دميترييف: غطرسة الاتحاد الأوروبي ستؤدي إلى انهياره

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
الساعة بين التقديم والتأخير صيفا وشتاء.. الإيجابيات والسلبيات
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:33 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:03 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
10:12 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
11:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
12:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
12:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
إيران تقدم مقترحا لإنهاء الحرب.. والرئيس المصري يشدد على أن السلام هو الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
09:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
09:42 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تعيش مرحلة مقامرة نووية تضعها في مرمى النيران الروسية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
دميترييف: غطرسة الاتحاد الأوروبي ستؤدي إلى انهياره
سبوتنيك عربي
صرّح كيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، بأن "غطرسة الاتحاد الأوروبي... 27.04.2026, سبوتنيك عربي
وكتب دميترييف عبر منصة "إكس": "غطرسة الاتحاد الأوروبي ستؤدي إلى انهياره".ونشر قائلا: "وكما كان متوقعًا، ستتفاقم الأزمة السياسية في الاتحاد الأوروبي نتيجةً لقرارات خاطئة اتخذها بيروقراطيو الاتحاد وعجزهم عن تصحيح الأخطاء والسياسات الفاشلة".وتابع دميترييف: "سيفوز في عصر الندرة السياسيون، الذين يبنون شراكات طاقة متنوعة ويعالجون أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي بجدية".وكتب ديميترييف عبر منصة "إكس": "بدلًا من البحث المستمر عن عدو خارجي لتبرير الإخفاقات الداخلية، هناك حاجة إلى خفض التصعيد. سيتكبّد الاتحاد الأوروبي وبريطانيا خسائر فادحة جراء أزمة الطاقة، التي ستضرب في مايو (المقبل)، وعليهم تصحيح نهجهم وتدابيرهم غير المناسبة للبقاء".دميترييف: دون الغاز الروسي ستواجه ألمانيا انهيارا اقتصاديا فوريادميترييف: أزمة طاقة حادة ستضرب الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في مايو المقبل
20:04 GMT 27.04.2026
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصوركيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية،
صرّح كيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، بأن "غطرسة الاتحاد الأوروبي ستؤدي إلى انهياره".
وكتب دميترييف عبر منصة "إكس": "غطرسة الاتحاد الأوروبي ستؤدي إلى انهياره".

وفي السياق ذاته، أكد دميترييف، في وقت سابق من اليوم، أن "السياسيين الذين يتبنون إستراتيجيات طاقة متنوعة ويعملون بشكل حقيقي على تأمين الطاقة في الاتحاد الأوروبي، هم الذين سيتفوقون في عصر الندرة".

ونشر قائلا: "وكما كان متوقعًا، ستتفاقم الأزمة السياسية في الاتحاد الأوروبي نتيجةً لقرارات خاطئة اتخذها بيروقراطيو الاتحاد وعجزهم عن تصحيح الأخطاء والسياسات الفاشلة".
وتابع دميترييف: "سيفوز في عصر الندرة السياسيون، الذين يبنون شراكات طاقة متنوعة ويعالجون أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي بجدية".

وفي وقت سابق، أعرب كيريل دميترييف، عن اعتقاده بأن "الاتحاد الأوروبي وبريطانيا سيتعرضان في مايو (أيار المقبل)، لأزمة طاقة هائلة ستتسبب لهم بخسائر فادحة".

وكتب ديميترييف عبر منصة "إكس": "بدلًا من البحث المستمر عن عدو خارجي لتبرير الإخفاقات الداخلية، هناك حاجة إلى خفض التصعيد. سيتكبّد الاتحاد الأوروبي وبريطانيا خسائر فادحة جراء أزمة الطاقة، التي ستضرب في مايو (المقبل)، وعليهم تصحيح نهجهم وتدابيرهم غير المناسبة للبقاء".
