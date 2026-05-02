ترامب: سأدرس قريبا الخطة التي أرسلتها إيران إلينا ولا أتصور أنها ستكون مقبولة

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أنه سوف يدرس قريبًا الخطة التي أرسلتها إيران إلى الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أنه يعتقد أن الخطة لن تكون مقبولة...

2026-05-02T23:45+0000

وقال ترامب في تصريحات صحفية نقلتها وكالة "رويترز": "سأدرس قريبًا الخطة التي أرسلتها إيران إلينا للتو"، موضحًا: "أُبلغت بالخطوط العامة لاتفاق وسأتلقى الصياغة الدقيقة".وأضاف ترامب: "لا أتصور أن تلك الخطة ستكون مقبولة"، متابعًا: "لم يدفعوا (الإيرانيون) بعد ثمنًا كبيرًا بما يكفي نظير ما فعلوه".وأمس السبت، أكد كاظم غريب آبادي، معاون وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، أن إيران قدمت لباكستان مقترحها النهائي لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، مشيرًا إلى أن "الكرة الآن في ملعب واشنطن لاختيار إما الدبلوماسية أو الصدام"، وفق تعبيره.وقال غريب آبادي، في تصريحات خلال اجتماع مع سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية في طهران، نقلها التلفزيون الإيراني: "قدّمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية خطتها، التي تهدف إلى إنهاء الحرب المفروضة نهائيًا، إلى باكستان كوسيط، الآن الكرة في ملعب الولايات المتحدة لاختيار طريق الدبلوماسية أو الاستمرار في النهج التصادمي".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد في رسالة إلى الكونغرس (السلطة التشريعية) أمس الجمعة، أن "العملية العسكرية ضد إيران، التي بدأت في 28 شباط (فبراير الماضي) انتهت"، موضحًا أن القوات الأمريكية "ستبقى في المنطقة لردع أي تهديدات محتملة من طهران".كما أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن طهران وافقت على الدخول في جولة مفاوضات جديدة بوساطة باكستانية، رغم "الشكوك العميقة" في نوايا واشنطن بسبب تكرارها نقض الاتفاقات، مضيفًا أن طهران مستعدة لمواصلة المسار السياسي إذا تخلت واشنطن عن سياسة "المطالب المفرطة" واللغة والأفعال "الاستفزازية".من جهته، صرّح ترامب بأنه "غير راضٍ" عن المقترح الأخير الذي قدمته طهران، مشيرًا إلى أن الاتصالات بين الولايات المتحدة وإيران، "مستمرة عبر الهاتف".

