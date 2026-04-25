https://sarabic.ae/20260425/بكين-تعتزم-اتخاذ-إجراءات-لحماية-الشركات-الصينية-المدرجة-بالعقوبات-الأوروبية-ضد-روسيا-1112880946.html
بكين تعتزم اتخاذ إجراءات لحماية الشركات الصينية المدرجة بالعقوبات الأوروبية ضد روسيا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة التجارة الصينية أنها ستتخذ إجراءات لحماية الشركات الصينية المدرجة ضمن الحزمة العشرين من عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا، مؤكدة أن...
العالم
الصين
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/05/19/1049064482_0:71:2000:1196_1920x0_80_0_0_04ce880014c9c131423d98932e3b990c.jpg
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/05/19/1049064482_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_5954d5e56b95d5742650d7fc14fc1ece.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أعلنت وزارة التجارة الصينية أنها ستتخذ إجراءات لحماية الشركات الصينية المدرجة ضمن الحزمة العشرين من عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي سيتحمل مسؤولية التبعات المترتبة على ذلك.
وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان، اليوم السبت، إن "الصين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية بحزم، وسيتحمل الاتحاد الأوروبي المسؤولية الكاملة عن التداعيات".
وأضافت أن "الاتحاد الأوروبي تجاهل بوقاحة، اعتراضات الصين المتكررة، وأدرج شركات صينية ضمن الحزمة العشرين من العقوبات المفروضة على روسيا. وتعرب الصين عن استيائها الشديد ومعارضتها القاطعة لهذا الإجراء".
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم أمس الجمعة، بأن روسيا ستتخذ إجراءات جوابية صارمة بما يتوافق مع مصالحها ردًا على حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي العشرين.
وقالت زاخاروفا خلال إحاطة إعلامية: "سنتخذ نحن أيضًا إجراءات جوابية، وستكون صارمة، وسيتم إعدادها وتنفيذها بما يتوافق مع مصالحنا".