إيران: قدمنا مقترحنا للوسيط الباكستاني لإنهاء الحرب.. والكرة الآن في ملعب الولايات المتحدة

سبوتنيك عربي

أكد كاظم غريب آبادي، معاون وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، اليوم السبت، أن إيران قدمت لباكستان مقترحها النهائي لإنهاء الحرب مع الولايات... 02.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-02T17:42+0000

وقال غريب آبادي، في تصريحات خلال اجتماع مع سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية في طهران، نقلها التلفزيون الإيراني: "قدّمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية خطتها، التي تهدف إلى إنهاء الحرب المفروضة نهائيًا، إلى باكستان كوسيط، الآن الكرة في ملعب الولايات المتحدة لاختيار طريق الدبلوماسية أو الاستمرار في النهج التصادمي".وأبدى غريب أبادي استعداد بلاده لكلا المسارين لضمان مصالحها وأمنها القومي، وأنها "ستبقى في جميع الأحوال متمسكة بتشاؤمها وعدم ثقتها بالولايات المتحدة، وبنزاهتها في مسار الدبلوماسية".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد في رسالة إلى الكونغرس (السلطة التشريعية) أمس الجمعة، أن "العملية العسكرية ضد إيران، التي بدأت في 28 شباط (فبراير الماضي) انتهت"، موضحًا أن القوات الأمريكية "ستبقى في المنطقة لردع أي تهديدات محتملة من طهران".من جهته، صرّح ترامب بأنه "غير راضٍ" عن المقترح الأخير الذي قدمته طهران، مشيرًا إلى أن الاتصالات بين الولايات المتحدة وإيران، "مستمرة عبر الهاتف".

https://sarabic.ae/20260502/وزير-الخارجية-القطري-يشدد-لنظيره-الإيراني-على-أن-حرية-الملاحة-لا-تقبل-المساومة-1113067310.html

