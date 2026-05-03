14 بندا... إعلام إيراني يكشف عن تفاصيل رد طهران على المقترح الأمريكي

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
08:30 GMT
30 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:33 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:47 GMT
13 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
أفريقيا تختار رئيسا جديدا للبرلمان الافريقي في جلسات استثنائية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:03 GMT
7 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يعلن انتهاء "الأعمال العدائية" ضد إيران، و يدعو رئيس الوزراء العراقي المكلف لزيارة واشنطن
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار "4+4 " في كسر جمود الأزمة السياسية في ليبيا؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:47 GMT
9 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار "4+4 " في كسر جمود الأزمة السياسية في ليبيا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
12:34 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:53 GMT
6 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260503/14-بندا-إعلام-إيراني-يكشف-عن-تفاصيل-رد-طهران-على-المقترح-الأمريكي-1113073182.html
14 بندا... إعلام إيراني يكشف عن تفاصيل رد طهران على المقترح الأمريكي
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام إيرانية عن رد رسمي من طهران مكوّن من 14 بندًا على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، في خطوة تعكس محاولة فرض شروط جديدة للحل بدل الاكتفاء بهدن... 03.05.2026, سبوتنيك عربي
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/02/1103297469_0:102:1958:1203_1920x0_80_0_0_fad031a03c9e398154ceae6aa054e1a2.jpg
وقدّمت إيران ردها عبر وساطة باكستان، مؤكدة أن الهدف ليس تمديد وقف إطلاق النار، بل التوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب بشكل كامل، خلافًا للمقترح الأمريكي الذي ركّز على هدنة لمدة شهرين.خارطة طريق بـ14 بندابحسب وكالة "تسنيم"، يتضمن الرد الإيراني خريطة طريق واضحة، تعبّر عن "الخطوط الحمراء" لطهران، وتمت الموافقة عليها داخل مؤسسات صنع القرار قبل إرسالها.ويتمثل أحد أبرز البنود في مطالبة إيران بضمانات بعدم الاعتداء عليها مستقبلًا، إلى جانب انسحاب القوات الأمريكية من محيطها الإقليمي.كما يشدد الرد على ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية بالكامل، وإنهاء الحصار البحري المفروض على إيران، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا لأي تسوية.إنهاء الحرب وتنظيم "هرمز"ولا يقتصر المقترح على الساحة الإيرانية، بل يشمل إنهاء النزاع في مختلف الجبهات المرتبطة، بما فيها لبنان، ما يعكس مقاربة إقليمية شاملة للحل.كما يتضمن الرد إنشاء آلية جديدة لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز، في مؤشر إلى أن أمن الطاقة العالمي بات جزءًا من شروط التسوية.رسالة سياسية: الكرة في ملعب واشنطنأكد مسؤولون إيرانيون أن الرد يمثل تصورًا كاملاً لإنهاء الحرب، معتبرين أن القرار الآن بيد الولايات المتحدة بين التوجه نحو التسوية أو استمرار التصعيد.الرد الإيراني لا يقدّم مجرد تعديل على المقترح الأمريكي، بل يطرح إطارًا تفاوضيًا جديدًا قائمًا على إنهاء شامل للحرب بشروط سياسية واقتصادية وأمنية واضحة، ما يضع واشنطن أمام خيارين: القبول بتسوية ثقيلة أو المضي في مواجهة مفتوحة.ترامب: سأدرس الخطة التي أرسلتها إيران إلينا ولا أتصور أنها ستكون مقبولة
© Photo / Unsplash/ Alireza Heydarifardالعاصمة الإيرانية طهران
العاصمة الإيرانية طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2026
كشفت وسائل إعلام إيرانية عن رد رسمي من طهران مكوّن من 14 بندًا على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، في خطوة تعكس محاولة فرض شروط جديدة للحل بدل الاكتفاء بهدن مؤقتة.
وقدّمت إيران ردها عبر وساطة باكستان، مؤكدة أن الهدف ليس تمديد وقف إطلاق النار، بل التوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب بشكل كامل، خلافًا للمقترح الأمريكي الذي ركّز على هدنة لمدة شهرين.

خارطة طريق بـ14 بندا

بحسب وكالة "تسنيم"، يتضمن الرد الإيراني خريطة طريق واضحة، تعبّر عن "الخطوط الحمراء" لطهران، وتمت الموافقة عليها داخل مؤسسات صنع القرار قبل إرسالها.
ويتمثل أحد أبرز البنود في مطالبة إيران بضمانات بعدم الاعتداء عليها مستقبلًا، إلى جانب انسحاب القوات الأمريكية من محيطها الإقليمي.
كما يشدد الرد على ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية بالكامل، وإنهاء الحصار البحري المفروض على إيران، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا لأي تسوية.

وحسب "تسنيم"، تطالب طهران بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، إضافة إلى دفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الحرب.

إنهاء الحرب وتنظيم "هرمز"

ولا يقتصر المقترح على الساحة الإيرانية، بل يشمل إنهاء النزاع في مختلف الجبهات المرتبطة، بما فيها لبنان، ما يعكس مقاربة إقليمية شاملة للحل.
كما يتضمن الرد إنشاء آلية جديدة لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز، في مؤشر إلى أن أمن الطاقة العالمي بات جزءًا من شروط التسوية.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2026
ترامب: هناك احتمال لاستئناف الهجمات الأمريكية على إيران
أمس, 23:03 GMT

وتشدد طهران على ضرورة حل القضايا خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا، بدل الدخول في مفاوضات مفتوحة أو هدن متكررة، ما يعكس رغبة في تسريع الحسم السياسي.

رسالة سياسية: الكرة في ملعب واشنطن

أكد مسؤولون إيرانيون أن الرد يمثل تصورًا كاملاً لإنهاء الحرب، معتبرين أن القرار الآن بيد الولايات المتحدة بين التوجه نحو التسوية أو استمرار التصعيد.
الرد الإيراني لا يقدّم مجرد تعديل على المقترح الأمريكي، بل يطرح إطارًا تفاوضيًا جديدًا قائمًا على إنهاء شامل للحرب بشروط سياسية واقتصادية وأمنية واضحة، ما يضع واشنطن أمام خيارين: القبول بتسوية ثقيلة أو المضي في مواجهة مفتوحة.
ترامب: سأدرس الخطة التي أرسلتها إيران إلينا ولا أتصور أنها ستكون مقبولة
