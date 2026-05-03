https://sarabic.ae/20260503/مستشار-المتحدث-باسم-خارجية-إيران-يمكن-التوصل-إلى-اتفاق-إذا-تخلت-أمريكا-عن-ممارسة-الضغوط-على-بلادنا-1113077748.html

مستشار المتحدث باسم خارجية إيران: يمكن التوصل إلى اتفاق إذا تخلت أمريكا عن ممارسة الضغوط على بلادنا

مستشار المتحدث باسم خارجية إيران: يمكن التوصل إلى اتفاق إذا تخلت أمريكا عن ممارسة الضغوط على بلادنا

سبوتنيك عربي

صرّح علي صفري، مستشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بأن "الركيزة الأساسية في المقترح الإيراني، الذي قدمته طهران للوسيط الباكستاني، كان في طريقة إنهاء الحرب،... 03.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-03T12:45+0000

2026-05-03T12:45+0000

2026-05-03T12:45+0000

حصري

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

أخبار إيران

باكستان

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111687632_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_8d3f41e8447b8651497d67ad821a36d5.jpg

وأوضح صفري، في تصريحات لإذاعة "سبوتنيك"، أن "تحديد إطار المفاوضات للوصول إلى هذه الأهداف هو الذي قُدّم للجانب الباكستاني"، لافتًا إلى أن "هناك عدم ثقة من جانب إيران في الولايات المتحدة، كون كل المفاوضات السابقة مع الأمريكيين انتهت بالحرب، وهو نوع من الضغط دأب الرئيس الأمريكي على انتهاجه معنا نحن الإيرانيين".وأضاف مستشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "بإمكاننا التوصل إلى اتفاق إذا تخلت الولايات المتحدة عن ممارسة هذا النوع من الضغوط"، مشددًا أنه "على ترامب أن يظهر شيئًا من الاحترام المتبادل مع إيران"، وأن "يكفذ عن التصريحات المتضاربة التي اعتاد عليها، إذا كان يريد التوصل إلى اتفاق".ولم يستبعد صفري خيار"العودة" للحرب مرة أخرى، "فالحرب ما زالت مفتوحة، ونحن جاهزون لكل الخيارات، ولدينا الجاهزية العسكرية الكاملة للرد على أي عدوان، وقد استطاعت إيران الحفاظ على حدودها ومقدراتها خلال الحروب السابقة مع الولايات المتحدة"، على حد قوله.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد في رسالة إلى الكونغرس (السلطة التشريعية) الجمعة الماضية، أن "العملية العسكرية ضد إيران، التي بدأت في 28 شباط (فبراير الماضي) انتهت"، موضحًا أن القوات الأمريكية "ستبقى في المنطقة لردع أي تهديدات محتملة من طهران".من جهته، صرّح ترامب بأنه "غير راضٍ" عن المقترح الأخير الذي قدمته طهران، مشيرًا إلى أن الاتصالات بين الولايات المتحدة وإيران، "مستمرة عبر الهاتف".

https://sarabic.ae/20260502/ترامب-سأدرس-قريبا-الخطة-التي-أرسلتها-إيران-إلينا-ولا-أتصور-أنها-ستكون-مقبولة-1113070388.html

https://sarabic.ae/20260502/ترامب-هناك-احتمال-أن-تستأنف-الهجمات-الأمريكية-على-إيران-1113070263.html

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

أخبار إيران

باكستان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

عبد الله حميد https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg

عبد الله حميد https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

عبد الله حميد https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg

حصري, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, باكستان