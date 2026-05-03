مستشار المتحدث باسم خارجية إيران: يمكن التوصل إلى اتفاق إذا تخلت أمريكا عن ممارسة الضغوط على بلادنا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
08:30 GMT
30 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:33 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:47 GMT
13 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
أفريقيا تختار رئيسا جديدا للبرلمان الافريقي في جلسات استثنائية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:03 GMT
7 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يعلن انتهاء "الأعمال العدائية" ضد إيران، و يدعو رئيس الوزراء العراقي المكلف لزيارة واشنطن
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار "4+4 " في كسر جمود الأزمة السياسية في ليبيا؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:47 GMT
9 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار "4+4 " في كسر جمود الأزمة السياسية في ليبيا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
12:34 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:53 GMT
6 د
عالم سبوتنيك
إيران تقدم مقترحها النهائي لإنهاء الحرب.. والناتو يجري مشاورات لخفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260503/مستشار-المتحدث-باسم-خارجية-إيران-يمكن-التوصل-إلى-اتفاق-إذا-تخلت-أمريكا-عن-ممارسة-الضغوط-على-بلادنا-1113077748.html
مستشار المتحدث باسم خارجية إيران: يمكن التوصل إلى اتفاق إذا تخلت أمريكا عن ممارسة الضغوط على بلادنا
مستشار المتحدث باسم خارجية إيران: يمكن التوصل إلى اتفاق إذا تخلت أمريكا عن ممارسة الضغوط على بلادنا
سبوتنيك عربي
صرّح علي صفري، مستشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بأن "الركيزة الأساسية في المقترح الإيراني، الذي قدمته طهران للوسيط الباكستاني، كان في طريقة إنهاء الحرب،... 03.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-03T12:45+0000
2026-05-03T12:45+0000
حصري
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
باكستان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111687632_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_8d3f41e8447b8651497d67ad821a36d5.jpg
وأوضح صفري، في تصريحات لإذاعة "سبوتنيك"، أن "تحديد إطار المفاوضات للوصول إلى هذه الأهداف هو الذي قُدّم للجانب الباكستاني"، لافتًا إلى أن "هناك عدم ثقة من جانب إيران في الولايات المتحدة، كون كل المفاوضات السابقة مع الأمريكيين انتهت بالحرب، وهو نوع من الضغط دأب الرئيس الأمريكي على انتهاجه معنا نحن الإيرانيين".وأضاف مستشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "بإمكاننا التوصل إلى اتفاق إذا تخلت الولايات المتحدة عن ممارسة هذا النوع من الضغوط"، مشددًا أنه "على ترامب أن يظهر شيئًا من الاحترام المتبادل مع إيران"، وأن "يكفذ عن التصريحات المتضاربة التي اعتاد عليها، إذا كان يريد التوصل إلى اتفاق".ولم يستبعد صفري خيار"العودة" للحرب مرة أخرى، "فالحرب ما زالت مفتوحة، ونحن جاهزون لكل الخيارات، ولدينا الجاهزية العسكرية الكاملة للرد على أي عدوان، وقد استطاعت إيران الحفاظ على حدودها ومقدراتها خلال الحروب السابقة مع الولايات المتحدة"، على حد قوله.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد في رسالة إلى الكونغرس (السلطة التشريعية) الجمعة الماضية، أن "العملية العسكرية ضد إيران، التي بدأت في 28 شباط (فبراير الماضي) انتهت"، موضحًا أن القوات الأمريكية "ستبقى في المنطقة لردع أي تهديدات محتملة من طهران".من جهته، صرّح ترامب بأنه "غير راضٍ" عن المقترح الأخير الذي قدمته طهران، مشيرًا إلى أن الاتصالات بين الولايات المتحدة وإيران، "مستمرة عبر الهاتف".
https://sarabic.ae/20260502/ترامب-سأدرس-قريبا-الخطة-التي-أرسلتها-إيران-إلينا-ولا-أتصور-أنها-ستكون-مقبولة-1113070388.html
https://sarabic.ae/20260502/ترامب-هناك-احتمال-أن-تستأنف-الهجمات-الأمريكية-على-إيران-1113070263.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
باكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
عبد الله حميد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg
عبد الله حميد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111687632_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_507527c182d0f9ae21dda174dcba8ee9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, باكستان
حصري, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, باكستان

مستشار المتحدث باسم خارجية إيران: يمكن التوصل إلى اتفاق إذا تخلت أمريكا عن ممارسة الضغوط على بلادنا

12:45 GMT 03.05.2026
© AP Photo / Mohsen Ganjiهجمات اٍسرائيلية أمريكية في العاصمة الإيرانية طهران
هجمات اٍسرائيلية أمريكية في العاصمة الإيرانية طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2026
© AP Photo / Mohsen Ganji
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
عبد الله حميد
معد ومقدم برامج وكبير المنتجين في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
حصري
صرّح علي صفري، مستشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بأن "الركيزة الأساسية في المقترح الإيراني، الذي قدمته طهران للوسيط الباكستاني، كان في طريقة إنهاء الحرب، وفتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب على كل الجبهات".
وأوضح صفري، في تصريحات لإذاعة "سبوتنيك"، أن "تحديد إطار المفاوضات للوصول إلى هذه الأهداف هو الذي قُدّم للجانب الباكستاني"، لافتًا إلى أن "هناك عدم ثقة من جانب إيران في الولايات المتحدة، كون كل المفاوضات السابقة مع الأمريكيين انتهت بالحرب، وهو نوع من الضغط دأب الرئيس الأمريكي على انتهاجه معنا نحن الإيرانيين".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2026
ترامب: سأدرس الخطة التي أرسلتها إيران إلينا ولا أتصور أنها ستكون مقبولة
أمس, 23:45 GMT
وأضاف مستشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "بإمكاننا التوصل إلى اتفاق إذا تخلت الولايات المتحدة عن ممارسة هذا النوع من الضغوط"، مشددًا أنه "على ترامب أن يظهر شيئًا من الاحترام المتبادل مع إيران"، وأن "يكفذ عن التصريحات المتضاربة التي اعتاد عليها، إذا كان يريد التوصل إلى اتفاق".

وأردف صفري أن "المسؤولية الآن تقع على عاتق الولايات المتحدة لاتخاذ قرار بشأن إنهاء هذه الحرب"، مبيّنًا أن "هناك خلافات معقدة، حول العقوبات وحول البرنامج النووي الإيراني، لكن تظل الكرة الآن في ملعب الأمريكيين".

ولم يستبعد صفري خيار"العودة" للحرب مرة أخرى، "فالحرب ما زالت مفتوحة، ونحن جاهزون لكل الخيارات، ولدينا الجاهزية العسكرية الكاملة للرد على أي عدوان، وقد استطاعت إيران الحفاظ على حدودها ومقدراتها خلال الحروب السابقة مع الولايات المتحدة"، على حد قوله.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2026
ترامب: هناك احتمال لاستئناف الهجمات الأمريكية على إيران
أمس, 23:03 GMT
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد في رسالة إلى الكونغرس (السلطة التشريعية) الجمعة الماضية، أن "العملية العسكرية ضد إيران، التي بدأت في 28 شباط (فبراير الماضي) انتهت"، موضحًا أن القوات الأمريكية "ستبقى في المنطقة لردع أي تهديدات محتملة من طهران".

كما أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن طهران وافقت على الدخول في جولة مفاوضات جديدة بوساطة باكستانية، رغم "الشكوك العميقة" في نوايا واشنطن بسبب تكرارها نقض الاتفاقات، مضيفًا أن طهران مستعدة لمواصلة المسار السياسي إذا تخلت واشنطن عن سياسة "المطالب المفرطة" واللغة والأفعال "الاستفزازية"، وفق تعبيره.

من جهته، صرّح ترامب بأنه "غير راضٍ" عن المقترح الأخير الذي قدمته طهران، مشيرًا إلى أن الاتصالات بين الولايات المتحدة وإيران، "مستمرة عبر الهاتف".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала