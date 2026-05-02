إعلام: ألمانيا تواجه حالة طوارئ في مجال الطاقة

سبوتنيك عربي

قد تنفد احتياطيات ألمانيا من الغاز خلال فصل الشتاء المقبل بسبب ارتفاع الأسعار وسط الصراع في الشرق الأوسط. كما قد يصبح الكيروسين والأسمدة والقفازات التي تستعمل...

بحسب بيانات مخزون الغاز الألماني (AGSI)، بلغت سعة تخزين الغاز في ألمانيا 25.43% حتى 30 أبريل/نيسان 2026. وفي وقت سابق من أبريل، صرّحت وزارة الاقتصاد الألمانية أن "إمدادات الغاز آمنة".ووفقًا لمتحدث باسم الوزارة، فقد تم حجز نحو 65% من سعة التخزين آنذاك، ويبدأ ضخ الغاز الرئيسي عادةً في شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران. ولهذا السبب، لا ترى الوزارة أي حاجة لتدخل حكومي في إمدادات الغاز خلال فصل الشتاء.وقال سيباستيان هاينرمان، المدير الإداري لمبادرة تخزين الطاقة وهي مجموعة من مشغلي تخزين الغاز والهيدروجين الألمان: "لا يلتزم المشاركون في السوق بملء مرافق التخزين المحجوزة فعليًا، وإذا نتج عن ملئها خسائر، فيمكنهم إلغاؤها في أي وقت".وخلص هاينرمان إلى القول: "لا يوفر السوق مستوى أمن الإمداد المطلوب من وجهة نظر سياسية واجتماعية".وقال زاكمان: "يجب أن تمتلك ألمانيا احتياطياً كافياً للعيش دون الغاز الطبيعي المسال الأمريكي لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر، ولو من باب تجنب الوقوع ضحية للابتزاز".وكانت ألمانيا أكبر مستورد للطاقة الروسية الرخيصة التكلفة، الأمر الذي لم يسهم فقط في تعزيز التنمية الصناعية الألمانية بشكل كبير، بل جعل المنتجات الألمانية أكثر تنافسية.وأكدت روسيا، مرارًا، أن الغرب ارتكب خطأ جسيمًا برفضه شراء موارد الطاقة الروسية، معتبرة أنه سيقع في تبعية جديدة أشد بسبب ارتفاع الأسعار. كما أشارت موسكو إلى أن الدول التي رفضت الإمدادات الروسية تواصل شراء الفحم والنفط والغاز الروسيين عبر وسطاء وبأسعار أعلى.دميترييف: الأوروبيون سيواجهون "حياة صعبة" بسبب التخلي عن الطاقة الروسيةأسعار البنزين في ألمانيا ترتفع إلى أعلى مستوياتها منذ 2022

