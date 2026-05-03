https://sarabic.ae/20260503/ترامب-درسنا-اقتراح-إيران-وهو-غير-جيد-بالنسبة-لنا-1113083728.html

‏ترامب: درسنا اقتراح إيران وهو غير جيد بالنسبة لنا

‏ترامب: درسنا اقتراح إيران وهو غير جيد بالنسبة لنا

سبوتنيك عربي

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن المفاوضات مع إيران "عالقة"، مشيرًا إلى أن المقترح الإيراني الأخير "غير مقبول"، وفق تعبيره. 03.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-03T17:40+0000

2026-05-03T17:40+0000

2026-05-03T17:40+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

دونالد ترامب

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/01/1113049493_0:0:1802:1014_1920x0_80_0_0_959dd09af4a58ce2eaceab5004e1d97f.jpg

وأضاف ترامب، في تصريحات لهيئة البث الإسرائيلية، أن بلاده قامت "بدراسة الاقتراح الإيراني، بشكل كامل، لكنه غير جيد بالنسبة لنا".وكانت وسائل إعلام إيرانية، كشفت في وقت سابق من اليوم، عن رد رسمي من طهران، مكوّن من 14 بندًا على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، في خطوة تعكس محاولة فرض شروط جديدة للحل بدل الاكتفاء بهدن مؤقتة.وقدّمت إيران ردها عبر وساطة باكستان، مؤكدة أن الهدف "ليس تمديد وقف إطلاق النار، بل التوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب بشكل كامل، خلافًا للمقترح الأمريكي الذي ركّز على هدنة لمدة شهرين".ويتمثل أحد أبرز البنود في مطالبة إيران بضمانات بعدم الاعتداء عليها مستقبلًا، إلى جانب انسحاب القوات الأمريكية من "محيطها الإقليمي".كما يشدد الرد الإيراني على ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية بالكامل، وإنهاء الحصار البحري المفروض على إيران، باعتبار ذلك "شرطًا أساسيًا لأي تسوية".إنهاء الحرب وتنظيم "هرمز"ولا يقتصر المقترح على الساحة الإيرانية، بل يشمل إنهاء النزاع في مختلف الجبهات المرتبطة، بما فيها لبنان، ما يعكس مقاربة إقليمية شاملة للحل.كما يتضمن الرد إنشاء آلية جديدة لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز، في مؤشر إلى أن أمن الطاقة العالمي بات جزءًا من شروط التسوية.رسالة سياسية... الكرة في ملعب واشنطنوأكد مسؤولون إيرانيون أن "الرد يمثل تصورًا كاملاً لإنهاء الحرب"، معتبرين أن "القرار الآن بيد الولايات المتحدة بين التوجه نحو التسوية أو استمرار التصعيد".وأضاف المسؤولون أن الرد الإيراني "لا يقدّم مجرد تعديل على المقترح الأمريكي، بل يطرح إطارًا تفاوضيًا جديدًا قائمًا على إنهاء شامل للحرب بشروط سياسية واقتصادية وأمنية واضحة، ما يضع واشنطن أمام خيارين، القبول بتسوية ثقيلة أو المضي في مواجهة مفتوحة".ترامب: سأدرس الخطة التي أرسلتها إيران إلينا ولا أتصور أنها ستكون مقبولة

https://sarabic.ae/20260502/ترامب-هناك-احتمال-أن-تستأنف-الهجمات-الأمريكية-على-إيران-1113070263.html

https://sarabic.ae/20260502/إيران-قدمنا-مقترحنا-للوسيط-الباكستاني-لإنهاء-الحرب-والكرة-الآن-في-ملعب-الولايات-المتحدة-1113068253.html

https://sarabic.ae/20260503/مستشار-المتحدث-باسم-خارجية-إيران-يمكن-التوصل-إلى-اتفاق-إذا-تخلت-أمريكا-عن-ممارسة-الضغوط-على-بلادنا-1113077748.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم