https://sarabic.ae/20260428/أمير-قطر-قمة-جدة-تجسد-الموقف-الخليجي-الموحد-تجاه-الأوضاع-الراهنة-1112946739.html
أمير قطر: قمة جدة تجسد الموقف الخليجي الموحد تجاه الأوضاع الراهنة
أمير قطر: قمة جدة تجسد الموقف الخليجي الموحد تجاه الأوضاع الراهنة
سبوتنيك عربي
أكد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، أن تحقيق أمن المنطقة وتطلعات شعوبها نحو التنمية والازدهار يتطلب تعزيز التنسيق والتشاور بين الدول الخليجية.
2026-04-28T14:31+0000
2026-04-28T14:31+0000
2026-04-28T14:31+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
قطر
أخبار قطر اليوم
السعودية
أخبار الخليج
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1c/1112946583_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_44cf54870dfc33337f1a3f832095fa83.jpg
وكتب، على موقع "إكس"، اليوم الثلاثاء: "قمتنا الخليجية التشاورية اليوم في جدة تجسد الموقف الخليجي الموحد تجاه الأوضاع الراهنة".ولفت إلى ضرورة تعزيز الدور الفاعل للدول الخليجية في دعم المسارات الدبلوماسية وصون أمن المنطقة واستقرارها.وشارك أمير قطر في القمة الخليجية، التي استضافتها مدينة جدة السعودية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الثلاثاء.وقالت الوكالة إن الوفد القطري ضم محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعبد الله بن محمد الخليفي، رئيس الديوان الأميري، وسلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية.وبحسب الوكالة، فإن قادة الدول الخليجية المشاركين في القمة ناقشوا المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.ولفتت إلى أن أمير قطر أجرى مباحثات ثنائية مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على هامش القمة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1c/1112946583_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_d450ff5e3367fef66c557cc3fb2e1b13.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم الآن, قطر, أخبار قطر اليوم, السعودية, أخبار الخليج
العالم العربي, أخبار العالم الآن, قطر, أخبار قطر اليوم, السعودية, أخبار الخليج
أمير قطر: قمة جدة تجسد الموقف الخليجي الموحد تجاه الأوضاع الراهنة
أكد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، أن تحقيق أمن المنطقة وتطلعات شعوبها نحو التنمية والازدهار يتطلب تعزيز التنسيق والتشاور بين الدول الخليجية.
وكتب، على موقع "إكس"، اليوم الثلاثاء: "قمتنا الخليجية التشاورية اليوم في جدة تجسد الموقف الخليجي
الموحد تجاه الأوضاع الراهنة".
ولفت إلى ضرورة تعزيز الدور الفاعل للدول الخليجية في دعم المسارات الدبلوماسية وصون أمن المنطقة واستقرارها.
وشارك أمير قطر في القمة الخليجية، التي استضافتها مدينة جدة السعودية
، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الثلاثاء.
30 ديسمبر 2025, 21:10 GMT
وقالت الوكالة إن الوفد القطري ضم محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعبد الله بن محمد الخليفي، رئيس الديوان الأميري، وسلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية.
وبحسب الوكالة، فإن قادة الدول الخليجية
المشاركين في القمة ناقشوا المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.
ولفتت إلى أن أمير قطر أجرى مباحثات ثنائية مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على هامش القمة.