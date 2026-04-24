https://sarabic.ae/20260424/دميترييف-دون-الغاز-الروسي-ستواجه-ألمانيا-انهيارا-اقتصاديا-فوريا-1112834724.html

دميترييف: دون الغاز الروسي ستواجه ألمانيا انهيارا اقتصاديا فوريا

سبوتنيك عربي

توقع كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي والممثل الرئاسي الخاص للتعاون الاقتصادي، انهياراً اقتصادياً فورياً في ألمانيا لا رجعة فيه، دون... 24.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-24T08:53+0000

أخبار ألمانيا

روسيا

قطاع الطاقة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/03/1106673587_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_cff9fce53032f5b5088bb1179c79aeab.jpg

كتب دميترييف على وسائل التواصل الاجتماعي: "دون الغاز الروسي، وخلال أسوأ أزمة طاقة في التاريخ، فإن ألمانيا لا تتجه فقط نحو ركود طويل الأمد، بل نحو انهيار اقتصادي فوري لا رجعة فيه".كتب بيير بريانسون، الصحفي الأمريكي والخبير بالشؤون الاقتصادية، يوم الخميس، أنه من دون إصلاحات جادة، تواجه ألمانيا ركوداً طويل الأمد، حيث تأتي صدمة الطاقة الناجمة عن الصراع الإيراني في أعقاب ست سنوات من الركود الاقتصادي.وفي وقت سابق، علّقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على رفض برلين قبول إمدادات الطاقة الروسية، قائلة إن "ألمانيا وشعبها يُدفعون حرفيًا إلى حافة الهاوية".وكانت ألمانيا أكبر مستورد للطاقة الروسية الرخيصة التكلفة، الأمر الذي لم يُسهم فقط في تعزيز التنمية الصناعية الألمانية بشكل كبير، بل جعل المنتجات الألمانية أكثر تنافسية.وأكدت روسيا، مرارًا، أن الغرب ارتكب خطأ جسيمًا برفضه شراء موارد الطاقة الروسية، معتبرة أنه سيقع في تبعية جديدة أشد بسبب ارتفاع الأسعار. كما أشارت موسكو إلى أن الدول التي رفضت الإمدادات الروسية تواصل شراء الفحم والنفط والغاز الروسيين عبر وسطاء وبأسعار أعلى.دميترييف: الأوروبيون سيواجهون "حياة صعبة" بسبب التخلي عن الطاقة الروسيةرئيس الوزراء المجري: لا يمكن لأوروبا الاستمرار دون النفط الروسي

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

