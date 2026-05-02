وزير الخارجية القطري يشدد لنظيره الإيراني على أن حرية الملاحة "لا تقبل المساومة"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
08:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:43 GMT
17 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
10:03 GMT
29 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
12:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يهاجم ميرتس بعد انتقاده لسياسة واشنطن تجاه إيران، إسبانيا تدين اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
08:30 GMT
30 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:33 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:47 GMT
13 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
أفريقيا تختار رئيسا جديدا للبرلمان الافريقي في جلسات استثنائية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:03 GMT
7 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يعلن انتهاء "الأعمال العدائية" ضد إيران، و يدعو رئيس الوزراء العراقي المكلف لزيارة واشنطن
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار "4+4 " في كسر جمود الأزمة السياسية في ليبيا؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260502/وزير-الخارجية-القطري-يشدد-لنظيره-الإيراني-على-أن-حرية-الملاحة-لا-تقبل-المساومة-1113067310.html
وزير الخارجية القطري يشدد لنظيره الإيراني على أن حرية الملاحة "لا تقبل المساومة"
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، على أن "حرية الملاحة في مضيق هرمز، لا تقبل... 02.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-02T16:58+0000
2026-05-02T16:58+0000
العالم العربي
قطر
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102448/42/1024484256_0:50:3000:1738_1920x0_80_0_0_56a25ead979a0c65486f0e09ec9f81a0.jpg
https://sarabic.ae/20260428/أمير-قطر-قمة-جدة-تجسد-الموقف-الخليجي-الموحد-تجاه-الأوضاع-الراهنة-1112946739.html
قطر
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102448/42/1024484256_136:0:2909:2080_1920x0_80_0_0_dc0ce448feb947eaaef56e28304d974e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
16:58 GMT 02.05.2026
© AP Photo / Darko Vojinovicوزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2026
© AP Photo / Darko Vojinovic
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، على أن "حرية الملاحة في مضيق هرمز، لا تقبل المساومة"، وفق تعبيره.
وذكرت الخارجية القطرية، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، أن آل ثاني شدد، خلال الاتصال الهاتفي، مع عراقجي على "أن حرية الملاحة تُعد مبدأ راسخًا لا يقبل المساومة، وأن إغلاق مضيق هرمز أو استخدامه كورقة ضغط لا يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة، وتعريض المصالح الحيوية لدول المنطقة للخطر، منوّهًا بما قد يترتب على ذلك من تداعيات سلبية على إمدادات الطاقة والغذاء عالميًا، وعلى استقرار الأسواق وسلاسل الإمداد".

وبحسب البيان، "أكد وزير الخارجية القطري على دعم دولة قطر الكامل لجهود الوساطة الرامية إلى إنهاء الأزمة بالطرق السلمية، ومشددًا على ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع هذه الجهود بما يسهم في تهيئة الظروف الملائمة للتقدم في المفاوضات، ويحد من احتمالات تجدد التصعيد".

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2026
أمير قطر: قمة جدة تجسد الموقف الخليجي الموحد تجاه الأوضاع الراهنة
28 أبريل, 14:31 GMT
وأكد وزير الخارجية القطري، وفقا للبيان، "ضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وإعلاء مصلحة المنطقة وشعوبها، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ويدعم مساعي التهدئة وخفض التصعيد".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، يوم 26 أبريل/ نيسان الماضي، على ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع جهود الوساطة الجارية لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، إن الوزير القطري بحث خلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، "تطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأعرب عن ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، يحول دون تجدد التصعيد".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала