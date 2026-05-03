ترامب يطلق عملية "مشروع الحرية" لإخراج السفن العالقة في مضيق هرمز الاثنين

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستقوم بعملية إنسانية تحت اسم "مشروع الحرية" تستهدف إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز. 03.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-03T22:53+0000

وقال ترامب، في منشور، عبر منصة "تروث سوشيال"، اليوم الأحد، إنه طلب من ممثليه إبلاغ الدول التي لديها سفن عالقة في المضيق أن الولايات المتحدة "ستبذل قصارى الجهد لإخراج سفنهم وطاقمهم بأمان".وأضاف: "إذا تم التدخل بأي شكل في عملية مشروع الحرية الإنسانية فسنتعامل بشكل حازم".كما أكد بقوله: "يجري ممثلوّنا مناقشات إيجابية للغاية مع دولة إيران، وهذه المناقشات قد تؤدي إلى نتائج إيجابية للجميع."وفي ذات السياق، نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف قوله بشأن المناقشات حول تسوية الصراع مع إيران "نحن منخرطون حاليًا في محادثات".كانت وسائل إعلام إيرانية قد ذكرت سابقًا أن خطة طهران للتسوية السلمية للحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل تتكون من 14 نقطة، تشمل دفع تعويضات لصالح الجمهورية الإسلامية، بالإضافة إلى إنشاء "آلية جديدة" للملاحة في مضيق هرمز.وأفاد موقع "أكسيوس" الإخباري نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن إيران تطالب في مقترحها للتسوية بالانتقال إلى مناقشة برنامجها النووي، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الأخرى، بما في ذلك رفع الحصار الأميركي عن مضيق هرمز وإنهاء الحرب في إيران ولبنان.وذكر الموقع نقلاً عن شخصين مطلعين على محتوى الخطة الإيرانية أن "المقترح يحدد مهلة شهر واحد للمفاوضات بشأن اتفاق لفتح مضيق هرمز، وإنهاء الحصار البحري من قبل الولايات المتحدة، والإنهاء النهائي للحرب في إيران وفي لبنان. وفقط بعد التوصل إلى مثل هذا الاتفاق، سيبدأ الشهر التالي من المفاوضات لمحاولة التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي".وفيما تعثرت الجولة الثانية من مفاوضات باكستان من أجل التوصل لتسوية نهائية للصراع، كانت الجولة الأولى التي عُقدت في إسلام آباد في 11 نيسان/أبريل الماضي قد انتهت دون نتائج تُذكر، وسط خلافات حول سيطرة إيران على مضيق هرمز ورفضها التخلي عن مخزون اليورانيوم المخصب، ما دفع الولايات المتحدة في 13 نيسان/أبريل لفرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20 بالمئة من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.ومنذ ذلك الحين لا تزال الخلافات الجوهرية بين الولايات المتحدة وإيران تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، لتدخل المفاوضات في حالة من الجمود.واندلعت مواجهات عسكرية عنيفة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، في 28 شباط/فبراير استمرت نحو 40 يومًا، وشملت هجمات واسعة شنتها القوات الأميركية والإسرائيلية على مواقع داخل إيران أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، وعدد من كبار المسؤولين ونحو 3500 شخص، وردّت عليها طهران بضربات صاروخية ومسيرات استهدفت إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

ترامب, إيران, أخبار إيران, مضيق هرمز, العالم