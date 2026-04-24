ترامب يقرر إلغاء رحلة ويتكوف وكوشنر إلى باكستان
دميترييف: دون الغاز الروسي ستواجه ألمانيا انهيارا اقتصاديا فوريا
دميترييف: دون الغاز الروسي ستواجه ألمانيا انهيارا اقتصاديا فوريا
توقع كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي والممثل الرئاسي الخاص للتعاون الاقتصادي، انهياراً اقتصادياً فورياً في ألمانيا لا رجعة فيه، دون... 24.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-24T08:53+0000
2026-04-24T09:17+0000
أخبار ألمانيا
روسيا
قطاع الطاقة
كتب دميترييف على وسائل التواصل الاجتماعي: "دون الغاز الروسي، وخلال أسوأ أزمة طاقة في التاريخ، فإن ألمانيا لا تتجه فقط نحو ركود طويل الأمد، بل نحو انهيار اقتصادي فوري لا رجعة فيه".كتب بيير بريانسون، الصحفي الأمريكي والخبير بالشؤون الاقتصادية، يوم الخميس، أنه من دون إصلاحات جادة، تواجه ألمانيا ركوداً طويل الأمد، حيث تأتي صدمة الطاقة الناجمة عن الصراع الإيراني في أعقاب ست سنوات من الركود الاقتصادي.وفي وقت سابق، علّقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على رفض برلين قبول إمدادات الطاقة الروسية، قائلة إن "ألمانيا وشعبها يُدفعون حرفيًا إلى حافة الهاوية".وكانت ألمانيا أكبر مستورد للطاقة الروسية الرخيصة التكلفة، الأمر الذي لم يُسهم فقط في تعزيز التنمية الصناعية الألمانية بشكل كبير، بل جعل المنتجات الألمانية أكثر تنافسية.وأكدت روسيا، مرارًا، أن الغرب ارتكب خطأ جسيمًا برفضه شراء موارد الطاقة الروسية، معتبرة أنه سيقع في تبعية جديدة أشد بسبب ارتفاع الأسعار. كما أشارت موسكو إلى أن الدول التي رفضت الإمدادات الروسية تواصل شراء الفحم والنفط والغاز الروسيين عبر وسطاء وبأسعار أعلى.
https://sarabic.ae/20260321/زاخاروفا-رفض-برلين-للغاز-الروسي-يقود-ألمانيا-نحو-حافة-الهاوية-1111756970.html
أخبار ألمانيا, روسيا, قطاع الطاقة
أخبار ألمانيا, روسيا, قطاع الطاقة

دميترييف: دون الغاز الروسي ستواجه ألمانيا انهيارا اقتصاديا فوريا

08:53 GMT 24.04.2026 (تم التحديث: 09:17 GMT 24.04.2026)
كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2026
توقع كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي والممثل الرئاسي الخاص للتعاون الاقتصادي، انهياراً اقتصادياً فورياً في ألمانيا لا رجعة فيه، دون الغاز الروسي.
كتب دميترييف على وسائل التواصل الاجتماعي: "دون الغاز الروسي، وخلال أسوأ أزمة طاقة في التاريخ، فإن ألمانيا لا تتجه فقط نحو ركود طويل الأمد، بل نحو انهيار اقتصادي فوري لا رجعة فيه".
كتب بيير بريانسون، الصحفي الأمريكي والخبير بالشؤون الاقتصادية، يوم الخميس، أنه من دون إصلاحات جادة، تواجه ألمانيا ركوداً طويل الأمد، حيث تأتي صدمة الطاقة الناجمة عن الصراع الإيراني في أعقاب ست سنوات من الركود الاقتصادي.
وفي وقت سابق، علّقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على رفض برلين قبول إمدادات الطاقة الروسية، قائلة إن "ألمانيا وشعبها يُدفعون حرفيًا إلى حافة الهاوية".
زاخاروفا: رفض برلين للغاز الروسي يقود ألمانيا نحو "حافة الهاوية"
21 مارس, 10:51 GMT
وكانت ألمانيا أكبر مستورد للطاقة الروسية الرخيصة التكلفة، الأمر الذي لم يُسهم فقط في تعزيز التنمية الصناعية الألمانية بشكل كبير، بل جعل المنتجات الألمانية أكثر تنافسية.
وأكدت روسيا، مرارًا، أن الغرب ارتكب خطأ جسيمًا برفضه شراء موارد الطاقة الروسية، معتبرة أنه سيقع في تبعية جديدة أشد بسبب ارتفاع الأسعار. كما أشارت موسكو إلى أن الدول التي رفضت الإمدادات الروسية تواصل شراء الفحم والنفط والغاز الروسيين عبر وسطاء وبأسعار أعلى.
دميترييف: الأوروبيون سيواجهون "حياة صعبة" بسبب التخلي عن الطاقة الروسية
رئيس الوزراء المجري: لا يمكن لأوروبا الاستمرار دون النفط الروسي
