ترامب: هناك احتمال أن تستأنف الهجمات الأمريكية على إيران
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، بأن هناك إمكانية لاستئناف الهجمات على إيران، واصفًا الحصار على الموانئ الإيرانية بأنه "لطيف للغاية".
23:03 GMT 02.05.2026 (تم التحديث: 23:05 GMT 02.05.2026)
ونقلت وكالة "رويترز" عن ترامب قوله، خلال تصريحات صحفية ردًا على سؤال حول احتمالية استئناف الهجمات على إيران: "هناك احتمال أن يحدث ذلك".
وأضاف ترامب أن حصار الموانئ الإيرانية "لطيف للغاية". وتابع: "أُبلغت بالخطوط العامة لاتفاق (مع إيران) وسأتلقى الصياغة الدقيقة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد في رسالة إلى الكونغرس (السلطة التشريعية) أمس الجمعة، أن "العملية العسكرية ضد إيران، التي بدأت في 28 شباط (فبراير الماضي) انتهت"، موضحًا أن القوات الأمريكية "ستبقى في المنطقة لردع أي تهديدات محتملة من طهران".
كما أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن طهران وافقت على الدخول في جولة مفاوضات جديدة
بوساطة باكستانية، رغم "الشكوك العميقة" في نوايا واشنطن بسبب تكرارها نقض الاتفاقات، مضيفًا أن طهران مستعدة لمواصلة المسار السياسي إذا تخلت واشنطن عن سياسة "المطالب المفرطة" واللغة والأفعال "الاستفزازية".
من جهته، صرّح ترامب بأنه "غير راضٍ" عن المقترح الأخير الذي قدمته طهران، مشيرًا إلى أن الاتصالات بين الولايات المتحدة وإيران، "مستمرة عبر الهاتف".