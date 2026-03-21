تغطية مباشرة لليوم الـ22 من الحرب على إيران.. هجمات متبادلة وتصعيد متواصل في لبنان.. صور وفيديو
زاخاروفا: رفض برلين للغاز الروسي يقود ألمانيا نحو "حافة الهاوية"
زاخاروفا: رفض برلين للغاز الروسي يقود ألمانيا نحو "حافة الهاوية"
سبوتنيك عربي
علّقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على رفض برلين قبول إمدادات الطاقة الروسية، قائلة إن "ألمانيا وشعبها يُدفعون حرفيًا إلى حافة... 21.03.2026, سبوتنيك عربي
وقدّمت زاخاروفا عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، روابط لمواد تُظهر أن رفض الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية يكلّف الألمانيين أكثر من غيرهم، وأن الاقتصاد الألماني يتدهور.وعلقت زاخاروفا قائلة: "إن ألمانيا وشعبها يُدفعان حرفيًا إلى حافة الهاوية".وكانت ألمانيا أكبر مستورد للطاقة الروسية الرخيصة التكلفة، الأمر الذي لم يُسهم فقط في تعزيز التنمية الصناعية الألمانية بشكل كبير، بل جعل المنتجات الألمانية أكثر تنافسية.وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إلى أن رفض الاعتماد على إمدادات موثوقة من روسيا لأسباب أيديولوجية وجيوسياسية أدى إلى ارتفاع تكاليف التشغيل للشركات، وتسبب في موجة من حالات الإفلاس.وأكدت روسيا، مرارًا، أن الغرب ارتكب خطأ جسيمًا برفضه شراء موارد الطاقة الروسية، معتبرة أنه سيقع في تبعية جديدة أشد بسبب ارتفاع الأسعار. كما أشارت موسكو إلى أن الدول التي رفضت الإمدادات الروسية تواصل شراء الفحم والنفط والغاز الروسيين عبر وسطاء وبأسعار أعلى.رئيس الوزراء المجري: لا يمكن لأوروبا الاستمرار دون النفط الروسي
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
زاخاروفا: رفض برلين للغاز الروسي يقود ألمانيا نحو "حافة الهاوية"

10:51 GMT 21.03.2026
علّقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على رفض برلين قبول إمدادات الطاقة الروسية، قائلة إن "ألمانيا وشعبها يُدفعون حرفيًا إلى حافة الهاوية".
وقدّمت زاخاروفا عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، روابط لمواد تُظهر أن رفض الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية يكلّف الألمانيين أكثر من غيرهم، وأن الاقتصاد الألماني يتدهور.
وعلقت زاخاروفا قائلة: "إن ألمانيا وشعبها يُدفعان حرفيًا إلى حافة الهاوية".
وكانت ألمانيا أكبر مستورد للطاقة الروسية الرخيصة التكلفة، الأمر الذي لم يُسهم فقط في تعزيز التنمية الصناعية الألمانية بشكل كبير، بل جعل المنتجات الألمانية أكثر تنافسية.
كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2026
دميترييف: الأوروبيون سيواجهون "حياة صعبة" بسبب التخلي عن الطاقة الروسية
أمس, 22:22 GMT
وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إلى أن رفض الاعتماد على إمدادات موثوقة من روسيا لأسباب أيديولوجية وجيوسياسية أدى إلى ارتفاع تكاليف التشغيل للشركات، وتسبب في موجة من حالات الإفلاس.

وأضافت زاخاروفا: "لكن حتى في خضم هذه العواقب الوخيمة، لم يلمح أي زعيم سياسي ألماني حديث إلى الحل الأكثر منطقية، ألا وهو العودة إلى التعاون في مجال الطاقة مع روسيا، وكأن تدمير الصناعة الألمانية والركود الاقتصادي هما هدف السياسة الحكومية الألمانية".

وأكدت روسيا، مرارًا، أن الغرب ارتكب خطأ جسيمًا برفضه شراء موارد الطاقة الروسية، معتبرة أنه سيقع في تبعية جديدة أشد بسبب ارتفاع الأسعار. كما أشارت موسكو إلى أن الدول التي رفضت الإمدادات الروسية تواصل شراء الفحم والنفط والغاز الروسيين عبر وسطاء وبأسعار أعلى.
رئيس الوزراء المجري: لا يمكن لأوروبا الاستمرار دون النفط الروسي
