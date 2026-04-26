دميترييف: الاتحاد الأوروبي يخسر حرب العقوبات مع الصين
سبوتنيك عربي
صرّح كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، أن الاتحاد الأوروبي أعلن حرب... 26.04.2026, سبوتنيك عربي
صرّح كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، أن الاتحاد الأوروبي أعلن حرب عقوبات على الصين، وهي حرب خسرها بالفعل.
وكتب دميترييف على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، معلقًا على أنباء وعد السلطات الصينية باتخاذ إجراءات لحماية الشركات الصينية المدرجة في حزمة العقوبات العشرين للاتحاد الأوروبي ضد روسيا: "أعلن الاتحاد الأوروبي حرب عقوبات على الصين، وهي حرب خسرها بالفعل".
وفي وقت سابق، أضاف الاتحاد الأوروبي 6 شركات صينية إلى القائمة ضمن حزمة العقوبات العشرين للاتحاد الأوروبي ضد روسيا.
كما أعلنت وزارة التجارة الصينية، يوم أمس السبت، أنها ستتخذ إجراءات لحماية الشركات الصينية المدرجة ضمن الحزمة العشرين من عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي سيتحمل مسؤولية التبعات المترتبة على ذلك.
وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان، يوم أمس السبت، إن "الصين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية بحزم، وسيتحمل الاتحاد الأوروبي المسؤولية الكاملة عن التداعيات".
وأضافت أن "الاتحاد الأوروبي تجاهل بوقاحة، اعتراضات الصين المتكررة، وأدرج شركات صينية ضمن الحزمة العشرين من العقوبات المفروضة على روسيا. وتعرب الصين عن استيائها الشديد ومعارضتها القاطعة لهذا الإجراء".