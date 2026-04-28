الخارجية القطرية: نرفض فرضية وجود توجه خليجي مسبق بالتصعيد مع إيران

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
09:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
09:42 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تعيش مرحلة مقامرة نووية تضعها في مرمى النيران الروسية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
11:03 GMT
19 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
16:33 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
الخارجية القطرية: نرفض فرضية وجود توجه خليجي مسبق بالتصعيد مع إيران
الخارجية القطرية: نرفض فرضية وجود توجه خليجي مسبق بالتصعيد مع إيران
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، رفض قطر استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط، محذراً من التداعيات الخطيرة لأي اضطرابات قد تؤثر على الملاحة... 28.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-28T11:10+0000
2026-04-28T11:10+0000
قطر
أخبار قطر اليوم
أخبار إيران
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الخليج
أخبار العالم الآن
العالم العربي
وأوضح الأنصاري، في مؤتمر صحفي، أن الدوحة تواصل التنسيق مع باكستان، مشيداً بدورها في جهود الوساطة، ومؤكداً أنه لا حاجة لتوسيع دائرة المفاوضات في ظل وجود قنوات قائمة تعمل على احتواء الأزمة.وأشار إلى أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيبحث خلال قمته المقبلة تطورات الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك سيناريوهات إغلاق مضيق هرمز وتأثيرها على التجارة العالمية وأمن الطاقة.وحذر من أن أي اضطراب في الملاحة عبر المضيق ستكون له انعكاسات سلبية واسعة على الاقتصاد العالمي، مؤكداً أن أمن الطاقة والغذاء “لا يحتمل أي مغامرات غير محسوبة”.كما شدد المتحدث على أن قطر تتابع عن كثب تطورات الأوضاع المرتبطة بالمضيق، وتنسق مع شركائها إقليمياً ودولياً لإنهاء الأزمة، مع التأكيد على التمسك بالحلول الدبلوماسية كخيار أساسي لحل النزاعات.وفي سياق متصل، نفى وجود توجه خليجي مسبق للتصعيد مع إيران، مشيراً إلى أن دول الخليج سعت قبل الأزمة إلى إيجاد حلول دبلوماسية من خلال الانخراط والحوار.وأكد في ختام تصريحاته أن أي اعتداء على سيادة قطر غير مبرر ولن يتم التساهل معه.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه ألغى رحلة ممثليه إلى إسلام آباد في باكستان، والتي كانت مقررة للقاء مسؤولين إيرانيين، معتبرًا أن الوقت يهدر في السفر في ظل كثافة العمل. وأضاف ترامب ، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، السبت الماضي، أن هناك، بحسب تعبيره، صراعات داخلية كبيرة وحالة من الارتباك داخل القيادة الإيرانية.وأشار إلى أنه "لا أحد يعرف من يتولى المسؤولية، بما في ذلك الإيرانيون أنفسهم". كما زعم أن بلاده تمتلك "جميع أوراق القوة"، بينما لا تمتلك إيران شيئًا، مضيفًا أنه إذا أراد الإيرانيون التحدث "فما عليهم سوى الاتصال".وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أكد أن طهران عرضت موقفها بشأن إطار عملي يهدف إلى إنهاء الحرب بشكل دائم. وقال إن زيارته إلى باكستان كانت "مثمرة للغاية"، مثمنًا مساعيها وجهودها الأخوية الرامية إلى إعادة السلام والاستقرار إلى المنطقة.
قطر
أخبار إيران
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الخليج , أخبار العالم الآن, العالم العربي
قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الخليج , أخبار العالم الآن, العالم العربي

الخارجية القطرية: نرفض فرضية وجود توجه خليجي مسبق بالتصعيد مع إيران

11:10 GMT 28.04.2026
© Photo / x.comالمتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري
المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2026
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، رفض قطر استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط، محذراً من التداعيات الخطيرة لأي اضطرابات قد تؤثر على الملاحة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية.
وأوضح الأنصاري، في مؤتمر صحفي، أن الدوحة تواصل التنسيق مع باكستان، مشيداً بدورها في جهود الوساطة، ومؤكداً أنه لا حاجة لتوسيع دائرة المفاوضات في ظل وجود قنوات قائمة تعمل على احتواء الأزمة.
وأشار إلى أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيبحث خلال قمته المقبلة تطورات الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك سيناريوهات إغلاق مضيق هرمز وتأثيرها على التجارة العالمية وأمن الطاقة.
قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2026
قطر تشدد على ضرورة أن تبادر إيران بالوقف الفوري للأعمال العدائية كافة
8 أبريل, 09:56 GMT
وحذر من أن أي اضطراب في الملاحة عبر المضيق ستكون له انعكاسات سلبية واسعة على الاقتصاد العالمي، مؤكداً أن أمن الطاقة والغذاء “لا يحتمل أي مغامرات غير محسوبة”.
كما شدد المتحدث على أن قطر تتابع عن كثب تطورات الأوضاع المرتبطة بالمضيق، وتنسق مع شركائها إقليمياً ودولياً لإنهاء الأزمة، مع التأكيد على التمسك بالحلول الدبلوماسية كخيار أساسي لحل النزاعات.
وفي سياق متصل، نفى وجود توجه خليجي مسبق للتصعيد مع إيران، مشيراً إلى أن دول الخليج سعت قبل الأزمة إلى إيجاد حلول دبلوماسية من خلال الانخراط والحوار.
وأكد في ختام تصريحاته أن أي اعتداء على سيادة قطر غير مبرر ولن يتم التساهل معه.
مرافق إنتاج الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة قطر للطاقة، وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، في مدينة رأس لفان الصناعية، قطر، 2 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2026
قطر: إيران ملزمة بتعويض الأضرار الناجمة عن اعتداءاتها
8 أبريل, 08:21 GMT
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه ألغى رحلة ممثليه إلى إسلام آباد في باكستان، والتي كانت مقررة للقاء مسؤولين إيرانيين، معتبرًا أن الوقت يهدر في السفر في ظل كثافة العمل.
وأضاف ترامب ، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، السبت الماضي، أن هناك، بحسب تعبيره، صراعات داخلية كبيرة وحالة من الارتباك داخل القيادة الإيرانية.
وأشار إلى أنه "لا أحد يعرف من يتولى المسؤولية، بما في ذلك الإيرانيون أنفسهم". كما زعم أن بلاده تمتلك "جميع أوراق القوة"، بينما لا تمتلك إيران شيئًا، مضيفًا أنه إذا أراد الإيرانيون التحدث "فما عليهم سوى الاتصال".
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أكد أن طهران عرضت موقفها بشأن إطار عملي يهدف إلى إنهاء الحرب بشكل دائم. وقال إن زيارته إلى باكستان كانت "مثمرة للغاية"، مثمنًا مساعيها وجهودها الأخوية الرامية إلى إعادة السلام والاستقرار إلى المنطقة.
