشكل حازم".
كما أكد بقوله: "يجري ممثلوّنا مناقشات إيجابية للغاية مع دولة إيران، وهذه المناقشات قد تؤدي إلى نتائج إيجابية للجميع."
وفي ذات السياق، نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف قوله بشأن المناقشات حول تسوية الصراع مع إيران "نحن منخرطون حاليًا في محادثات".
‏ترامب: درسنا اقتراح إيران وهو غير جيد بالنسبة لنا
كانت وسائل إعلام إيرانية قد ذكرت سابقًا أن خطة طهران للتسوية السلمية للحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل تتكون من 14 نقطة، تشمل دفع تعويضات لصالح الجمهورية الإسلامية، بالإضافة إلى إنشاء "آلية جديدة" للملاحة في مضيق هرمز.
وأفاد موقع "أكسيوس" الإخباري نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن إيران تطالب في مقترحها للتسوية بالانتقال إلى مناقشة برنامجها النووي، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الأخرى، بما في ذلك رفع الحصار الأميركي عن مضيق هرمز وإنهاء الحرب في إيران ولبنان.
وذكر الموقع نقلاً عن شخصين مطلعين على محتوى الخطة الإيرانية أن "المقترح يحدد مهلة شهر واحد للمفاوضات بشأن اتفاق لفتح مضيق هرمز، وإنهاء الحصار البحري من قبل الولايات المتحدة، والإنهاء النهائي للحرب في إيران وفي لبنان. وفقط بعد التوصل إلى مثل هذا الاتفاق، سيبدأ الشهر التالي من المفاوضات لمحاولة التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي".
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 21 نيسان/أبريل الماضي، تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، الذي توصل إليه البلدان في 8 نيسان/أبريل، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد ترامب أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرا.
وفيما تعثرت الجولة الثانية من مفاوضات باكستان من أجل التوصل لتسوية نهائية للصراع، كانت الجولة الأولى التي عُقدت في إسلام آباد في 11 نيسان/أبريل الماضي قد انتهت دون نتائج تُذكر، وسط خلافات حول سيطرة إيران على مضيق هرمز ورفضها التخلي عن مخزون اليورانيوم المخصب، ما دفع الولايات المتحدة في 13 نيسان/أبريل لفرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20 بالمئة من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.
ومنذ ذلك الحين لا تزال الخلافات الجوهرية بين الولايات المتحدة وإيران تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، لتدخل المفاوضات في حالة من الجمود.
نتنياهو: ترامب يرى أن الضغط الاقتصادي على إيران سيمكن من استخراج المواد النووية
واندلعت مواجهات عسكرية عنيفة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، في 28 شباط/فبراير استمرت نحو 40 يومًا، وشملت هجمات واسعة شنتها القوات الأميركية والإسرائيلية على مواقع داخل إيران أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، وعدد من كبار المسؤولين ونحو 3500 شخص، وردّت عليها طهران بضربات صاروخية ومسيرات استهدفت إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط.
