https://sarabic.ae/20260427/دميترييف-غطرسة-الاتحاد-الأوروبي-ستؤدي-إلى-انهياره-1112928908.html
دميترييف: غطرسة الاتحاد الأوروبي ستؤدي إلى انهياره
27.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-27T20:04+0000
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/03/1106673967_0:137:3153:1911_1920x0_80_0_0_7a116638329fa9eca0b822a4004c363d.jpg
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/03/1106673967_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_aabfab0baa12c9a41af015751ff23526.jpg
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
صرّح كيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، بأن "غطرسة الاتحاد الأوروبي ستؤدي إلى انهياره".
وكتب دميترييف عبر منصة "إكس": "غطرسة الاتحاد الأوروبي ستؤدي إلى انهياره".
وفي السياق ذاته، أكد دميترييف، في وقت سابق من اليوم، أن "السياسيين الذين يتبنون إستراتيجيات طاقة متنوعة ويعملون بشكل حقيقي على تأمين الطاقة في الاتحاد الأوروبي، هم الذين سيتفوقون في عصر الندرة".
ونشر قائلا: "وكما كان متوقعًا، ستتفاقم الأزمة السياسية في الاتحاد الأوروبي نتيجةً لقرارات خاطئة اتخذها بيروقراطيو الاتحاد وعجزهم عن تصحيح الأخطاء والسياسات الفاشلة".
وتابع دميترييف: "سيفوز في عصر الندرة السياسيون، الذين يبنون شراكات طاقة متنوعة ويعالجون أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي بجدية".
وفي وقت سابق، أعرب كيريل دميترييف، عن اعتقاده بأن "الاتحاد الأوروبي وبريطانيا سيتعرضان في مايو (أيار المقبل)، لأزمة طاقة هائلة ستتسبب لهم بخسائر فادحة".
وكتب ديميترييف عبر منصة "إكس": "بدلًا من البحث المستمر عن عدو خارجي لتبرير الإخفاقات الداخلية، هناك حاجة إلى خفض التصعيد. سيتكبّد الاتحاد الأوروبي وبريطانيا خسائر فادحة جراء أزمة الطاقة، التي ستضرب في مايو (المقبل)، وعليهم تصحيح نهجهم وتدابيرهم غير المناسبة للبقاء".