https://sarabic.ae/20260502/وزير-الخارجية-القطري-يشدد-لنظيره-الإيراني-على-أن-حرية-الملاحة-لا-تقبل-المساومة-1113067310.html

وزير الخارجية القطري يشدد لنظيره الإيراني على أن حرية الملاحة "لا تقبل المساومة"

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، على أن "حرية الملاحة في مضيق هرمز، لا تقبل... 02.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-02T16:58+0000

العالم العربي

قطر

إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102448/42/1024484256_0:50:3000:1738_1920x0_80_0_0_56a25ead979a0c65486f0e09ec9f81a0.jpg

وذكرت الخارجية القطرية، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، أن آل ثاني شدد، خلال الاتصال الهاتفي، مع عراقجي على "أن حرية الملاحة تُعد مبدأ راسخًا لا يقبل المساومة، وأن إغلاق مضيق هرمز أو استخدامه كورقة ضغط لا يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة، وتعريض المصالح الحيوية لدول المنطقة للخطر، منوّهًا بما قد يترتب على ذلك من تداعيات سلبية على إمدادات الطاقة والغذاء عالميًا، وعلى استقرار الأسواق وسلاسل الإمداد".وأكد وزير الخارجية القطري، وفقا للبيان، "ضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وإعلاء مصلحة المنطقة وشعوبها، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ويدعم مساعي التهدئة وخفض التصعيد".وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، إن الوزير القطري بحث خلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، "تطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأعرب عن ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، يحول دون تجدد التصعيد".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

